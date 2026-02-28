ETV Bharat / state

വ്യോമപാതകൾ അടച്ച് ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങൾ; കൊച്ചിയിൽ നിന്നുള്ള സർവീസുകൾ മുടങ്ങി, യാത്രാദൈർഘ്യവും നിരക്കും കുതിച്ചുയരുന്നു

മിഡിൽ ഈസ്റ്റിൽ വ്യോമനിയന്ത്രണം: കൊച്ചിയിൽ നിന്നുള്ള വിമാന സർവീസുകളിൽ വ്യാപക മാറ്റം; എയർ ഇന്ത്യ എക്സ്പ്രസ് സർവീസുകൾ റദ്ദാക്കി

കൊച്ചി വിമാനത്താവളം പ്രതിസന്ധി ഗൾഫ് വിമാന യാത്രാ തടസം മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് യുദ്ധ സാഹചര്യം എയർ ഇന്ത്യ വിമാനങ്ങൾ റദ്ദാക്കി
കൊച്ചി അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളം (https://www.instagram.com/cochin_airport))
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : February 28, 2026 at 4:50 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

എറണാകുളം: മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലെ യുദ്ധസാഹചര്യങ്ങളെത്തുടർന്ന് വിവിധ രാജ്യങ്ങൾ വ്യോമാതിർത്തികൾ അടച്ചതോടെ കൊച്ചി അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിൽ നിന്നുള്ള സർവീസുകൾ താറുമാറായി. സുരക്ഷാ മുൻകരുതലുകളുടെ ഭാഗമായി ഇറാൻ, ഇറാഖ്, കുവൈറ്റ്, ബഹ്റൈൻ, ഖത്തർ എന്നീ രാജ്യങ്ങൾ വ്യോമാതിർത്തികൾ പൂർണമായും അടച്ചിരിക്കുകയാണ്.

വിമാന സർവീസുകളിലെ മാറ്റങ്ങൾ

വ്യോമപാതകൾ അടച്ചതോടെ ഷാർജയിലേക്കുള്ള എയർ ഇന്ത്യ എക്സ്പ്രസ് (IX 411) വിമാനത്തിൻ്റെ ബോർഡിങ് തടസപ്പെട്ടു. മസ്കറ്റിൽ നിന്നുള്ള ഒമാൻ എയർ (WY 224) വിമാനം തിരിച്ചുവിട്ടു. കൊച്ചിയിൽ നിന്നുള്ള ഇത്തിഹാദ് വിമാനം (EY 333) പുറപ്പെടുന്നത് താത്കാലികമായി നിർത്തിവച്ചു. ദുബായിൽ നിന്നുള്ള ഇൻഡിഗോ വിമാനവും (6E-1476) റദ്ദാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

എയർ ഇന്ത്യ എക്സ്പ്രസ് സർവീസുകൾ റദ്ദാക്കി

പ്രതിസന്ധി രൂക്ഷമായ സാഹചര്യത്തിൽ എയർ ഇന്ത്യ എക്സ്പ്രസ് അടുത്ത 24 മണിക്കൂറിലേക്കുള്ള തങ്ങളുടെ എല്ലാ സർവീസുകളും റദ്ദാക്കിയതായി അറിയിച്ചു. മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലെ വ്യോമപാതകൾ പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നത് വരെ സർവീസുകളിൽ അനിശ്ചിതത്വം തുടരാനാണ് സാധ്യത.

യാത്രക്കാർക്കുള്ള നിർദേശങ്ങൾ

വിമാനത്താവളത്തിലേക്ക് പുറപ്പെടുന്നതിന് മുൻപായി യാത്രക്കാർ അതത് എയർലൈനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിമാനത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പുതിയ സമയവിവരങ്ങൾ നേരിട്ട് ഉറപ്പുവരുത്തണം. എയർലൈനുകളുടെ വെബ്സൈറ്റോ മൊബൈൽ ആപ്പോ വഴി കൃത്യമായ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കണമെന്നും അധികൃതർ അഭ്യർഥിക്കുന്നു. യാത്രക്കാരുടെ സൗകര്യാർഥം കൊച്ചി വിമാനത്താവള അതോറിറ്റി വിവിധ എയർലൈനുകളുമായും മറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായും നിരന്തരം ആശയവിനിമയം നടത്തുന്നുണ്ട്. സർവീസുകൾ പുനഃക്രമീകരിക്കുന്നതിനും യാത്രക്കാരുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കുറയ്ക്കുന്നതിനുമായി പ്രത്യേക ക്രമീകരണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിവരികയാണെന്നും സിയാൽ അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി.

പ്രവാസികൾ കടുത്ത ആശങ്കയിൽ

മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലെ സംഘർഷം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബാധിച്ചിരിക്കുന്നത് കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള പ്രവാസികളെയാണ്. ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് അവധി കഴിഞ്ഞു മടങ്ങുന്നവരെയും പുതിയ വിസയിൽ യാത്ര തിരിക്കാൻ ഇരുന്നവരെയും ഈ അപ്രതീക്ഷിത പ്രതിസന്ധി വലിയ രീതിയിൽ ദുരിതത്തിലാക്കി.

കൊച്ചി, തിരുവനന്തപുരം, കോഴിക്കോട്, കണ്ണൂർ എന്നീ നാല് അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള ഭൂരിഭാഗം സർവീസുകളും ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലേക്കാണ് എന്നതിനാൽ, നിലവിലെ സാഹചര്യം സംസ്ഥാനത്തെ വ്യോമഗതാഗതത്തെ ഒന്നാകെ സ്തംഭിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. പലർക്കും തങ്ങളുടെ ജോലികളിൽ കൃത്യസമയത്ത് പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയുണ്ട്. വിസ കാലാവധി തീരാറായവരും അടിയന്തര ചികിത്സകൾക്കായി ഗൾഫിലേക്ക് മടങ്ങേണ്ടവരും കടുത്ത ആശങ്കയിലാണ്.

