Kerala Local Body Elections2025

ETV Bharat / state

കൊച്ചി കോര്‍പ്പറേഷൻ തൂക്കി യുഡിഎഫ്; എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് അറിയാതെ ഞെട്ടലില്‍ എല്‍ഡിഎഫ്

നിരവധി വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടന്നിട്ടും തിരിച്ചടി നേരിട്ടതിൻ്റെ ഞെട്ടലിലാണ് ഇടതുമുന്നണി നേതാക്കളും പ്രവർത്തകരും..

KERALA LOCAL BODY ELECTION 2025 KERALA LOCAL BODY ELECTION RESULT UDF WINS KOCHI CORPORATION KOCHI CORPORATION RESULT 2025
വിജയാഘോഷം (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : December 13, 2025 at 3:19 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

എറണാകുളം: കൊച്ചി കോർപ്പറേഷൻ തിരിച്ച് പിടിച്ച് യുഡിഎഫ്. കഴിഞ്ഞ തവണ കപ്പിനും ചുണ്ടിനും ഇടയിൽ നഷ്‌ടമായ മെട്രോ നഗരം, വ്യക്തമായ ആധിപത്യത്തോടെയാണ് ഐക്യ ജനാധിപത്യ മുന്നണി തിരിച്ചുപിടിച്ചത്.
യുഡിഎഫ് 46 സീറ്റ് നേടി ഉജ്ജ്വലമായ തിരിച്ചു വരവാണ് നടത്തിയത്.

അതേസമയം എൽഡിഎഫ് ഇരുപത് സീറ്റുകളിൽ ഒതുങ്ങുകയായിരുന്നു. ഒരു സീറ്റ് അധികം നേടി എൻഡിഎ നില മെച്ചപ്പെടുത്തി. ഇതോടെ കൊച്ചി കോർപ്പറേഷനിലെ ബിജെപി യുടെ അംഗബലം ആറായി വർധിച്ചു. സ്വതന്ത്രർ
4 സീറ്റുകളിലാണ് ഇത്തവണ വിജയിച്ചത്.

ഡിസിസി പ്രസിഡൻ്റ് മുഹമ്മദ് ഷിയാസ് ഇടിവി ഭാരതിനോട് പ്രതികരിക്കുന്നു (ETV Bharat)


യുഡി എഫ് പ്രതീക്ഷിച്ച വിജയം തന്നെയാണ് കൊച്ചി കോർപ്പറേഷനിലും ജില്ലയിലും നേടിയതെന്ന് ഡിസിസി പ്രസിഡൻ്റ് മുഹമ്മദ് ഷിയാസ് ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. വലിയ വിജയമാണ് ഐക്യ ജനാധിപത്യ മുന്നണി ജില്ലയിൽ നേടിയത്. കഴിഞ്ഞ ഒന്നര വർഷമായി തങ്ങൾ നടത്തുന്ന മുന്നൊരുക്ക പ്രവർത്തനങ്ങളും, സർക്കാരിനെതിരായ ജനങ്ങളുടെ വികാരത്തെ യുഡിഎഫിന് അനുകൂലമാക്കി മാറ്റാൻ കഴിഞ്ഞതും വിജയത്തിന് കാരണമായി.

kerala local body election 2025 kerala local body election result udf wins Kochi corporation Kochi corporation result 2025
യുഡിഎഫ് വിജയാഘോഷം (ETV Bharat)

ജനങ്ങൾ എത്രമാത്രം സർക്കാരിന് എതിരായിരുന്നുവെന്നാണ് ഫലം വ്യക്തമാക്കുന്നത്. വരാനിരിക്കുന്ന നിയമസഭാ തെരെഞ്ഞെടുപ്പിൽ ജനങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വ്യക്തമാകുന്നതാണ് ജനവിധിയെന്നും മുഹമ്മദ് ഷിയാസ് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു. പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് നേരിട്ട് നേതൃത്വം നൽകിയാണ് കൊച്ചി കോർപറേഷനിൽ വൻ വിജയം നേടിയതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

kerala local body election 2025 kerala local body election result udf wins Kochi corporation Kochi corporation result 2025
യുഡിഎഫ് വിജയാഘോഷം (ETV Bharat)

"കൊച്ചിൻ കോർപ്പറേഷൻ യുഡിഎഫ് തൂക്കി. എന്നാലും, മനസ്സിനെ ഏറ്റവും അധികം നിറയ്ക്കുന്ന സന്തോഷം ഗാന്ധി നഗറിലെ നിർമ്മല ടീച്ചറുടെ വിജയമാണ്. പദവിയില്ലാതെ, പ്രൗഢിയില്ലാതെ, സാധാരണക്കാരിൽ സാധാരണയായ ഒരാളുടെ അസാധാരണ വിജയം" -എന്നാണ് ഹൈബി ഈഡൻ എംപി പ്രതികരിച്ചത്.

