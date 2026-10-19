നികുതി പിരിവിൽ റെക്കോർഡിട്ട് കൊച്ചി കോർപ്പറേഷൻ; കഴിഞ്ഞവർഷം പിരിച്ചത് 170 കോടിരൂപ
നികുതി കുടിശിക വരുത്തിയ കെട്ടിടങ്ങളുടെ കണക്കുകളും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിയമ നടപടികളും സംബന്ധിച്ച വിവരം നൽകാൻ തദ്ദേശ വകുപ്പ് തയാറായിട്ടില്ല
Published : October 19, 2026 at 12:33 PM IST
സി. എസ്. സിദ്ധാർത്ഥൻ
തിരുവനന്തപുരം: കഴിഞ്ഞവർഷം സംസ്ഥാനത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കെട്ടിട നികുതി പിരിച്ച് റെക്കോർഡിട്ട് കൊച്ചി മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പേറേഷൻ. 170 കോടിയോളം രൂപയാണ് കൊച്ചി കോർപ്പറേഷൻ കെട്ടിട നികുതിയിനത്തിൽ പിരിച്ചെടുത്തത്. വൻകിട ഹോട്ടലുകൾ, റിസോർട്ടുകൾ, സുഖചികിത്സാ കേന്ദ്രങ്ങൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നികുതി പിരിച്ചത്. 145 കോടിരൂപ പിരിച്ചെടുത്ത് തലസ്ഥാന ജില്ലയായ തിരുവനന്തപുരം രണ്ടാമതെത്തി. 39 കോടിരൂപയുമായി കണ്ണൂർ മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷനാണ് നികുതി പിരിവിൽ ഏറ്റവും പിന്നിലുള്ളത്. നികുതി കുടിശിക വരുത്തിയ കെട്ടിടങ്ങളുടെ കണക്കുകളും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിയമ നടപടികളും സംബന്ധിച്ച വിവരം നൽകാൻ തദ്ദേശ വകുപ്പ് തയാറായിട്ടില്ല.
നികുതി സ്ലാബുകളും സർക്കാർ ഉത്തരവുകളും
സംസ്ഥാനത്തെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകൾ, മുനിസിപ്പാലിറ്റികൾ, കോർപ്പറേഷനുകൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഉപയോഗക്രമത്തിനനുസരിച്ചാണ് കെട്ടിടങ്ങൾക്ക് അടിസ്ഥാന വസ്തു നികുതി നിരക്കുകൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. 2023 ഏപ്രിൽ ഒന്നുമുതൽ നിലവിൽ വന്ന ഉത്തരവ് പ്രകാരം തുടർന്നുള്ള ഓരോ വർഷവും ഏറ്റവും കുറഞ്ഞതും കൂടിയതുമായ നിരക്കുകളിൽ അഞ്ചുശതമാനം വീതം വാർഷിക വർധനവ് ഉണ്ടാകും. പാർപ്പിടങ്ങൾ, വാണിജ്യ ആവശ്യങ്ങൾ, വ്യവസായങ്ങൾ, വിദ്യാലയങ്ങൾ, ആശുപത്രികൾ, അമ്യൂസ്മെൻ്റ് പാർക്കുകൾ, ടവറുകൾ എന്നിങ്ങനെ വിവിധ വിഭാഗങ്ങളായി തിരിച്ചാണ് നികുതി ഈടാക്കുന്നത്. റിസോർട്ടുകൾ, സുഖചികിത്സാ കേന്ദ്രങ്ങൾ, ഹോട്ടലുകൾ എന്നിവയ്ക്കാണ് ചതുരശ്രമീറ്റർ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കൂടുതൽ നികുതി ഈടാക്കുന്നത്.
