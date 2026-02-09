ETV Bharat / state

കൊച്ചി ബിനാലെയിൽ വിദേശ കലാകാരിക്ക് നേരെ ലൈംഗികാതിക്രമം: മുംബൈ സ്വദേശിക്കെതിരെ പൊലീസ് കേസെടുത്തു

കഴിഞ്ഞ മാസം 28-ന് കൊച്ചി സിറ്റി പൊലീസ് കമ്മീഷണർക്ക് ഇ-മെയിൽ വഴി ലഭിച്ച പരാതിയിന്മേലാണ് ഇപ്പോൾ നടപടി സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്.

Archive photo (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : February 9, 2026 at 10:48 AM IST

എറണാകുളം: കൊച്ചി-മുസിരിസ് ബിനാലെയിൽ പങ്കെടുക്കാനെത്തിയ വിദേശ വനിതയ്ക്ക് നേരെ ലൈംഗികാതിക്രമം നടന്നതായി പരാതി. തായ്‌വാൻ സ്വദേശിയായ കലാകാരിയുടെ പരാതിയിൽ മുംബൈ സ്വദേശി സുമിത്ത് കട്ടാരെക്കെതിരെ ഫോർട്ട് കൊച്ചി പൊലീസ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു.

കഴിഞ്ഞ മാസം 28-ന് കൊച്ചി സിറ്റി പൊലീസ് കമ്മീഷണർക്ക് ഇ-മെയിൽ വഴി ലഭിച്ച പരാതിയിന്മേലാണ് ഇപ്പോൾ നടപടി സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. കമ്മീഷണർ കൈമാറിയ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രാഥമിക അന്വേഷണം നടത്തിയ ശേഷം കഴിഞ്ഞ ശനിയാഴ്ചയാണ് പൊലീസ് ഔദ്യോഗികമായി കേസ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്.

കഴിഞ്ഞ ജനുവരി 18-ന് ബിനാലെ വേദിയായ ഫോർട്ട് കൊച്ചി പെപ്പർ ഹൗസിന് പുറത്തുവെച്ചാണ് സുമിത്ത് യുവതിയെ പരിചയപ്പെടുന്നത്. തുടർന്ന് അന്ന് രാത്രി തന്നെ മദ്യപാനത്തിനായി ഇയാൾ യുവതിയെ ക്ഷണിച്ചെങ്കിലും അവർ അത് നിരസിക്കുകയായിരുന്നു.

എന്നാൽ പിറ്റേന്ന് ജനുവരി 19-ന് കായൽ സൗന്ദര്യം ആസ്വദിക്കാനായി ബോട്ട് യാത്രയ്ക്ക് സുമിത്ത് വീണ്ടും യുവതിയെ നിർബന്ധിച്ചു. ഇയാളെ വിശ്വസിച്ച യുവതി ഉച്ചയ്ക്ക് ഒന്നരയോടെ 'ലേക് ബേ ക്രൂയിസ്' എന്ന ബോട്ട് സർവീസിൽ ഇയാൾക്കൊപ്പം യാത്ര തിരിച്ചു. ഈ യാത്രയ്ക്കിടെ ബോട്ടിനുള്ളിൽ വെച്ച് തന്‍റെ അടുത്തിരിക്കാൻ പ്രതി യുവതിയെ നിർബന്ധിക്കുകയും അവരുടെ സമ്മതമില്ലാതെ ശരീരത്തിൽ സ്പർശിക്കുകയും ചെയ്തു. യുവതി തന്‍റെ കടുത്ത പ്രതിഷേധം അറിയിച്ചിട്ടും പ്രതി ശാരീരിക സ്പർശനം തുടർന്നുവെന്നാണ് പരാതിയിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നത്.

ബോട്ട് യാത്ര കഴിഞ്ഞ് കരയിൽ തിരിച്ചെത്തിയ ശേഷവും പ്രതി അതിക്രമം തുടർന്നതായി യുവതി പരാതിയില്‍ ആരോപിക്കുന്നു. പരാതിക്കാരിയെ നിർബന്ധിച്ച് ഒരു ഓട്ടോറിക്ഷയിൽ കയറ്റിയ സുമിത്ത്, വാഹനത്തിനുള്ളിൽ വെച്ചും ലൈംഗിക താല്പര്യത്തോടെ ശരീരത്തിൽ സ്പർശിച്ചതായാണ് റിപ്പോർട്ട്. ലൈംഗിക അതിക്രമം നടത്തണമെന്ന വ്യക്തമായ ഉദ്ദേശത്തോടെയും കരുതലോടെയുമാണ് പ്രതി തന്നെ സമീപിച്ചതെന്ന് യുവതി പരാതിയിൽ പറയുന്നു.

അതേസമയം, സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ബിനാലെ അധികൃതരുടെ ഭാഗത്തുനിന്നും ഔദ്യോഗികമായ പ്രതികരണങ്ങളൊന്നും ഇതുവരെ പുറത്തുവന്നിട്ടില്ല. സുമിത് ബിനാലെയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണോ എന്നതിലും സ്ഥിരീകരണം വന്നിട്ടില്ല. വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ബിനാലെ ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ ഭാരവാഹിയായിരുന്ന ഒരു പ്രമുഖ വ്യക്തിക്കെതിരെ സമാനമായ ലൈംഗികാതിക്രമ പരാതി ഉയർന്നപ്പോൾ ഫൗണ്ടേഷൻ കർശനമായ നടപടി സ്വീകരിക്കുകയും അദ്ദേഹത്തെ പുറത്താക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഈ പശ്ചാത്തലത്തിൽ, വിദേശ കലാകാരിക്ക് നേരെയുണ്ടായ പുതിയ അതിക്രമത്തിൽ പൊലീസ് അന്വേഷണം ഊർജിതമാക്കിയിരിക്കുകയാണ്.

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

