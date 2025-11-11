കൊച്ചി കോർപ്പറേഷൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്: കോൺഗ്രസ് ആദ്യഘട്ട സ്ഥാനാർഥിപ്പട്ടിക പ്രഖ്യാപിച്ചു; മേയർ സ്ഥാനത്തേക്ക് സാധ്യത ദീപ്തി മേരി വർഗീസിന്
വിജയ സാധ്യതയും പരിചയസമ്പത്തും പരിഗണിച്ചാണ് ജനറൽ സീറ്റുകളിൽ കൂടി വനിതകളെ പ്രഖ്യാപിച്ചതെന്ന് ഡിസിസി പ്രസിഡൻ്റ് മുഹമ്മദ് ഷിയാസ്
എറണാകുളം: ഏറെ ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരുന്ന കൊച്ചി കോർപ്പറേഷൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ ആദ്യഘട്ട സ്ഥാനാർഥിപ്പട്ടിക കോൺഗ്രസ് പ്രഖ്യാപിച്ചു. ആകെയുള്ള 76 സീറ്റുകളിൽ 65 സീറ്റുകളിലാണ് കോൺഗ്രസ് മത്സരിക്കുന്നത്. ആദ്യഘട്ടത്തിൽ 40 സ്ഥാനാർഥികളെയാണ് പ്രഖ്യാപിച്ചത്. അവശേഷിക്കുന്ന 25 സീറ്റുകളിലെ സ്ഥാനാർഥികളെ ഉടൻ പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്ന് ഡിസിസി പ്രസിഡൻ്റ് മുഹമ്മദ് ഷിയാസ് അറിയിച്ചു.
ഭൂരിഭാഗം പേരും നിലവിൽ കൗൺസിലർമാരായി പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാണ്. മേയർ സ്ഥാനത്തേക്ക് പരിഗണിക്കുന്ന ഒന്നിലധികം വനിതകളും ആദ്യ പട്ടികയിൽ ഇടം നേടിയിട്ടുണ്ട്. പ്രധാനമായും മൂന്ന് വനിതാ നേതാക്കൾക്കാണ് മേയർ സ്ഥാനത്തേക്ക് സാധ്യത കൽപ്പിക്കുന്നത്. മുപ്പത്തിനാലാം ഡിവിഷനിൽ നിന്ന് മത്സരിക്കുന്ന കെപിസിസി സെക്രട്ടറി അഡ്വക്കേറ്റ് ദീപ്തി മേരി വർഗീസ് , ഒന്നാം ഡിവിഷനിൽ നിന്ന് മത്സരിക്കുന്ന ഷൈനി മാത്യു, 27-ാം ഡിവിഷനിൽ നിന്ന് മത്സരിക്കുന്ന സീന ഗോകുലൻ എന്നിവരാണ് മേയർ സാധ്യതയുള്ള സ്ഥാനാർഥികൾ. ഇവരിൽ തന്നെ ദീപ്തി മേരി വർഗീസിനാണ് കൂടുതൽ സാധ്യത കല്പ്പിക്കുന്നത്. മേയർ സ്ഥാനാർഥിയെ മുൻകൂട്ടി പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന രീതി പാർട്ടിയിലില്ലെന്നും തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന കൗൺസിലർമാർ ചേർന്ന് മേയറെ തിരഞ്ഞെടുക്കുമെന്നും മുഹമ്മദ് ഷിയാസ് വ്യക്തമാക്കി.
വിജയ സാധ്യതയും പരിചയസമ്പത്തും പരിഗണിച്ചാണ് ജനറൽ സീറ്റുകളിൽ കൂടി വനിതകളെ പ്രഖ്യാപിച്ചത്. കോർപ്പറേഷൻ മുൻ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ആൻ്റണി കുരീത്തറ ഒമ്പതാം ഡിവിഷൻ ഐലൻഡ് നോർത്തിൽ നിന്ന് ജനവിധി തേടും. യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് മുൻ ദേശീയ കോഡിനേറ്റർ ദീപക് ജോയ് 19-ാം ഡിവിഷൻ അയ്യപ്പൻ കാവിൽ മത്സരിക്കും. ജനറൽ സീറ്റിൽ ഇരുപത്തിയേഴാം ഡിവിഷനിൽ സീന ഗോകുലനും 34 -ാം ഡിവിഷനിൽ അഡ്വക്കേറ്റ് ദീപ്തി മേരി വർഗീസും 71 ഡിവിഷനിൽ ശൈലയുമാണ് ജനറൽ സീറ്റിൽ മത്സരിക്കുന്ന കോൺഗ്രസ് വനിതാ സ്ഥാനാർഥികൾ . കോർപ്പറേഷൻ 63 ഡിവിഷനിൽ എഴുത്തുകാരി ഷീബാ പഠിപ്പുരക്കലാണ് സ്ഥാനാർഥി.
വൈറ്റില ഡിവിഷനിൽ സിപിഎം മുൻ ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറിയായിരുന്ന സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാർഥി വി പി ചന്ദ്രന് യുഡിഎഫ് പിന്തുണ നൽകുമെന്നും ഡിസിസി പ്രസിഡൻ്റ് പ്രഖ്യാപിച്ചു. പ്രദേശികമായ പ്രശ്നങ്ങളെ തുടർന്ന് ചന്ദ്രനെ സിപിഎം പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കിയിരുന്നു.
കൊച്ചിയുടെ അടിസ്ഥാന വികസന രംഗത്ത് ഒന്നും ചെയ്യാത്ത ഭരണസമിതിയാണ് നിലവിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതെന്ന് മുഹമ്മദ് ഷിയാസ് കുറ്റപ്പെടുത്തി. യുഡിഎഫ് ഭരണ കാലത്ത് തുടങ്ങിവച്ച പദ്ധതികൾ മാത്രമാണ് ഇടതുമുന്നണി പൂർത്തിയാക്കിയതെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു.
