നാല് പതിറ്റാണ്ടോളം ചുവരെഴുതി; ഒടുവിൽ സ്വന്തം പേര് എഴുതി സഖാവ്: പശ്ചിമ കൊച്ചി നസ്രത്തിലെ സ്ഥാനാർഥിയായി പി ജെ ദാസൻ
രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനത്തിനും ജനങ്ങളുമായുള്ള ബന്ധത്തിനും പാർട്ടി നൽകിയ അംഗീകാരമാണിതെന്നും, ഹരിജൻ നഗർ വികസനത്തിനാണ് പ്രാധാന്യം നൽകുന്നതെന്നും ദാസൻ
Published : November 14, 2025 at 2:27 PM IST
എറണാകുളം: കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിക്ക് വേണ്ടി നാല് പതിറ്റാണ്ടോളമായി മട്ടാഞ്ചേരിയിലും പരിസരങ്ങളിലും വടിവൊത്ത അക്ഷരങ്ങളിൽ ചുവരെഴുതി വന്ന സഖാവ് പിജെ ദാസൻ ഒടുവിൽ സ്വന്തം പേര് ചുവരെഴുതി. കൊച്ചി കോർപ്പറേഷൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എഴുപത്തിമൂന്നാം ഡിവിഷൻ പശ്ചിമ കൊച്ചി നസ്രത്തിലെ സിപിഎം സ്ഥാനാർഥിയാണ് ദാസൻ. ആത്മാർഥമായ പ്രവർത്തനത്തിന് പാർട്ടി നൽകിയ അംഗീകാരം കൂടിയാണിത്. തെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ പ്രഖ്യാപിക്കുമ്പോൾ എൽഡിഎഫിന് വേണ്ടി ആദ്യത്തെ ചുവരെഴുതുന്നതും പിജെ ദാസൻ തന്നെയാണ്.
ചുവരെഴുത്തിലെ ട്വിസ്റ്റ്
ഇത്തവണ ചുവരെഴുത്തിൽ ഒരു ട്വിസ്റ്റ് സംഭവിച്ചു, ദാസൻ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എഴുതിത്തുടങ്ങിയത് തനിക്ക് വേണ്ടി തന്നെയായിരുന്നു. 1987ൽ മട്ടാഞ്ചേരി മണ്ഡലത്തിൽ നിന്നും ടിഎം മുഹമ്മദ് നിയമസഭയിലേക്ക് മത്സരിച്ചപ്പോഴാണ് ആദ്യമായി മതിൽ എഴുതിയതെന്ന് അന്ന് ഡിവൈഎഫ്ഐ ഭാരവാഹിയായിരുന്ന ദാസൻ ഓർക്കുന്നു. അന്നത്തെ വലിയ ആവേശം അദ്ദേഹം പങ്കുവച്ചു. തുടർന്ന് വന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലും സമ്മേളനങ്ങളിലും ഉൾപ്പെടെ ചുവരെഴുത്ത് ആവശ്യമായ എല്ലാ പരിപാടികൾക്കും ദാസൻ ചുവരെഴുതിയിരുന്നു. ലോക്സഭ, നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലെല്ലാം നസ്രത്ത് ലോക്കൽ കമ്മിറ്റിയുടെ കീഴിൽ വരുന്ന മതിലുകളിലെല്ലാം എഴുത്ത് നിർവഹിച്ചതും ദാസൻ തന്നെയായിരുന്നു.
