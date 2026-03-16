ദുബായ് വിമാനത്താവളത്തിൽ ഡ്രോൺ ഭീഷണി; കൊച്ചിയിൽ നിന്നുള്ള എമിറേറ്റ്സ് വിമാനം പാതിവഴിയിൽ തിരിച്ചിറക്കി
പുലർച്ചെ 325 യാത്രക്കാരുമായി പുറപ്പെട്ട ഇകെ 533 വിമാനമാണ് നെടുമ്പാശ്ശേരിയിൽ മടങ്ങിയെത്തിയത്. യാത്രക്കാരോട് വീടുകളിലേക്ക് മടങ്ങാൻ അധികൃതർ നിർദേശിച്ചു. പുതുക്കിയ യാത്രാസമയം എമിറേറ്റ്സ് പിന്നീട് അറിയിക്കും.
Published : March 16, 2026 at 10:39 AM IST
എറണാകുളം/ദുബായ്: പശ്ചിമേഷ്യയിൽ തുടരുന്ന കനത്ത സംഘർഷാവസ്ഥയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ദുബായ് അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിൽ സുരക്ഷാ ഭീഷണി. വിമാനത്താവളത്തിന് സമീപം ഡ്രോൺ അവശിഷ്ടങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയതിനെത്തുടർന്ന് വിമാനത്താവളത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനം താത്കാലികമായി നിർത്തിവയ്ക്കാൻ അധികൃതർ തീരുമാനിച്ചു. ഇതേത്തുടർന്ന് കൊച്ചി രാജ്യാന്തര വിമാനത്താവളത്തിൽ (സിയാൽ) നിന്നും ദുബായിലേക്ക് പുറപ്പെട്ട എമിറേറ്റ്സ് വിമാനം യാത്രയുടെ പകുതി വഴിയിൽ വച്ച് കൊച്ചിയിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചിറക്കി.
ഇന്ന് പുലർച്ചെ 4.30ന് നെടുമ്പാശ്ശേരിയിൽ നിന്നും കൃത്യസമയത്ത് പറന്നുയർന്ന ഇകെ 533 വിമാനമാണ് ദുബായിലെ അടിയന്തര സാഹചര്യം പരിഗണിച്ച് യാത്ര അവസാനിപ്പിച്ചു മടങ്ങിയത്. ആകെ 325 യാത്രക്കാരാണ് ഈ വിമാനത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. ദുബായ് വ്യോമമേഖലയിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ സുരക്ഷാ മുന്നറിയിപ്പ് ലഭിച്ചതിനാൽ പൈലറ്റ് വിമാനം തിരിച്ചുവിടുകയായിരുന്നു.
രാവിലെ 8.30ഓടെ വിമാനം കൊച്ചിയിൽ സുരക്ഷിതമായി ലാൻഡ് ചെയ്തു. സുരക്ഷാ മുൻകരുതലുകളുടെ ഭാഗമായാണ് ഈ അടിയന്തര നടപടി സ്വീകരിച്ചതെന്ന് വിമാനത്താവള അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി. വ്യോമയാന ചട്ടങ്ങൾ കർശനമായി പാലിച്ചുകൊണ്ടാണ് പൈലറ്റ് വിമാനം തിരികെ കൊച്ചിയിൽ എത്തിച്ചത്. യാത്രക്കാരുടെ സുരക്ഷയ്ക്ക് മുൻഗണന നൽകിയാണ് ഇത്തരമൊരു തീരുമാനം എടുത്തതെന്നും അധികൃതർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
സുരക്ഷാ ഭീഷണി
ദുബായ് വിമാനത്താവള പരിസരത്ത് ഡ്രോൺ സാന്നിധ്യം കണ്ടെത്തിയതോടെ അതീവ ജാഗ്രത പ്രഖ്യാപിക്കുകയും റൺവേ അടച്ചിടാൻ അധികൃതർ തീരുമാനിക്കുകയുമായിരുന്നു. ലാൻഡിങ്ങിന് അനുമതി ലഭിക്കാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ വിമാനം കൊച്ചിയിലേക്ക് മടങ്ങാൻ പൈലറ്റിന് നിർദേശം ലഭിച്ചു. വിമാനം തിരിച്ചിറക്കിയതിന് ശേഷം യാത്രക്കാരെ വിമാനത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ ഇരുത്താനായിരുന്നു ആദ്യ തീരുമാനം. എന്നാൽ ദുബായിലെ സാഹചര്യത്തിൽ ഉടനെ മാറ്റം വരാൻ സാധ്യതയില്ലെന്ന വിലയിരുത്തലിൽ, യാത്രക്കാരെ വിമാനത്തിൽ നിന്നും പുറത്തിറക്കാൻ എയർലൈൻ തീരുമാനിച്ചു. യാത്രക്കാർക്ക് ആവശ്യമായ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ നെടുമ്പാശ്ശേരി വിമാനത്താവളത്തിൽ ഒരുക്കിയിരുന്നു. മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിച്ച പ്രകാരം യാത്ര പൂർത്തിയാക്കാൻ സാധിക്കാത്തത് യാത്രക്കാരിൽ വലിയ ആശങ്കയുണ്ടാക്കി.
നിലവിൽ ദുബായിലെ സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾ അധികൃതർ സസൂക്ഷ്മം വിലയിരുത്തി വരികയാണ്. സുരക്ഷാ പരിശോധനകൾ പൂർത്തിയാക്കി വിമാനത്താവളം എപ്പോൾ സാധാരണ നിലയിലാകുമെന്ന് ഉറപ്പില്ലാത്തതിനാൽ യാത്രക്കാർ വീടുകളിലേക്ക് മടങ്ങണമെന്നാണ് വിമാന കമ്പനി നൽകിയിരിക്കുന്ന നിർദേശം. ദുബായ് വിമാനത്താവളത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനം പുനരാരംഭിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച കൃത്യമായ വിവരങ്ങൾ വരും മണിക്കൂറുകളിൽ മാത്രമേ ലഭ്യമാവുകയുള്ളൂവെന്ന് സിയാൽ അധികൃതർ അറിയിച്ചു. ഇതിനായി യാത്രക്കാർ ഔദ്യോഗിക അറിയിപ്പുകൾക്കായി കാത്തിരിക്കണം.
പുതുക്കിയ യാത്രാ സമയം പിന്നീട് അറിയിക്കുമെന്നാണ് എമിറേറ്റ്സ് നൽകുന്ന വിശദീകരണം. പശ്ചിമേഷ്യയിലെ നിലവിലെ അസ്ഥിരത പ്രവാസി യാത്രക്കാരുടെ യാത്രകളെ വലിയ രീതിയിലാണ് ബാധിക്കുന്നത്. അവധിക്കായി നാട്ടിലെത്തിയ പലർക്കും വിസാ കാലാവധി തീരുന്നതിന് മുമ്പ് തിരിച്ച് എത്താൻ കഴിയാത്തത് വലിയ പ്രതിസന്ധി സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അടിയന്തരമായി ജോലിയിൽ പ്രവേശിക്കേണ്ടവരും വിസ പുതുക്കേണ്ടവരുമായ നിരവധി പേർ ഈ വിമാനത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. വ്യോമഗതാഗതം തുടർച്ചയായി തടസപ്പെട്ടത് ഒട്ടേറെ പ്രവാസികളെ ആശങ്കയിലാഴ്ത്തിയിട്ടുണ്ട്. വിമാന സർവീസുകൾ സാധാരണ ഗതിയിലാകാൻ ഇനിയും സമയമെടുത്തേക്കും എന്നാണ് പൊതുവായ വിലയിരുത്തൽ.
