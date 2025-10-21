ETV Bharat / state

കൊച്ചിയുടെ രണ്ടു പതിറ്റാണ്ടിൻ്റെ സ്വപ്‌നം യാഥാർഥ്യമായി; കോർപ്പറേഷൻ്റെ പുതിയ ആസ്ഥാന മന്ദിരം പ്രവർത്തന സജ്ജം

മറൈൻഡ്രൈവിൽ ഹൈക്കോടതി ജങ്ഷന് സമീപം ഒന്നരയേക്കറില്‍ ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്ന പുതിയ ആസ്ഥാനമന്ദിരം ഇന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ നാടിന് സമർപ്പിക്കും.

Kochi Corporation new headquarters building
കൊച്ചി കോര്‍പറേഷൻ്റെ പുതിയ ആസ്ഥാന മന്ദിരം (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 21, 2025 at 3:09 PM IST

3 Min Read
എറണാകുളം: രണ്ട് പതിറ്റാണ്ടിലേറെ നീണ്ട കാത്തിരിപ്പിന് വിരാമമിട്ട് കൊച്ചി കോർപ്പറേഷൻ്റെ ആധുനികവും വിശാലവുമായ പുതിയ ആസ്ഥാന മന്ദിരം പ്രവർത്തന സജ്ജമായി. മറൈൻഡ്രൈവിൽ ഹൈക്കോടതി ജങ്ഷന് സമീപം ഒന്നരയേക്കറില്‍ ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്ന പുതിയ ആസ്ഥാനമന്ദിരം ഇന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ നാടിന് സമർപ്പിക്കും.

രണ്ട് പതിറ്റാണ്ട് സ്വപ്നം കാണുകയും മൂന്ന് കൗൺസിൽ കാലയളവിൽ പൂർത്തീകരിക്കാൻ കഴിയാതെ പോവുകയും ചെയ്ത ആസ്ഥാന മന്ദിരം ഭംഗിയായി പൂർത്തീകരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞ അഭിമാന നിമിഷമാണിതെന്ന് മേയർ എം അനിൽകുമാർ ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. അതാത് സമയത്തുതന്നെ പദ്ധതി പൂർത്തിയായിരുന്നെങ്കിൽ ഇത്രയും പ്രയാസം നേരിടേണ്ടി വരില്ലായിരുന്നു. ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഏറ്റവും മികച്ച സാങ്കേതികവിദ്യയോടെ തയ്യാറാക്കിയ കൗൺസിൽ ഹാൾ ആണ് കൊച്ചി കോർപ്പറേഷനു വേണ്ടി ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. ഈ കൗൺസിൽ കാലയളവിൽ നടന്ന സമൃദ്ധി, ഷീ ലോഡ്ജ്, എറണാകുളം മാർക്കറ്റ്, തുരുത്തി ഫ്ലാറ്റ് സമുച്ചയം, കോർപ്പറേഷൻ ആസ്ഥാന മന്ദിരം ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ എടുത്തു പരിശോധിച്ചാൽ സമർപ്പണത്തോടെയുള്ള പ്രവർത്തനം ഇതിനു പിന്നിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയുമെന്നും മേയർ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു.

കൊച്ചി കോര്‍പറേഷൻ്റെ പുതിയ ആസ്ഥാന മന്ദിരം (ETV Bharat)

തൻ്റെ പാർട്ടിയിൽ പെട്ടവർതന്നെ മറ്റു പദ്ധതികൾ പോലെ, വേഗത്തിൽ ആസ്ഥാനമന്ദിരം പൂർത്തിയാക്കാൻ ശ്രമിക്കാത്തത് എന്തുകൊണ്ടെന്ന വിമർശനമുന്നയിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ എല്ലാ തടസ്സങ്ങളും മാറ്റി തൻ്റെ കൗൺസിൽ കാളയളവിൽതന്നെ പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ അഭിമാനം ഉണ്ടെന്നും അനിൽകുമാർ പറഞ്ഞു.

പുതിയ കൗൺസിൽ ഹാളിൽ വോട്ടെടുപ്പിന് ഡിജിറ്റൽ സംവിധാനം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. മുന്നിലുള്ള സ്വിച്ചുകളിൽ അനുകൂലിച്ചും പ്രതികൂലിച്ചും വോട്ടു രേഖപ്പെടുത്താം. വിട്ടുനിൽക്കാനുള്ള വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്താനും സ്വിച്ചുണ്ട്. എത്ര വോട്ട് ലഭിച്ചെന്ന് ഡിജിറ്റൽ ബോർഡിൽ തെളിയും. ഇത്തരത്തിൽ കാലത്തിനനുസരിച്ച് എല്ലാ പുതിയ മാറ്റങ്ങളും കോർപ്പറേഷൻ ആസ്ഥാനം മന്ദിരത്തിൽ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും മേയർ പറഞ്ഞു.

