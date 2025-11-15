Bihar Election Results 2025

ETV Bharat / state

അമ്മയോടൊപ്പം കിടന്നതിന് കുട്ടിയുടെ തല ഭിത്തിയിൽ ഇടിപ്പിച്ചു, നെഞ്ചിൽ മാന്തി; അമ്മയും ആൺസുഹൃത്തും അറസ്റ്റിൽ

പ്രതികൾക്കെതിരെ ബാലനീതി വകുപ്പ് 75, ഭാരതീയ ന്യായ സംഹിതയിലെ 3(5), 115(2), 126(2) വകുപ്പുകൾ പ്രകാരം കേസെടുത്തു.

Juvenile Justice Act 75 Kochi domestic violence case Child protection committee Arrested under BNS
മർദനമേറ്റ കുട്ടി, മറച്ചിരിക്കുന്ന ഭാഗത്താണ് മുറിവേറ്റത് (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : November 15, 2025 at 11:03 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

എറണാകുളം: കൊച്ചിയിലെ ഫ്ലാറ്റിൽ വച്ച് 12 വയസുകാരനെ ക്രൂരമായി മർദിച്ച കേസിൽ അമ്മയും ആൺസുഹൃത്തും അറസ്റ്റിലായി. എളമക്കര പൊലീസാണ് പ്രതികളെ പിടികൂടിയത്. കുട്ടിയുടെ അമ്മയും, തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശിയായ സിദ്ധാർഥ് എന്ന ആൺസുഹൃത്തുമാണ് അറസ്റ്റിലായത്.

കുട്ടിയെ മർദിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ശരീരത്തിൽ മുറിവുകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. കുട്ടിയുടെ തല ചുവരിൽ ഇടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. അമ്മയോടൊപ്പം കുട്ടി കിടന്നതാണ് ആൺസുഹൃത്തിനെ പ്രകോപിപ്പിച്ചതിന് കാരണം. കഴിഞ്ഞ വ്യാഴാഴ്ചയായിരുന്നു കേസിനാസ്പദമായ സംഭവം നടന്നത്. ഭർത്താവുമായി പിരിഞ്ഞു കഴിയുന്ന സ്ത്രീയുടെ കൂടെ ഇവരുടെ ആൺസുഹൃത്തും കൊച്ചിയിലെ ഫ്ലാറ്റിൽ ഒരുമിച്ചാണ് താമസിച്ചിരുന്നത്.

മൂന്ന് വർഷം വരെ ശിക്ഷയും ഒരു ലക്ഷം രൂപ പിഴയും ലഭിക്കാവുന്ന ബാല നീതി വകുപ്പിലെ 75-ാം വകുപ്പ് പ്രകാരമാണ് പ്രതികൾക്കെതിരെ കേസ് റജിസ്റ്റർ ചെയ്തത്. ഭാരതീയ ന്യായ സംഹിതയിലെ 3(5), 115(2), 126(2) വകുപ്പുകളും പ്രതികൾക്കെതിരെ ചുമത്തിയിട്ടുണ്ട്. കുട്ടിയുടെ അച്ഛൻ നൽകിയ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പൊലീസ് അന്വേഷണം നടത്തി പ്രതികളെ പിടികൂടിയത്. കുട്ടിയുടെ അമ്മ ഒന്നാം പ്രതിയും, ആൺസുഹൃത്ത് സിദ്ധാർഥ് രണ്ടാം പ്രതിയുമാണ്.

12.11.2025 രാത്രി 11 മണി മുതൽ 13.11.2025 പുലർച്ചെ 3.30 വരെയാണ് എട്ടാം ക്ലാസിൽ പഠിക്കുന്ന 12 വയസുകാരനായ കുട്ടിയെ പ്രതികൾ മർദിച്ചത് എന്നാണ് പൊലീസ് എഫ്ഐആറിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. കുട്ടിയെ സംരക്ഷിക്കേണ്ട അമ്മ, ആൺസുഹൃത്തിനൊപ്പം ചേർന്ന് കുട്ടിയെ ആക്രമിക്കുകയായിരുന്നു. രണ്ടാം പ്രതി കുട്ടിയുടെ ഇടത് കൈയുടെ റിസ്റ്റ് ഭാഗത്ത് പിടിച്ചു തിരിക്കുകയും, തടഞ്ഞു നിർത്തി കഴുത്തിന് പിടിച്ച് ഞെക്കി ഭിത്തിയോട് ചേർത്തു നിർത്തി തല ബാത്‌റൂമിൻ്റെ ഡോറിൽ ഇടിക്കുകയും ചെയ്തു. ഷോൾഡർ ഭിത്തിയുടെ അരിക് ഭാഗത്ത് ഇടിച്ച് നിലത്ത് വീണ് കരഞ്ഞ കുട്ടിയെ ഒന്നാം പ്രതിയായ അമ്മ, രണ്ടാം പ്രതിയിൽ നിന്നും സംരക്ഷിക്കാൻ തയ്യാറായില്ല. തുടർന്ന്, കുട്ടി ഒന്നാം പ്രതിയായ അമ്മയോടൊപ്പം മറ്റൊരു മുറിയിൽ കിടന്ന സമയം, അമ്മ കുട്ടിയുടെ നെഞ്ചിൽ മാന്തി മുറിവേൽപ്പിച്ചതായും എഫ്ഐആറിൽ പറയുന്നു.

