അറബിക്കടലിൻ്റെ ആഴങ്ങളിൽ നിന്ന് പുതിയൊരു മത്സ്യയിനം; അഭിമാനമായി സിഎംഎഫ്ആർഐയുടെ കണ്ടെത്തൽ
കൊല്ലം തീരത്തുനിന്ന് ഏകദേശം 300 മീറ്റർ താഴ്ചയുള്ള ആഴക്കടലിൽ നിന്നാണ് ഈ അപൂർവ ഇനം മത്സ്യത്തെ ഗവേഷണ സംഘം ശേഖരിച്ചത്
Published : September 16, 2026 at 7:01 PM IST
എറണാകുളം: ഇന്ത്യൻ സമുദ്ര ജൈവവൈവിധ്യ ഗവേഷണ രംഗത്ത് നിർണായക നാഴികക്കല്ലാകുന്ന പുതിയൊരു കണ്ടെത്തലുമായി കൊച്ചിയിലെ കേന്ദ്ര സമുദ്രമത്സ്യ ഗവേഷണ സ്ഥാപനത്തിലെ ഗവേഷകർ. അറബിക്കടലിൻ്റെ ആഴങ്ങളിൽ നിന്ന് പുതിയൊരു മത്സ്യയിനത്തെയാണ് ഗവേഷകര് കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത്. സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ വരാനിരിക്കുന്ന 80-ാം വാർഷികാഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി, ഗവേഷണ കേന്ദ്രത്തോടുള്ള ആദരസൂചകമായി ഈ പുതിയ മത്സ്യത്തിന് 'അരിയോസോമ സിഎംഎഫ്ആർഐയൻസെ' (Ariosoma cmfriense) എന്ന് ഔദ്യോഗികമായി നാമകരണം ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്.
കൊല്ലം തീരത്തുനിന്ന് ഏകദേശം 300 മീറ്റർ താഴ്ചയുള്ള ആഴക്കടലിൽ നിന്നാണ് ഈ അപൂർവ ഇനം മത്സ്യത്തെ ഗവേഷണ സംഘം ശേഖരിച്ചത്. കഴിഞ്ഞ ജനുവരിയിൽ ലഭിച്ച ഈ മത്സ്യത്തെ കേന്ദ്രത്തിൽ എത്തിച്ച് വിശദമായ വർഗീകരണ പഠനങ്ങൾക്കും ഡിഎൻഎ അടക്കമുള്ള ശാസ്ത്രീയ വിശകലനങ്ങൾക്കും വിധേയമാക്കി. തുടർന്നാണ് ഇത് ശാസ്ത്രലോകത്തിന് ഇതുവരെ അപരിചിതമായ പുതിയൊരു വർഗമാണെന്ന് ഗവേഷകർ സ്ഥിരീകരിച്ചത്. അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ ഏറെ ശ്രദ്ധേയമായ ടാക്സോണമിക് ജേണലായ 'സൂടാക്സ'യിൽ (Zootaxa) ഈ പഠന റിപ്പോർട്ട് ഔദ്യോഗികമായി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുമുണ്ട്.
മീനിൻ്റെ അടിഭാഗത്ത് കാണപ്പെടുന്ന സവിശേഷമായ കറുത്ത പുള്ളികളാണ് ഈ പുതിയ ഇനത്തിൻ്റെ പ്രധാന കാഴ്ചാ ആകർഷണം. ഈൽ വർഗത്തിലെ മറ്റ് ജീവികളിൽ നിന്ന് ഇതിനെ വേർതിരിച്ചു നിർത്തുന്ന നിരവധി ജനിതക, ശരീരഘടനാ വ്യത്യാസങ്ങൾ ശാസ്ത്രീയ പരിശോധനയിൽ വ്യക്തമായിട്ടുണ്ട്. കേന്ദ്ര ഭൗമശാസ്ത്ര മന്ത്രാലയത്തിൻ്റെ ആഴക്കടൽ ദൗത്യത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി സിഎംഎഫ്ആർഐ നടത്തുന്ന ശാസ്ത്രീയ പര്യവേഷണങ്ങൾക്കിടയിലാണ് ശാസ്ത്രലോകത്തെത്തന്നെ ശ്രദ്ധേയമായ ഈ നേട്ടം കൈവരിച്ചത്.
ഈ കണ്ടെത്തൽ രാജ്യത്തിൻ്റെ ആഴക്കടൽ സമുദ്ര ഗവേഷണ മേഖലയ്ക്ക് വലിയ ഊർജം പകരുമെന്ന് സിഎംഎഫ്ആർഐ ഡയറക്ടർ ഡോ. ഗ്രിൻസൺ ജോർജ് വ്യക്തമാക്കി. ആഴക്കടലിലെ ജൈവവൈവിധ്യത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ കൃത്യമായ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കാനും, കടൽ പരിസ്ഥിതി വ്യവസ്ഥയുടെ സംരക്ഷണത്തിനും പരിപാലനത്തിനുമുള്ള നയരൂപീകരണത്തിനും ഇത്തരം പഠനങ്ങൾ ഉപകരിക്കും. അതേസമയം, പുതിയതായി കണ്ടെത്തിയ ഈ ഈൽ മത്സ്യത്തിൻ്റെ സാമ്പത്തിക അല്ലെങ്കിൽ വാണിജ്യപരമായ സാധ്യതകളെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ പഠനങ്ങൾ നടന്നു വരികയാണെന്നും, വിശദമായ വിശകലനങ്ങൾക്കൊടുവിൽ മാത്രമേ ഇത്തരം സാധ്യതകളെക്കുറിച്ചും പറയാനാകൂ എന്നും ഗവേഷണ പദ്ധതിക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയ പ്രിൻസിപ്പൽ സയൻ്റിസ്റ്റ് ഡോ. രേഖ ജെ. നായർ അറിയിച്ചു. കടലിൻ്റെ അഗാധതയിൽ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന അപൂർവ സമുദ്രസമ്പത്തിനെ പുറത്തുകൊണ്ടുവരുന്നതിൽ ഇന്ത്യൻ ശാസ്ത്രജ്ഞർ കൈവരിക്കുന്ന മുന്നേറ്റത്തിൻ്റെ വ്യക്തമായ തെളിവാണ് ഈ കണ്ടെത്തൽ.
ലോകത്താകമാനം എണ്ണൂറിലധികം വ്യത്യസ്ത ഇനം ഈൽ മത്സ്യങ്ങൾ ഉള്ളതായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. ഇവയെ ഇരുപതോളം പ്രധാന കുടുംബങ്ങളായി തരംതിരിച്ചിരിക്കുന്നു. കടലിലെ പവഴപ്പുറ്റുകൾക്കിടയിലും പാറയിടുക്കുകളിലും ജീവിക്കുന്ന ശക്തമായ താടിയെല്ലുകളുള്ള മൊറേ ഈലുകൾ, വലിയ ശരീരവലുപ്പമുള്ള കാംഗർ ഈലുകൾ എന്നിവ സമുദ്രഭാഗങ്ങളിൽ സാധാരണയായി കാണപ്പെടുന്നവയാണ്. കൂടാതെ കടലിൻ്റെ അടിത്തട്ടിലെ മണലിൽ കുഴികളുണ്ടാക്കി കൂട്ടത്തോടെ ജീവിക്കുന്ന ഗാർഡൻ ഈലുകളും, നദികളിലും മറ്റും വളരുന്ന യൂറോപ്യൻ, അമേരിക്കൻ ഫ്രഷ് വാട്ടർ ഈലുകളും ഇവയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റ് ഇനങ്ങളാണ്.
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