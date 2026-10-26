17കാരൻ്റെ ബെൻസ് പാഞ്ഞുകയറി ദാരുണാന്ത്യം; പൊലീസിൻ്റെ ഒത്തുകളി പൊളിച്ച് ഹൈക്കോടതി, ജഡ്ജിയായ പിതാവ് പ്രതി
ജയബാലകൃഷ്ണൻ സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന സ്കൂട്ടറിന് പിന്നിലേക്ക് അമിതവേഗത്തിൽ വന്ന ബെൻസ് കാർ നിയന്ത്രണമില്ലാതെ ഇടിച്ചുകയറുകയായിരുന്നു
Published : October 26, 2026 at 10:17 AM IST
എറണാകുളം: കൊച്ചി ചേരാനല്ലൂർ കണ്ടെയ്നർ റോഡിൽ അഡീഷണൽ ജഡ്ജിയുടെ പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത മകൻ ഓടിച്ച കാറിടിച്ച് ഇരുചക്രവാഹന യാത്രക്കാരൻ മരിച്ച സംഭവത്തിൽ ഹൈക്കോടതിയുടെ നിർണായക ഇടപെടൽ. വാഹന ഉടമയായ ഇരിങ്ങാലക്കുട എം.എ.സി.ടി അഡീഷണൽ ജഡ്ജിയോട് ഹൈക്കോടതി വിശദീകരണം തേടിയതിന് പിന്നാലെ അദ്ദേഹത്തെ കേസിൽ പ്രതിചേർത്തു. മരിച്ച ജയബാലകൃഷ്ണൻ്റെ കുടുംബവും നാട്ടുകാരും ശക്തമായ പ്രതിഷേധം ഉയർത്തിയതോടെയാണ് പൊലീസിൻ്റെ നടപടി.
ഞായറാഴ്ച പുലർച്ചെ മൂന്ന് മണിയോടെയായിരുന്നു നാടിനെ നടുക്കിയ അപകടം. ജയബാലകൃഷ്ണൻ സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന സ്കൂട്ടറിന് പിന്നിലേക്ക് 100 കിലോമീറ്റർ വേഗത്തിൽ വന്ന ബെൻസ് കാർ നിയന്ത്രണമില്ലാതെ ഇടിച്ചുകയറുകയായിരുന്നു. കൂട്ടിയിടിയുടെ ആഘാതത്തിൽ സ്കൂട്ടർ പൂർണമായും തകരുകയും റോഡിലേക്ക് തെറിച്ചുവീണ ജയബാലകൃഷ്ണന് ഗുരുതരമായി പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തു. സംഭവസ്ഥലത്തു വച്ചുതന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു. അപകടത്തിന് കാരണമായ ആഡംബര കാർ ഓടിച്ച 17കാരനെ പൊലീസ് പിടികൂടിയിരുന്നു. അപകടകരമായ രീതിയിൽ വാഹനം ഓടിക്കൽ, അശ്രദ്ധമൂലം മരണം സംഭവിക്കൽ എന്നീ കുറ്റങ്ങളാണ് പ്രതിക്കെതിരെ ആദ്യം ചുമത്തിയിരുന്നത്. തുടർന്ന് പ്രതിയെ സ്റ്റേഷൻ ജാമ്യത്തിൽ വിട്ടയച്ചു.
