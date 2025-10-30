കൊച്ചിയിൽ രാസലഹരിയുമായി സിനിമ പ്രവർത്തകർ പിടിയിൽ: 'മെറി ബോയ്സ്' അറസ്റ്റിൽ
പ്രതികളിൽ നിന്ന് എംഡിഎംഎയും കഞ്ചാവും പിടിച്ചെടുത്തു. സിനിമ മേഖലയിലെ ലഹരിബന്ധങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച രഹസ്യവിവരത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അറസ്റ്റ്. ലഹരി ഇടപാടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഇവരുടെ ഫോണിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചു.
Published : October 30, 2025 at 2:30 PM IST
എറണാകുളം: കൊച്ചിയിൽ രാസലഹരിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സിനിമ പ്രവർത്തകരായ രണ്ടുപേരെ എക്സൈസ് പിടികൂടി. കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ പയ്യന്നൂർ താലൂക്കിൽ രാമൻതളി വില്ലേജ് വടക്കുപാട് ദേശത്ത് വേലിയാട്ട് വീട്ടിൽ കണ്ണൻ്റെ മകൻ നിഖിൽ വി (32), പയ്യന്നൂർ വില്ലേജിലെ മാവിച്ചേരി വടക്കേ വീട്ടിൽ ബാലൻ്റെ മകൻ രതീഷ് എം വി (42) എന്നിവരാണ് പിടിയിലായത്. 'മെറി ബോയ്സ്' എന്ന സിനിമയുടെ അണിയറ പ്രവർത്തകരാണ് ഇവർ.
ഇരുവരും സിനിമയിലെ ആർട്ട് വർക്കർമാരായിരുന്നു. ഇവരിൽ നിന്ന് 2.161 ഗ്രാം എംഡിഎംഎയും 6.971 ഗ്രാം കഞ്ചാവും പിടികൂടിയതായി എക്സൈസ് അറിയിച്ചു. ഇന്ന് പുലർച്ചെ അഞ്ചുമണിയോടെ കൊച്ചി - ധനുഷ്കോടി റോഡിന് സമീപമുള്ള ചാലിൽ റെസിഡൻസിയുടെ 408-ാം നമ്പർ മുറിയിൽ വച്ചാണ് ഇവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. മാമല എക്സൈസ് ഇൻസ്പെക്ടർ ദർശകിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘമാണ് പ്രതികളെ പിടികൂടിയത്.
അറസ്റ്റ് ചെയ്ത പ്രതികളെയും തൊണ്ടിമുതലുകളും മാമല റേഞ്ച് ഓഫിസിൽ ഹാജരാക്കി. എൻഡിപിഎസ് ആക്ട് സെക്ഷൻ 22(b), 20(b)(ii) A & 29 പ്രകാരമാണ് കേസെടുത്തിട്ടുള്ളത്. ചെറിയൊരു ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷമാണ് സിനിമാ മേഖലയിലുള്ളവർ ലഹരിക്കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വീണ്ടും എക്സൈസ് പിടിയിലാകുന്നത്.
സിനിമ മേഖലയിലെ ലഹരിബന്ധങ്ങൾ
ചില സിനിമകളുടെ സെറ്റുകളിൽ ലഹരി ഉപയോഗം നടക്കുന്നതായും ഷൂട്ടിങ് അവസാനിക്കുമ്പോൾ പാക്കപ്പ് പാർട്ടികൾ പതിവാണെന്നും രഹസ്യാന്വേഷണ വിഭാഗത്തിന് നേരത്തെ വിവരങ്ങൾ ലഭിച്ചിരുന്നു. സിനിമ രംഗത്തുള്ളവർക്ക് ലഹരി എത്തിച്ചുനൽകുന്ന സംഘങ്ങളെക്കുറിച്ചും അത് ഉപയോഗിക്കുന്നവരെക്കുറിച്ചും പൊലീസിനും എക്സൈസിനും സൂചനകളുണ്ടെങ്കിലും ലൊക്കേഷനുകളിൽ ഇതുവരെ പരിശോധനകളൊന്നും നടന്നിട്ടില്ല. സിനിമാ മേഖലയിലെ ലഹരിബന്ധങ്ങൾക്ക് പതിറ്റാണ്ടുകളുടെ ചരിത്രമുണ്ട്.
ഏകദേശം പത്ത് വർഷം മുൻപ് കൊക്കെയ്നുമായി കടവന്ത്രയിലെ ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് നടന്മാരുൾപ്പെട്ട സംഘത്തെ പിടികൂടിയതോടെയാണ് രാസലഹരി ഉപയോഗത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവന്നത്. അതിനുശേഷവും നിരവധി അണിയറ പ്രവർത്തകർ ലഹരി കേസിൽ പിടിയിലായി. ഇവരെല്ലാം സിനിമാ ലൊക്കേഷനു പുറത്തുനിന്നാണ് അറസ്റ്റിലായത്. സിനിമാ ലൊക്കേഷനുകളിൽ ഉൾപ്പെടെ ലഹരി പരിശോധനകൾ നടത്തുമെന്ന പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ ഇതുവരെ നടപ്പിലാക്കിയിട്ടില്ല.
മാസങ്ങളായി നിരീക്ഷിച്ച് എക്സൈസ് സംഘം
ലഭിച്ച രഹസ്യ വിവരത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാസങ്ങളായി പ്രതികൾ എക്സൈസിൻ്റെ നിരീക്ഷണത്തിലായിരുന്നു. പ്രതികൾ സ്ഥിരമായി ലഹരി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നതായും കൊച്ചിയിലെത്തി സിനിമാ മേഖലയിലെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് ലഹരി കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചിരുന്നതായും എക്സൈസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ സൂചന നൽകി. സിനിമയുടെ ഷൂട്ടിംഗുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഇവർ കൊച്ചിയിൽ തങ്ങിയതെന്നാണ് പ്രാഥമിക വിവരം. ഇവരുടെ മൊബൈൽ ഫോൺ വിശദമായി പരിശോധിച്ചതിൽ നിന്ന് ലഹരി ഇടപാടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിർണായക വിവരങ്ങൾ ലഭിച്ചതായും അന്വേഷണ സംഘം അറിയിച്ചു.
മയക്കുമരുന്ന് കേസുകളിൽ പിടിക്കപ്പെടുന്ന സിനിമാ പ്രവർത്തകരുടെ എണ്ണം സമീപകാലത്ത് വർധിച്ചു വരുന്നത് എക്സൈസിനെയും പൊലീസിനെയും ഒരുപോലെ ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. സിനിമാ രംഗത്തെ ചില താരങ്ങളും അണിയറ പ്രവർത്തകരും ഉൾപ്പെട്ട വലിയൊരു ലഹരി മാഫിയ ശൃംഖല കൊച്ചി കേന്ദ്രീകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നതായി നേരത്തെ രഹസ്യാന്വേഷണ വിഭാഗം റിപ്പോർട്ട് നൽകിയിരുന്നു. ഡാർക്ക് വെബ് വഴിയും ഓൺലൈൻ മാർഗ്ഗങ്ങളിലൂടെയും രാസലഹരി വസ്തുക്കൾ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് കേരളത്തിലേക്ക് എത്തുന്നുണ്ടെന്നും, ഇത്തരം ഇടപാടുകൾക്ക് പ്രധാനമായും ലക്ഷ്യമിടുന്നത് യുവതലമുറയെയാണെന്നും എക്സൈസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറയുന്നു.