സ്ഥാനാർഥിത്വം; ഹരിജൻ നഗർ വികസനം
രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെയും ജനങ്ങളുമായുള്ള അടുത്ത ബന്ധത്തിൻ്റെയും പരിഗണനയിലാണ് പാർട്ടി തന്നെ സ്ഥാനാർഥിയാക്കിയതെന്ന് ദാസൻ പറയുന്നു. സ്ഥാനാർഥിയാകുമെന്ന് ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നില്ലെന്നും ഭാഗ്യവശാൽ സ്വന്തം പേര് ചുവരെഴുതാൻ കഴിഞ്ഞത് വലിയ അഭിമാനമാണെന്നും അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. തൻ്റെ ഡിവിഷനിലെ ഹരിജൻ നഗറിൻ്റെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കാണ് പ്രാധാന്യം നൽകുന്നത്. ജനങ്ങളെ ഒപ്പം നിർത്തിയുള്ള വികസനമായിരിക്കും നടപ്പിലാക്കുകയെന്നും സമയം ലഭിച്ചാൽ ചുവരെഴുത്ത് തുടരുമെന്നും പിജെ ദാസൻ വ്യക്തമാക്കി.
ചുവരെഴുത്ത്; പാർട്ടിയുടെ ചിഹ്നങ്ങൾ
ഏതെങ്കിലും സ്ഥാപനത്തിൽ ചേർന്ന് താൻ പഠിച്ചിട്ടില്ലെന്നും പാർട്ടിക്കു വേണ്ടി എഴുതി പഠിക്കുകയായിരുന്നുവെന്നും ദാസൻ പറയുന്നു. കോർപ്പറേഷൻ കൗൺസിലറായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടാലും ചുവരെഴുത്ത് വിട്ടൊരു കളിയിൽ നിന്നില്ലെന്നതാണ് ദാസൻ്റെ നിലപാട്. നസ്രത്ത് ഡിവിഷനിലാകെ വ്യക്തിബന്ധങ്ങളുള്ള ദാസൻ പ്രചാരണ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും ഒരുപടി മുന്നിലാണ്. ജനങ്ങളിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന ആവേശകരമായ പ്രതികരണമാണ് പിജെ ദാസൻ എന്ന സ്ഥാനാർഥിക്ക് വിജയപ്രദക്ഷിണം നൽകുന്നത്.
വിജയപ്രതീക്ഷയിൽ ദാസൻ
നിലവിൽ ഇടതുമുന്നണി വിജയിച്ച ഈ ഡിവിഷൻ വാർഡിൽ തുടർ വികസനമാണ് പിജെ ദാസൻ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നത്. ചുവരെഴുതിയും നാട്ടുകാരെ നേരിൽ കണ്ട് വോട്ടുറപ്പിച്ചും മുന്നോട്ടു പോവുകയാണ് പിജെ ദാസൻ. സിപിഎം ചിഹ്നമായ അരിവാൾ ചുറ്റിക നക്ഷത്രം ദാസന് എളുപ്പത്തിൽ വരച്ചെടുക്കാൻ കഴിയും. എന്നാൽ പാർട്ടിക്കു വേണ്ടി സ്വതന്ത്രർ മത്സര രംഗത്തിറങ്ങുമ്പോഴാണ് ചിഹ്നങ്ങൾ വരച്ചെടുക്കാൻ അൽപം ബുദ്ധിമുട്ടാറുള്ളത്.
ഇടതു സ്വതന്ത്രർക്കായി ചിഹ്നങ്ങൾ
ഇത്തരത്തിൽ ഇടതു സ്വതന്ത്രരായി സുബ്രഹ്മണ്യൻ പോറ്റി മത്സരിച്ചപ്പോൾ മയിൽ ചിഹ്നവും മനു റോയ് മത്സരിച്ചപ്പോൾ ഓട്ടോ റിക്ഷയും ചിഹ്നമായി വരച്ചു. എന്നാൽ ദാസൻ വരച്ച ചിഹ്നങ്ങളെല്ലാം മികവോടെ ചുവരുകളിൽ തെളിഞ്ഞു നിന്നു. സിപിഎം കൊച്ചി ഏരിയ കമ്മിറ്റി അംഗമാണെങ്കിലും തൻ്റെ ശൈലിയിൽ മാറ്റം വരുത്താതെ മതിലെഴുത്ത് തുടരുകയാണ് സ്ഥാനാർഥി.
