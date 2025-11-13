"വികസനത്തിൻ്റെ പേരിൽ കോൺഗ്രസ് ഒതുക്കി": യുഡിഎഫ് കൗൺസിലർ ഷീബ ഡ്യൂറോം സിപിഎം സ്ഥാനാർഥി

ETV Bharat / state

ഷീബ ഡ്യൂറോം (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : November 13, 2025 at 12:21 PM IST

2 Min Read
എറണാകുളം: കൊച്ചി കോർപറേഷനിലെ യുഡിഎഫ് കൗൺസിലറായിരുന്ന ഷീബ ഡ്യൂറോം ഇത്തവണ എൽഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥിയായി ജനവിധി തേടും. തോപ്പുംപടിയിലെ നിലവിലെ യുഡിഎഫ് കൗൺസിലറാണ് അവർ. നിലവിൽ കോൺഗ്രസ് പ്രതിപക്ഷ കൗൺസിലറായ ഷീബ ഇത്തവണ സിപിഎം സ്ഥാനാർഥിയായാണ് മത്സരിക്കുന്നത്.

യുഡിഎഫ് കൗൺസിലർ ഇടതുപക്ഷത്തേക്ക്

കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു വർഷക്കാലം നാടിൻ്റെ വികസനത്തിനായി എംഎൽഎയോടും മേയറോടും സഹകരിച്ചു പ്രവർത്തിച്ചതിൻ്റെ പേരിൽ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി തന്നെ ഒതുക്കുകയായിരുന്നുവെന്ന് ഷീബ ഡ്യൂറോം ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. ഈയൊരു സാഹചര്യത്തിലാണ് സിപിഎം സ്ഥാനാർഥിയായി ജനവിധി തേടുന്നത്. നേരത്തെ തോപ്പുംപടി ഡിവിഷൻ കൗൺസിലറായിരുന്ന സ്ഥലം എംഎൽഎ റോഡ് നിർമാണത്തിനായി ഫണ്ട് അനുവദിച്ചിരുന്നു. യുഡിഎഫ് കൗൺസിലറായ താൻ ഇടത് എംഎൽഎ കൊണ്ടുവന്ന റോഡിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനത്തിന് പങ്കെടുത്തതിൻ്റെ പേരിൽ പോലും വിമർശനങ്ങൾ കേൾക്കേണ്ടിവന്നു.

ഷീബ ഡ്യൂറോം ഇടിവി ഭാരതിനോട് (ETV Bharat)

അതേസമയം യുഡിഎഫ് എംപി തങ്ങളെ സഹായിച്ചിട്ടില്ലെന്നും അവർ കുറ്റപ്പെടുത്തി. യുഡിഎഫ് കൗൺസിലറായി പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇടതുപക്ഷത്തിൻ്റെ ആളായി ചിത്രീകരിക്കുന്ന സാഹചര്യമുണ്ടായി. കക്ഷി രാഷ്ട്രീയത്തിന് അതീതമായുള്ള വികസന പ്രവർത്തനത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയതാണ് കോൺഗ്രസിന് അനിഷ്ടമായതെന്നും ഷീബ ആരോപിച്ചു. ഇടതുപക്ഷമാണ് ശരിയായ പക്ഷം എന്ന ബോധ്യത്തിലും ഇനിയും ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കണമെന്ന ആഗ്രഹത്തിലുമാണ് ഇത്തവണ താൻ ഇടതുപക്ഷത്തിൻ്റെ സ്ഥാനാർഥിയായത്.

ജനങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം അനുകൂലം

തോപ്പുംപടിയിലെ ജനങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം അറിഞ്ഞ ശേഷമാണ് താൻ മത്സരത്തിനിറങ്ങുന്നത്. കക്ഷി രാഷ്ട്രീയത്തേക്കാളും വികസനത്തിനാണ് തങ്ങൾ പ്രാധാന്യം നൽകുന്നതെന്ന ജനങ്ങളുടെ വാക്കിൽ വിശ്വസിച്ചാണ് മത്സരിക്കുന്നത്. സീറ്റിനുവേണ്ടി മുന്നണി മാറിയെന്ന് തോപ്പുംപടിയിലെ ജനങ്ങൾ വിശ്വസിക്കില്ലന്നും ഷീബ ഡ്യൂറോം അവകാശപ്പെട്ടു. തൻ്റെ ഡിവിഷനിൽ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കരുതെന്നാണ് യുഡിഎഫ് ആഗ്രഹിച്ചത്.

നിരവധിയായ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കിയാണ് ഇടതുമുന്നണി തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ നേരിടുന്നത്. തൻ്റെ ഡിവിഷനിൽ പരമാവധി വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കിയാണ് താനും ജനവിധി തേടുന്നത്. തനിക്ക് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരുടെ ഉൾപ്പടെ വോട്ടുകൾ ലഭിക്കുമെന്നും ജനങ്ങളുടെ തീരുമാനത്തിനാണ് താൻ വിലകൽപിക്കുന്നതെന്നും ഷീബ വ്യക്തമാക്കി. യുഡിഎഫ് പ്രവർത്തകർ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു താൻ അവസാനം എൽഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥി ആവുകയായിരുന്നുവെന്നും അവർ പറയുന്നു.

ഷീബ ഡ്യൂറോം തോപ്പുംപടി സീറ്റിൽ

മുൻകാല കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളായ അരഡസൻ പ്രാദേശിക നേതാക്കളെ ഉൾപ്പെടുത്തിയായിരുന്നു ഇടതുമുന്നണി കഴിഞ്ഞ ദിവസം സ്ഥാനാർഥി പട്ടിക പ്രഖ്യാപിച്ചത്. തോപ്പുംപടി ജനറൽ സീറ്റിലാണ് ഷീബ ഡ്യൂറോമിന് ഇടതുമുന്നണി മത്സരിക്കാൻ അവസരം നൽകിയത്.