പൊലീസിൻ്റെ വീഴ്ചകൾ
സമൂഹത്തിലെ ഏറ്റവും താഴെത്തട്ടിലുള്ള ഒരാൾ മറ്റാരുടെയോ തെറ്റിൻ്റെ പേരിൽ അപകടത്തിൽ മരിച്ചതിൻ്റെ സങ്കടത്തിലാണ് കുടുംബം. നീതിക്ക് വേണ്ടി കുടുംബത്തിന് വീണ്ടും അലയേണ്ടി വരുന്ന അവസ്ഥ പൊലീസ് വരുത്തിവച്ചതാണെന്ന് മുൻ ജഡ്ജി ജസ്റ്റിസ് കെമാൽ പാഷ വ്യക്തമാക്കി. കേസെടുത്ത സമയം മുതൽ പരിശോധിച്ചാൽ പൊലീസിൻ്റെ വീഴ്ച വ്യക്തമാകും. ലൈസൻസില്ലാത്ത ഒരാൾ വാഹനം ഓടിച്ച് ഒരാളുടെ മരണത്തിന് കാരണമാകുമ്പോൾ അത് യഥാർഥത്തിൽ കുറ്റകരമായ നരഹത്യയാണ്. കൊലപാതകമല്ലാത്ത നരഹത്യ എന്ന കുറ്റമാണ് ചുമത്തേണ്ടത്. അതിനായി 105-ാം വകുപ്പ് അനുസരിച്ചുള്ള കുറ്റമാണ് ചുമത്തേണ്ടിയിരുന്നതെങ്കിലും പൊലീസ് അത് ചെയ്തില്ല.
മോട്ടോർ വാഹന നിയമത്തിലെ 199 എ(2), അതുപോലെ സെക്ഷൻ 180നോടൊപ്പം വായിക്കേണ്ട സെക്ഷൻ അഞ്ച് എന്നീ രണ്ട് വകുപ്പുകൾ പ്രകാരം വാഹന ഉടമയ്ക്കെതിരെ കേസെടുക്കണം. മൂന്ന് വർഷം വരെ തടവുശിക്ഷയും 25,000 രൂപ വരെ പിഴയും ലഭിക്കാവുന്ന കുറ്റങ്ങളാണിവ. എന്നിട്ടും പൊലീസ് വാഹന ഉടമയ്ക്കെതിരെ കേസെടുത്തില്ല. ജുവനൈൽ ജസ്റ്റിസ് നിയമപ്രകാരം പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന് പകരം പൊലീസ് തന്നെ സ്റ്റേഷൻ ജാമ്യം നൽകിയത് കാണുമ്പോൾ ജനങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ പൊലീസിനെ വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയുമെന്നും അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു. തൻ്റെ അറിവില്ലാതെയാണ് മകൻ വാഹനം എടുത്തുകൊണ്ടുപോയതെന്ന് പിതാവ് വാദിച്ചാൽ അത് തെളിയിക്കേണ്ട ബാധ്യത അദ്ദേഹത്തിന് തന്നെയാണെന്നും കെമാൽ പാഷ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
കണ്ടെയ്നർ റോഡിലെ അപകടക്കെണി
വാഹനാപകടത്തിന് ശേഷം 17 വയസ്സുകാരനായ മൈനറെ പൊലീസ് പിടികൂടുകയും പിന്നീട് സ്റ്റേഷൻ ജാമ്യത്തിൽ വിടുകയും ചെയ്ത സംഭവത്തിൽ കുടുംബത്തിന് വലിയ ആശങ്കയുണ്ടെന്ന് അഡ്വ. ടി.ബി. മിനി വ്യക്തമാക്കി. പിതാവിനെതിരെ കേസെടുക്കുന്നില്ല എന്നതിനാലാണ് കുടുംബത്തിന് വലിയ അനീതി പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്ന തോന്നൽ ഉണ്ടാകുന്നത്. വാഹനത്തിൻ്റെ ഉടമ എന്ന നിലയിലാണ് അച്ഛൻ പ്രതിയാകുന്നത്. ഈ അപകടം നടന്ന കണ്ടെയ്നർ റോഡിലെ സാഹചര്യം മറ്റൊരു പ്രധാന വിഷയമാണെന്ന് അവർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് നികുതിയും ടോളും പിരിക്കുന്ന കണ്ടെയ്നർ റോഡിൽ കോടതി ഇടപെട്ടിട്ട് പോലും ഇതുവരെ ഒരു സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റ് സംവിധാനം ഉണ്ടാക്കാൻ ദേശീയ പാത അതോറിറ്റിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. കണ്ടെയ്നർ റോഡിലെ വെളിച്ചമില്ലായ്മ കാരണം മുൻപ് തനിക്കും സമാനമായ അപകടം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്ന് ടി.ബി. മിനി വെളിപ്പെടുത്തി. തട്ടുകട യൂണിയൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ആളായിരുന്നു മരിച്ച ജയബാലകൃഷ്ണൻ. ജോലി കഴിഞ്ഞ് രാത്രിയാണ് അവർക്ക് സഞ്ചരിക്കാൻ കഴിയുകയെന്നും അവർ പറഞ്ഞു.