കുട്ടിയുടെ ദേഹത്ത് കണ്ട പാടുകളെക്കുറിച്ച് സംശയം തോന്നിയ അധ്യാപകരോ മറ്റ് ബന്ധുക്കളോ കുട്ടിയുടെ അച്ഛനെ അറിയിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് അദ്ദേഹം പൊലീസിൽ പരാതി നൽകിയത്. പരാതി ലഭിച്ച ഉടൻ തന്നെ പൊലീസ് ഫ്ലാറ്റിലെത്തി കുട്ടിയെ കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കുകയും വൈദ്യപരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയനാക്കുകയും ചെയ്തു. വൈദ്യപരിശോധനയിൽ കുട്ടിയുടെ ശരീരത്തിൽ പഴയതും പുതിയതുമായ മുറിവുകളും ചതവുകളും കണ്ടെത്തി. ഇത് പ്രതികൾ കുട്ടിയെ സ്ഥിരമായി ഉപദ്രവിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു എന്ന സംശയത്തിലേക്ക് വിരൽ ചൂണ്ടുന്നു.

ബാലനീതി (കെയർ ആൻഡ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ) നിയമത്തിലെ സെക്ഷൻ 75, കുട്ടികളെ ഉപദ്രവിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കടുത്ത വകുപ്പാണ്. ഇന്ത്യൻ ശിക്ഷാ നിയമത്തിന് പകരമായി അടുത്തിടെ പ്രാബല്യത്തിൽ വന്ന ഭാരതീയ ന്യായ സംഹിതയിലെ വകുപ്പുകൾ പ്രകാരം, ഒരു കുട്ടിയെ അപകടകരമായ രീതിയിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യുക, പീഡിപ്പിക്കുക, ശാരീരിക മുറിവേൽപ്പിക്കുക തുടങ്ങിയ കുറ്റങ്ങൾക്ക് കടുത്ത ശിക്ഷയാണ് ലഭിക്കുക.

കുട്ടിയുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാൻ ചൈൽഡ് വെൽഫെയർ കമ്മിറ്റി (സിഡബ്ല്യുസി) ഇടപെട്ട് കുട്ടിയെ സംരക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് മാറ്റുകയും തുടർ ചികിത്സ ലഭ്യമാക്കുകയും ചെയ്തു. സംഭവത്തിൽ എളമക്കര പൊലീസ് കൂടുതൽ അന്വേഷണം നടത്തുകയാണ്. പ്രതികളെ കസ്റ്റഡിയിൽ വാങ്ങി കൂടുതൽ തെളിവുകൾ ശേഖരിക്കുന്നതിനും, ഫ്ലാറ്റിൽ നിന്നും തെളിവുകൾ കണ്ടെത്തുന്നതിനും പൊലീസ് നീക്കം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

Also Read:- കേരളത്തിലും ഇടിവ്; സ്വര്‍ണ വിലയില്‍ ആശ്വാസം, വരും ദിവസങ്ങളിലെ സ്ഥിതിയെന്ത്?

TAGGED:

JUVENILE JUSTICE ACT 75
KOCHI DOMESTIC VIOLENCE CASE
CHILD PROTECTION COMMITTEE
ARRESTED UNDER BNS
KOCHI CHILD ABUSE ARREST

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

രാഷ്ട്രീയാടിസ്ഥാനത്തില്‍ പഞ്ചായത്തംഗങ്ങളെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന കേരളം; പഞ്ചായത്ത് രാജ് വന്ന വഴി

ശൊ പിറന്നാള്‍ ഒന്ന് വന്നെങ്കില്‍, കേക്ക് മുറിക്കാനല്ല തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ മത്സരിക്കാന്‍; 2020ലെ വേറിട്ട തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചിത്രങ്ങള്‍....

ആലപ്പുഴയുടെ വിപ്ലവ മണ്ണില്‍ അരങ്ങേറിയ പൊളിറ്റിക്കല്‍ ത്രില്ലര്‍ ; വിശ്വാസത്തിലും അവിശ്വാസത്തിലും ഭരണം വഴിമുട്ടിയ പഞ്ചായത്തുകള്‍

കോര്‍പ്പറേഷനിലെ മര്യാദ ലംഘനം , പോരുവഴിപ്പോരിലെ ത്രില്ലും ; ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളില്‍ നില മെച്ചപ്പെടുത്തി യുഡിഎഫ്, കൊല്ലം 2020ല്‍ ഇങ്ങനെ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.