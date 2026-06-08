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മാട്രിമോണിയൽ സൈറ്റ് വഴി ഡോക്ടറുടെ 37 ലക്ഷം തട്ടി; കംബോഡിയൻ തട്ടിപ്പ് സംഘത്തലവൻ ഡൽഹിയിൽ പിടിയിൽ

പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ തൂത സ്വദേശിയായ അബ്ദുറഹ്മാനെയാണ് കൊച്ചി സിറ്റി സൈബർ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്

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Representational Image (IANS)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : June 8, 2026 at 9:43 AM IST

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എറണാകുളം: ഓൺലൈൻ തട്ടിപ്പ് സംഘത്തിലെ പ്രധാന കണ്ണിയായ മലയാളിയെ പൊലീസ് പിടികൂടി. കംബോഡിയ ആസ്ഥാനമായുള്ള ഓൺലൈൻ തട്ടിപ്പ് ശൃംഖലയിലെ പ്രധാന പ്രതിയായ അബ്ദുറഹ്മാനെയാണ് (24) കൊച്ചി സിറ്റി സൈബർ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ തൂത സ്വദേശിയായ ഇയാളെ ഡൽഹി വിമാനത്താവളത്തിൽ വച്ചാണ് അന്വേഷണ സംഘം പിടികൂടിയത്.

വ്യാജ ഓൺലൈൻ വ്യാപാര പദ്ധതിയിലൂടെ കൊച്ചിയിലെ ഒരു ഡോക്ടറെ വഞ്ചിച്ച കേസിലാണ് അറസ്റ്റ്. മാട്രിമോണിയൽ വെബ്സൈറ്റ് വഴിയാണ് പ്രതി ഡോക്ടറുമായി ബന്ധം സ്ഥാപിച്ചതെന്നും 37 ലക്ഷം രൂപയോളം ഇത്തരത്തിൽ തട്ടിയെടുത്തതെന്നും പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കി. ഓപ്പറേഷൻ കമ്പോഡിയ എന്ന പേരിലാണ് പൊലീസ് അന്വേഷണം നടത്തിയത്.

കംബോഡിയൻ തട്ടിപ്പ് ശൃംഖല
കംബോഡിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ഓൺലൈൻ തട്ടിപ്പ് സംഘത്തിലെ പ്രധാന അംഗമായിരുന്നു അബ്ദുറഹ്മാൻ. ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാരെ ലക്ഷ്യമിട്ട് നടത്തിയ വിവിധ ഓൺലൈൻ തട്ടിപ്പുകളിൽ ഇയാൾ ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നുവെന്നും പൊലീസ് പറഞ്ഞു. ഇന്ത്യയെ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള ഓൺലൈൻ തട്ടിപ്പ് പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ പ്രധാന കേന്ദ്രമായി കംബോഡിയ ഉയർന്നുവന്നിട്ടുണ്ടെന്നും ഇത്തരം നിരവധി തട്ടിപ്പ് സംഘങ്ങൾ ചൈനീസ് പൗരന്മാർ നടത്തുന്നതായും പൊലീസ് വിശദീകരിച്ചു. കൂടാതെ വഞ്ചനാപരമായ മാർഗങ്ങളിലൂടെ ഇന്ത്യക്കാരെ ഈ സംഘത്തിലേക്ക് റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള യുവാക്കളെയും യുവതികളെയും തായ്‌ലൻഡ്, വിയറ്റ്നാം തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് വിസിറ്റിങ് വിസയിൽ കൊണ്ടുപോയി റോഡ് മാർഗം കംബോഡിയയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുകയാണ് ഇവർ ചെയ്യുന്നത്. അവിടെ ഓൺലൈൻ ഫുഡ് ഡെലിവറി ജോലികളുടെയും മറ്റ് വ്യാപാര ജോലികളുടെയും മറവിൽ തട്ടിപ്പ് കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഇവരെക്കൊണ്ട് ജോലി ചെയ്യിക്കുന്നുവെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ വ്യക്തമാക്കി. ഓൺലൈൻ തട്ടിപ്പ് നടത്തുന്നതിന് ഇവർക്ക് പ്രത്യേക പരിശീലനം നൽകുന്നുണ്ടെന്നും പൊലീസ് പറഞ്ഞു.