മേയർ ആരാവണമെന്ന കാര്യത്തിൽ തർക്കമുണ്ടാകില്ലന്നും കൊച്ചിയുടെ മൂന്നാമത്തെ മേയറെ അനായാസം തെരെഞ്ഞെടുക്കുമെന്നും ഷിയാസ് വ്യക്തമാക്കി. കഴിഞ്ഞ തവണ രണ്ട് സ്വതന്ത്രരുടെ പിന്തുണയോടെ ഭരിച്ച ഇടതുമുന്നണി മേയർ എം. അനിൽ കുമാറിൻ്റെ ഭരണ മികവിൽ തുടർഭരണമായിരുന്നു ഇടതു മുന്നണി പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ സംസ്ഥാനമാകെ ആഞ്ഞടിച്ച യുഡിഎഫ് തരംഗത്തിൽ കൊച്ചി കോർപ്പറേഷനിലും ഇടതു മുന്നണിക്ക് പിടിച്ച് നിൽക്കാനായില്ല.


അഞ്ച് വർഷം നടപ്പിലാക്കിയ കൊച്ചി കോർപ്പറേഷൻ ആസ്ഥാന മന്ദിരം, തുരുത്തി ഫ്ലാറ്റ് സമുച്ചയം, ബ്രഹ്മപുരത്തെ മാലിന്യ പ്രശ്‌നത്തിന് പരിഹാരം കാണൽ ഉൾപ്പടെ നിരവധി വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടന്നിട്ടും തിരിച്ചടി നേരിട്ടതിൻ്റെ ഞെട്ടലിലാണ് ഇടതുമുന്നണി നേതാക്കളും പ്രവർത്തകരും. യുഡിഎഫ് ആകട്ടെ പൂർണ്ണമായും രാഷ്ട്രീയ പ്രചാരണം നടത്തിയായിരുന്നു കോർപ്പറേഷനിൽ തെരെഞ്ഞെടുപ്പിനെ നേരിട്ടത്.

kerala local body election 2025 kerala local body election result udf wins Kochi corporation Kochi corporation result 2025
യുഡിഎഫ് വിജയാഘോഷം (ETV Bharat)

കോർപ്പറേഷനിലെ ആദ്യ ഫലപ്രഖ്യാപനം യുഡിഎഫിന് എതിരായിരുന്നു. ഐലൻ്റ് നോർത്തിൽ കോർപ്പറേഷനിലെ യുഡിഎഫ് പ്രതിപക്ഷ നേതാവായിരുന്ന ആൻ്റണികുരീത്തറയെ പരാജയപ്പെടുത്തി എൻഡിഎയിലെ പത്മകുമാരിയായിരുന്നു ഇവിടെ വിജയിച്ചത്.

യുഡിഎഫ് മേയർ സ്ഥാനത്തേക്ക് പരിഗണിക്കുന്ന ദീപ്തി മേരി വർഗീസ് കലൂർ സ്റ്റേഡിയം വാർഡിൽ നിന്നും തെരെഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. അതേസമയം മേയർ സ്ഥാനം സ്വപ്‌നം കാണുന്ന മഹിളാ കോൺഗ്രസ് ജില്ലാ പ്രസിഡൻ്റ് അഡ്വക്കറ്റ് വി.കെ. മിനിമോളും, ഷൈനി മാത്യുവും വിജയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതേസമയം ഇടതുമുന്നണിക്ക് വേണ്ടി മത്സരിച്ച ദീപാവർമ്മ ഉൾപ്പടെയുള്ള വനിതാ നേതാക്കൾ പരാജായപ്പെടുകയും ചെയ്‌തു. ഇത്തവണ ആദ്യമായി കോർപ്പറേഷനിൽ മത്സരിച്ച ട്വൻ്റി 20 ഒരു തരത്തിലുള്ള സ്വാധീനവും കൊച്ചിയിൽ ചെലുത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല.

Also Read: കേരളത്തില്‍ യുഡിഎഫ് തരംഗം, എല്‍ഡിഎഫിന് ഞെട്ടല്‍; പാലക്കാട്ടും പന്തളത്തും ബിജെപിക്ക് തിരിച്ചടി

TAGGED:

KERALA LOCAL BODY ELECTION 2025
KERALA LOCAL BODY ELECTION RESULT
UDF WINS KOCHI CORPORATION
KOCHI CORPORATION RESULT 2025
UDF WINS KOCHI CORPORATION

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.