2025- 26 സാമ്പത്തിക വർഷം ഏറ്റവും കൂടുതൽ കെട്ടിട നികുതി പിരിച്ചത് കൊച്ചി മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷനാണ്. ഹോട്ടലുകൾ, റിസോർട്ടുകൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നാണ് കുടുതൽ നികുതി പിരിക്കാനായത്. കൂടാതെ നികുതി കുടിശിക പിരിച്ചെടുക്കാനും കോർപ്പറേഷൻ മുൻകൈയെടുത്തു. നികുതി ഈടാക്കാനായി കൊച്ചി കോർപ്പറേഷൻ പ്രത്യേക പരിശോധന യജ്ഞം നടത്തിയിരുന്നതായി മേയർ വി. കെ. മിനിമോൾ ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. ഈ സാമ്പത്തികവർഷം ഇതുവരെ 103 കോടിരൂപ പരിച്ചു കഴിഞ്ഞു. 200 കോടിരൂപയാണ് കോർപ്പറേഷൻ ഈ വർഷം ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. നികുതി ഒടുക്കാൻ പിഴപ്പലിശ ഒഴിവാക്കി നൽകണമെന്ന ആവശ്യം സർക്കാർ അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും മിനിമോൾ ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.
കഴിഞ്ഞ സാമ്പത്തിക വർഷം (2025- 26) ഏറ്റവും കൂടുതൽ കെട്ടിട നികുതി പിരിച്ചെടുത്ത പ്രധാന തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ കണക്കുകൾ;
മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷനുകൾ:
|കൊച്ചി
|1,69,94,14,899
|തിരുവനന്തപുരം
|1,45,78,97,337
|കോഴിക്കോട്
|95,39,93,817
|തൃശ്ശൂർ
|66,64,54,516
|കൊല്ലം
|39,34,68,010
|കണ്ണൂർ
|39,25,29,652
മുനിസിപ്പാലിറ്റികൾ:
|ആലുവ
|9,77,04,779
|കാസർകോട്
|9,68,26,329
|കൊടുങ്ങല്ലൂർ
|9,53,01,711
|ഷൊർണൂർ
|4,17,60,613
|ചെങ്ങന്നൂർ
|3,82,34,432
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകൾ:
|അവണൂർ (തൃശ്ശൂർ)
|1,73,54,035
|തലവടി (ആലപ്പുഴ)
|55,11,830
|പുറക്കാട് (ആലപ്പുഴ)
|48,29,265
|കാവാലം (ആലപ്പുഴ)
|28,58,014
|ആറാട്ടുപുഴ (ആലപ്പുഴ)
|28,15,943
സംസ്ഥാനത്ത് നികുതി ഈടാക്കുന്ന കെട്ടിടങ്ങളുടെ എണ്ണം, കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു വർഷത്തെ നികുതി പിരിവ്, കുടിശിക വിവരങ്ങൾ എന്നിവ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കാൻ തദ്ദേശ വകുപ്പ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഡയറക്ടറേറ്റ് തയാറല്ല. 2011ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് / മുനിസിപ്പാലിറ്റി (വസ്തു നികുതിയും സേവന ഉപനികുതിയും സർചാർജ്ജും) ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 19 പ്രകാരമാണ് കുടിശിക പിരിച്ചെടുക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നത്. 1994ലെ കേരള മുനിസിപ്പാലിറ്റി ആക്ട് സെക്ഷൻ 235, കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്ട് സെക്ഷൻ 207 എന്നിവപ്രകാരമാണ് നികുതി ഒഴിവാക്കലുകൾ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളത്. വിമുക്തഭടന്മാരുടെ വീടുകൾ, ഖാദി നെയ്ത്ത്- നൂൽ യൂണിറ്റുകൾ, ഖാദി ഉൽപ്പാദന യൂണിറ്റുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കെട്ടിടങ്ങൾ, 60 ചതുരശ്ര മീറ്റർ വരെയുള്ള കെട്ടിടങ്ങൾ എന്നിവയെയും വസ്തു നികുതി ഒടുക്കുന്നതിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
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