തുടർനടപടികൾ
പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത പ്രതിയുടെ പിതാവായ ജഡ്ജിക്കെതിരെ കേസെടുക്കണമെന്ന ആവശ്യം ശക്തമായ സാഹചര്യത്തിലാണ് പൊലീസ് കേസെടുത്തത്. പൊലീസിന് വീഴ്ച സംഭവിച്ചോയെന്ന് പരിശോധിക്കുമെന്ന് കൊച്ചി സിറ്റി പൊലീസ് കമ്മിഷണർ കാളിരാജ് മഹേഷ് കുമാർ പറഞ്ഞു. ഈ കേസ് ജില്ലാ ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന് കൈമാറുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. പ്രതിക്ക് ജാമ്യം നൽകിയ ജുവനൈൽ ജസ്റ്റിസ് ബോർഡ് തീരുമാനത്തിനെതിരെ അപ്പീൽ നൽകും. പ്രതി മുൻപും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം റീൽസ് ചിത്രീകരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അമിതവേഗത്തിൽ കാറോടിച്ചതായി പൊലീസിന് വിവരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.
അച്ഛന് നീതി കിട്ടുന്നതുവരെ പ്രതിഷേധം തുടരുമെന്ന് മരിച്ച ജയബാലകൃഷ്ണൻ്റെ മകൾ ഭദ്ര കീർത്തി പറഞ്ഞു. താൻ ഒരു എൻ.സി.സി കേഡറ്റാണെന്നും എന്നാൽ ഇപ്പോൾ യൂണിഫോം കാണുമ്പോൾ വെറുപ്പാണെന്നും അവർ പ്രതികരിച്ചു. പോസ്റ്റ്മോർട്ടം കഴിഞ്ഞ് അച്ഛൻ്റെ മൃതദേഹം വിട്ടുകിട്ടും മുൻപേ കുറ്റക്കാരനെ പൊലീസ് വിട്ടയച്ചു. നിയമവിദഗ്ധരുമായി ആലോചിച്ച് തുടർനടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്നും മകൾ പറഞ്ഞു.
ജഡ്ജിക്കെതിരായ നിയമനടപടികൾ
ഒരു സിറ്റിങ് ജഡ്ജിക്കെതിരെ നേരിട്ട് ക്രിമിനൽ കേസെടുക്കുന്നതിൽ പൊലീസിന് നിയമപരമായ പരിമിതികളുണ്ട്. സുപ്രീം കോടതിയുടെ മാർഗനിർദേശങ്ങൾ പ്രകാരം ജുഡീഷ്യൽ ഓഫിസർക്കെതിരെ കേസെടുക്കാനോ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനോ ഹൈക്കോടതിയുടെ മുൻകൂർ അനുമതിയോ അറിയിപ്പോ ആവശ്യമാണ്. ഈ നിയമപ്രശ്നം നിലനിൽക്കുന്നതിനാലാണ് ഹൈക്കോടതി ഭരണവിഭാഗം നേരിട്ട് ഇടപെട്ട് ജഡ്ജിക്ക് മെമ്മോ നൽകി വിശദീകരണം തേടിയത്.
വിശദീകരണം തൃപ്തികരമല്ലെങ്കിൽ തുടർനടപടികളിലേക്ക് ഹൈക്കോടതി കടക്കുമെന്നാണ് സൂചന. കൊച്ചിയിലെ കണ്ടെയ്നർ റോഡുകളിൽ രാത്രികാലങ്ങളിൽ വർധിച്ചുവരുന്ന അമിതവേഗവും പ്രായപൂർത്തിയാകാത്തവരുടെ നിയമവിരുദ്ധമായ വാഹനമോടിക്കലും തടയാൻ മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പും പൊലീസും സംയുക്തമായി കർശന പരിശോധന നടത്താനാണ് തീരുമാനം.
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