ടീം ലീഡറായി സ്ഥാനക്കയറ്റം
അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ കണ്ടെത്തൽ പ്രകാരം 2022 മുതൽ അബ്ദുറഹ്മാൻ കംബോഡിയയിലെ ഒരു തട്ടിപ്പ് കേന്ദ്രത്തിൽ ജോലി ചെയ്തുവരികയായിരുന്നു. തുടക്കത്തിൽ സന്ദേശങ്ങൾ അയയ്ക്കലും ഇരകളെ ഫോൺ വിളിക്കുന്നതുമായിരുന്നു അയാളുടെ ജോലി. എന്നാൽ തട്ടിപ്പ് നടത്തുന്നതിലെ ഇയാളുടെ പ്രാവീണ്യം കാരണം ടിയാൻ എന്ന ചൈനീസ് പൗരൻ ഇയാൾക്ക് ടീം ലീഡറായി സ്ഥാനക്കയറ്റം നൽകി.

പിന്നീട് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ആളുകളെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യാൻ ടിയാൻ പ്രതിയെ ഏൽപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. ഓൺലൈൻ ട്രേഡിങ് പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകൾക്കായുള്ള പരസ്യങ്ങളിലൂടെയും സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിച്ച വായ്പാ അപേക്ഷകളിലൂടെയും സംഘം തുടക്കത്തിൽ ഇരകളെ ലക്ഷ്യമിട്ടിരുന്നുവെന്നും അന്വേഷകർ പറഞ്ഞു.

എന്നാൽ സർക്കാരും നിയമ നിർവഹണ ഏജൻസികളും നടത്തിയ പൊതു അവബോധ കാമ്പെയ്‌നുകൾ ഇത്തരം തട്ടിപ്പ് ശൃംഖലകളെ വെളിച്ചത്ത് കൊണ്ടുവന്നതോടെ തട്ടിപ്പ് സംഘം മാട്രിമോണിയൽ വെബ്സൈറ്റുകളിലേക്ക് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചു. പ്രതികൾ മാട്രിമോണിയൽ വെബ്സൈറ്റുകളിൽ പുരുഷന്മാരുടെയും സ്ത്രീകളുടെയും വ്യാജ പ്രൊഫൈലുകൾ സൃഷ്ടിച്ച് ഇരകളുമായി സൗഹൃദം വളർത്തിയെടുത്തു.

അവരുടെ വിശ്വാസം നേടിയ ശേഷം ഇരകളെ ഓൺലൈൻ ട്രേഡിങ് സ്കീമുകളിൽ പണം നിക്ഷേപിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചു. വിവാഹ വാഗ്ദാനവും നിക്ഷേപങ്ങളിൽ ഉയർന്ന വരുമാനവും ഉറപ്പാക്കിയതോടെ നിരവധി ഇരകൾ തട്ടിപ്പിന് ഇരയായി എന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു. ഇരകളിൽ നിന്ന് തട്ടിയെടുക്കുന്ന പണം ഇന്ത്യയിലെ വിവിധ മ്യൂൾ അക്കൗണ്ടുകളിലേക്കാണ് ആദ്യം മാറ്റുന്നത്. തുടർന്ന് ഏജൻ്റുമാർ വഴി പണം പിൻവലിച്ച് കൈമാറുകയും ഹവാല, ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി ഇടപാടുകൾ വഴി വിദേശത്തേക്ക് കൈമാറ്റം നടത്തുകയും ചെയ്യും.

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അന്വേഷണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി കൊച്ചി സൈബർ പൊലീസ് ഇതിനകം തന്നെ ഇത്തരം തട്ടിപ്പുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആയിരത്തിലധികം വ്യാജ മാട്രിമോണിയൽ പ്രൊഫൈലുകൾ കണ്ടെത്തി നീക്കം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒന്നിലധികം രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പ്രവർത്തകർ ഈ ശൃംഖലയിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു.

കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നാലു പ്രതികളെ നേരത്തെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. ഇവരിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച വിവരങ്ങൾ കംബോഡിയ ആസ്ഥാനമായുള്ള തട്ടിപ്പ് ശൃംഖലയെക്കുറിച്ചുള്ള നിർണായക വിവരങ്ങൾ പുറത്തുകൊണ്ടുവരാൻ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ സഹായിച്ചുവെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു. സൈബർ എസിപി അനിൽകുമാറിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇൻസ്പെക്ടർ ഷെമീർഖാൻ, എസ്‌സിപിഒ അജിത് രാജ്, എസ്‌സിപിഒ അരുൺ എന്നിവരടങ്ങിയ സംഘമാണ് ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് പ്രതിയെ പിടികൂടിയത്.

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