Kochi Corporation new headquarters building, Kochi Mayor M Anilkumar
കൊച്ചി മേയര്‍ എം അനിൽകുമാർ (ETV Bharat)
ആധുനിക സൗകര്യങ്ങൾ

ജനങ്ങൾക്കും ജീവനക്കാർക്കും ആവശ്യമായ സൗകര്യങ്ങള്‍ ഉറപ്പാക്കി 1,75,930 ചതുരശ്രയടിയില്‍ ആറ് നിലകളിലാണ് പുതിയ ആസ്ഥാന മന്ദിരത്തിനുള്ളത്. 84 അംഗങ്ങൾക്ക് ഇരിക്കാൻ സൗകര്യമുള്ള, ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ മികച്ച സാങ്കേതിക വിദ്യയോടെയുള്ള കൗൺസിൽ ഹാളാണ് ഒന്നാം നിലയിലെ പ്രധാന ആകർഷണം. ആവശ്യമെങ്കിൽ ഇവിടെ അംഗങ്ങളുടെ ഇരിപ്പിടം നൂറായി വർധിപ്പിക്കാനും കഴിയും.

Kochi Corporation new headquarters building
കൊച്ചി കോര്‍പറേഷൻ്റെ പുതിയ ആസ്ഥാന മന്ദിരത്തിലെ കൗണ്‍സില്‍ ഹാള്‍ (ETV Bharat)


ഉദ്യോഗസ്ഥർ, പൊതുജനങ്ങൾ, മാധ്യമപ്രവർത്തകർ എന്നിവർക്കും ഇരിപ്പിടസൗകര്യമുണ്ട്. മേയർ, ഡെപ്യൂട്ടി മേയർ, സ്ഥിരംസമിതി അധ്യക്ഷരുടെ മുറികളും മേയറുടെയും ഡെപ്യൂട്ടി മേയറുടെയും ഓഫീസും ഇവിടെയാണ്. രണ്ടാംനിലയിൽ സെക്രട്ടറി, അഡീഷണൽ സെക്രട്ടറി ഓഫീസ്, ജനറൽ, അക്കൗണ്ട്സ്, ഓഡിറ്റ് വിഭാഗങ്ങൾ. മൂന്ന്: റവന്യു, ആരോഗ്യം, എൻജിനിയറിങ്, ടൗൺ പ്ലാനിങ്. പ്ലാനിങ് സെൽ, അമൃത്, പിഎംഎവൈ. വീഡിയോ കോൺഫറൻസ്, പ്രസ് കോൺഫറൻസ് റൂം എന്നിവയും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്.

ഭിന്നശേഷിസൗഹൃദമാണ് പുതിയ മന്ദിരം. റാമ്പുകളും ലിഫ്റ്റുകളിലും ഉപയോഗിച്ച് സുഗമമായി ഇവർക്ക് കയറാനും ഇറങ്ങാനും കഴിയും. മിനികോൺഫറൻസ് ഹാൾ, മുലയൂട്ടൽ മുറി, മിനികോൺഫറൻസ് ഹാള്‍ എന്നിവയും സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോറിൽ ജനസേവനകേന്ദ്രം, കാത്തിരിക്കാനുള്ള ഇടം, ആരോഗ്യവിഭാഗം, ടൈപ്പിങ് വിഭാഗം, കാൻ്റീൻ, ഡ്രൈവർമാരുടെ വിശ്രമമുറി എന്നിവയുമുണ്ട്. ഇരുചക്രവാഹനങ്ങൾക്കും കാറുകൾക്കും പ്രത്യേക പാർക്കിങ് സൗകര്യവും ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

Kochi Corporation new headquarters building
കൊച്ചി കോര്‍പറേഷൻ്റെ പുതിയ ആസ്ഥാന മന്ദിരം (ETV Bharat)
സി എം ദിനേശ്മണി മേയറായിരിക്കുമ്പോഴാണ് മറൈൻഡ്രൈവിൽ ഓഫീസിന് ആവശ്യമായ സ്ഥലം സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് പണം നൽകി വാങ്ങിയത്. 2006 ഏപ്രിൽ 17ന് നിർമാണം തുടങ്ങിയെങ്കിലും നിയമക്കുരുക്കും സാങ്കേതികപ്രശ്‌നങ്ങളും ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാരണങ്ങളാൽ മുമ്പുള്ള ഭരണസമിതികൾക്ക് നിർമാണം പൂർത്തിയാക്കാനായില്ല. 2015ൽ 18.75 കോടിയായും 2018ൽ 24.7 കോടിയായും 2020 ഡിസംബറിൽ വിവിധ പദ്ധതികളിലായി 43 കോടി രൂപയുടെ അധിക പ്രവൃത്തികൾക്ക് എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കി. 2020 ഡിസംബർവരെ 15.44 കോടിയാണ് ചെലവഴിച്ചത്. കരാറുകാരന് നൽകാനുണ്ടായിരുന്ന ബാക്കിത്തുകയും ഈ കൗൺസിൽകാലത്ത് നൽകിയാണ് നിർമാണം പുനരാരംഭിച്ചത്. 33.87 കോടി വിവിധ കരാറുകാർക്ക് നൽകി. നിർമാണം പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ 61 കോടിയാണ് നിർമാണ ചെലവ് കണക്കാക്കുന്നത്.