ടിക്കറ്റ് നിരക്കിലെ വർധനവും സാമ്പത്തിക ബാധ്യതയും

വിമാന സർവീസുകൾ റദ്ദാക്കിയതും വ്യോമപാതകൾ അടച്ചതും ടിക്കറ്റ് നിരക്കുകളിൽ വലിയ തോതിലുള്ള വർധനവിന് കാരണമായിട്ടുണ്ട്. കുറഞ്ഞ വിമാനങ്ങൾ മാത്രം സർവീസ് നടത്തുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ലഭ്യമായ ടിക്കറ്റുകൾക്ക് നാലിരട്ടി വരെയാണ് എയർലൈനുകൾ ഈടാക്കുന്നത്. നേരത്തെ ബുക്ക് ചെയ്ത ടിക്കറ്റുകൾ റദ്ദാക്കപ്പെട്ടവർക്ക് പണം തിരികെ ലഭിക്കുന്നതിനോ മറ്റൊരു തീയതിയിലേക്ക് യാത്ര മാറ്റുന്നതിനോ വലിയ കാലതാമസം നേരിടുന്നുണ്ട്. ഇത് സാധാരണക്കാരായ പ്രവാസികൾക്ക് താങ്ങാനാവാത്ത സാമ്പത്തിക ബാധ്യതയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. എയർലൈനുകൾ സൗജന്യമായി ടിക്കറ്റുകൾ റീ-ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യം പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, നിലവിലെ തിരക്ക് കാരണം ഉപഭോക്തൃ സേവന കേന്ദ്രങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടാൻ യാത്രക്കാർക്ക് കഴിയുന്നില്ല.

വിമാനങ്ങളുടെ വഴിതിരിച്ചുവിടലും യാത്രാദൈർഘ്യവും

യുദ്ധഭീതി നിലനിൽക്കുന്ന ഇറാൻ, ഇറാഖ് തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളുടെ വ്യോമാതിർത്തികൾ ഒഴിവാക്കി വിമാനങ്ങൾ പറക്കേണ്ടി വരുന്നതിനാൽ യാത്രാദൈർഘ്യം ഗണ്യമായി വർധിച്ചിട്ടുണ്ട്. യൂറോപ്പിലേക്കും അമേരിക്കയിലേക്കുമുള്ള വിമാനങ്ങൾ വരെ ഇപ്പോൾ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളെ ഒഴിവാക്കി ആഫ്രിക്കൻ വൻകരയ്ക്ക് മുകളിലൂടെയോ മറ്റ് മധ്യേഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലൂടെയോ ആണ് സർവീസ് നടത്തുന്നത്. ഇതിനാൽ വിമാനങ്ങൾക്ക് മണിക്കൂറുകൾ അധികം പറക്കേണ്ടി വരുന്നു. ഇത് എയർലൈനുകളുടെ ഇന്ധനച്ചെലവ് വലിയ തോതിൽ വർധിപ്പിക്കുന്നതിന് കാരണമായി. ഭാവിയിൽ ഇത് ടിക്കറ്റ് നിരക്കിലെ സ്ഥിരമായ വർധനവിലേക്ക് നയിച്ചേക്കാമെന്നും വ്യോമയാന വിദഗ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

കൊച്ചി വിമാനത്താവളം പ്രതിസന്ധി ഗൾഫ് വിമാന യാത്രാ തടസം മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് യുദ്ധ സാഹചര്യം എയർ ഇന്ത്യ വിമാനങ്ങൾ റദ്ദാക്കി
യാത്രക്കാർക്കുള്ള നിർദേശങ്ങളുമായി സിയാൽ (ETV Bharat)

കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളുടെ അടിയന്തര ഇടപെടൽ

പ്രവാസികളുടെ ആശങ്കകൾ പരിഹരിക്കാൻ കേന്ദ്ര വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയവും സംസ്ഥാന സർക്കാരും നോർക്ക റൂട്‌സും സജീവമായി ഇടപെടുന്നുണ്ട്. പ്രതിസന്ധിയിൽപ്പെട്ട യാത്രക്കാർക്ക് വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്നതിനായി വിമാനത്താവളങ്ങളിൽ പ്രത്യേക ഹെൽപ്പ് ഡെസ്കുകൾ തുറന്നിട്ടുണ്ട്.

ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലെ ഇന്ത്യൻ എംബസികൾ 24 മണിക്കൂറും പ്രവർത്തിക്കുന്ന കൺട്രോൾ റൂമുകൾ സജ്ജമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യക്കാർ അത്യാവശ്യമല്ലാത്ത യാത്രകൾ ഒഴിവാക്കണമെന്നും, നിലവിൽ സംഘർഷ പ്രദേശങ്ങളിൽ ഉള്ളവർ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്നും വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം ഔദ്യോഗികമായി മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

More Read:- LIVE: പശ്ചിമേഷ്യയില്‍ തീക്കളി, വിറച്ച് ഗള്‍ഫ് രാജ്യങ്ങള്‍, അബുദാബിയിൽ ഒരാൾ കൊല്ലപ്പെട്ടു

TAGGED:

കൊച്ചി വിമാനത്താവളം പ്രതിസന്ധി
ഗൾഫ് വിമാന യാത്രാ തടസം
മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് യുദ്ധ സാഹചര്യം
എയർ ഇന്ത്യ വിമാനങ്ങൾ റദ്ദാക്കി
ഗൾഫ് വിമാനങ്ങൾ റദ്ദാക്കി

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.