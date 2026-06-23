പിഞ്ചുകുഞ്ഞിന് നേരെ ലൈംഗികാതിക്രമം; പ്രതിയുടെ അമ്മയെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ പൊലീസ്
ജീവനക്കാരിയെ സർവീസിൽ നിന്ന് അടിയന്തരമായി നീക്കം ചെയ്യാൻ വനിതാ ശിശുവികസന വകുപ്പ് മന്ത്രി ബിന്ദു കൃഷ്ണ ഇന്നലെ നിർദേശം നൽകിയിരുന്നു
Published : June 23, 2026 at 12:56 PM IST
എറണാകുളം: നഗരസഭാ പരിധിയിലെ അങ്കണവാടിയിൽ മൂന്നര വയസ്സുകാരിക്ക് നേരെ ലൈംഗികാതിക്രമം നടന്ന സംഭവത്തിൽ പ്രതിയുടെ അമ്മയെ പൊലീസ് ചോദ്യം ചെയ്യും. ഇതേ അങ്കണവാടിയിലെ ടീച്ചറാണ് ഇവർ. കേസിൽ അറസ്റ്റിലായ അങ്കണവാടി ടീച്ചറുടെ മകൻ കാശിനാഥിനെ ഇന്ന് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കും.
സംഭവത്തിന് ശേഷം ഒളിവിൽ പോയ ഇയാളെ ആലുവയിലെ സുഹൃത്തിൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്നാണ് അന്വേഷണ സംഘം പിടികൂടിയത്. പ്രതി കുറ്റം സമ്മതിച്ചതായാണ് പൊലീസ് നൽകുന്ന സൂചന. ഇയാളുടെ അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തിയ ശേഷമാണ് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കുക. അങ്കണവാടിയിലെ സ്ഥിരം സന്ദർശകനായിരുന്നു പ്രതിയായ കാശിനാഥ്.
അനാസ്ഥ കാണിച്ച ജീവനക്കാരിക്കെതിരെ നടപടി
മനുഷ്യ മനഃസാക്ഷിയെ നടുക്കിയ ക്രൂരതയ്ക്ക് പിന്നാലെ സുരക്ഷാ വീഴ്ച വരുത്തിയ അങ്കണവാടി വർക്കർക്കെതിരെ കർശന നടപടിയാണ് സർക്കാർ സ്വീകരിച്ചത്. ജീവനക്കാരിയെ സർവീസിൽ നിന്ന് അടിയന്തരമായി നീക്കം ചെയ്യാൻ വനിതാ ശിശുവികസന വകുപ്പ് മന്ത്രി ബിന്ദു കൃഷ്ണ ഇന്നലെ നിർദേശം നൽകിയിരുന്നു. അങ്കണവാടികളിൽ പുറത്തുനിന്നുള്ള ആളുകളെ പ്രവേശിപ്പിക്കരുതെന്ന നിർദേശം കർശനമായി പാലിക്കാതിരുന്നതിനെ തുടർന്നാണ് ജീവനക്കാരിക്കെതിരെ ഉടനടി വകുപ്പുതല നടപടി സ്വീകരിച്ചത്.
സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് വിശദമായ അന്വേഷണം നടത്തി റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കാൻ വനിതാ ശിശുവികസന വകുപ്പ് ഡയറക്ടർക്ക് മന്ത്രി നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിനായി ജോയിൻ്റ് ഡയറക്ടർ, നിർഭയ സെൽ കോർഡിനേറ്റർ, ഐസിപിഎസ് പ്രോഗ്രാം കോർഡിനേറ്റർ എന്നിവരടങ്ങുന്ന പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തെ ചുമതലപ്പെടുത്തി. ഈ സംഘം ഇന്ന് അങ്കണവാടിയിൽ നേരിട്ടെത്തി പരിശോധന നടത്തും. കുറ്റക്കാർക്കെതിരെ കർശന നടപടി ഉറപ്പാക്കാൻ റിപ്പോർട്ട് അടിയന്തരമായി സമർപ്പിക്കാനും മന്ത്രി ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.
ക്രൂരത പുറത്തറിഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ
അഞ്ച് ദിവസം മുൻപാണ് കുട്ടികൾക്ക് ഏറ്റവും സുരക്ഷിതമായിരിക്കേണ്ട ഇടമായ അങ്കണവാടിയിൽ വച്ച് മൂന്നര വയസ്സുകാരി ക്രൂരത നേരിട്ടത്. അങ്കണവാടിയിൽ നിന്നും വീട്ടിലെത്തിയ കുട്ടിക്ക് ശാരീരികമായ അസ്വസ്ഥതകൾ അനുഭവപ്പെട്ടപ്പോഴാണ് മാതാപിതാക്കൾക്ക് സംശയം തോന്നിയത്. തുടർന്ന് രക്ഷിതാക്കൾ കുട്ടിയോട് കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചറിഞ്ഞപ്പോഴാണ് പുറത്തുനിന്നുള്ള ഒരു യുവാവ് അങ്കണവാടിയിൽ വച്ച് ശരീരത്തിലെ സ്വകാര്യ ഭാഗങ്ങളിൽ സ്പർശിച്ച വിവരം കുട്ടി തുറന്നുപറഞ്ഞത്.
വിവരം അറിഞ്ഞ ഉടൻ തന്നെ കുട്ടിയുടെ രക്ഷിതാക്കൾ പൊലീസിലും ചൈൽഡ് വെൽഫെയർ കമ്മിറ്റിയിലും പരാതി നൽകി. പരാതിയുടെ ഗൗരവം കണക്കിലെടുത്ത് പൊലീസ് പോക്സോ നിയമപ്രകാരം കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിക്കുകയായിരുന്നു. അങ്കണവാടിയിലെ ടീച്ചറുടെ മകനായ കാശിനാഥ് അങ്കണവാടിയിൽ ഇടയ്ക്കിടെ വരാറുണ്ടായിരുന്നു എന്ന നിർണായക വിവരമാണ് അന്വേഷണത്തിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ പൊലീസിന് ലഭിച്ചത്.
ഈ വിവരത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇയാളെ കേന്ദ്രീകരിച്ചായിരുന്നു പിന്നീട് അന്വേഷണം പുരോഗമിച്ചത്. പ്രതിയെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ പൊലീസ് ഇയാളുടെ വീട്ടിൽ പരിശോധന നടത്തിയെങ്കിലും കണ്ടെത്താനായിരുന്നില്ല. തുടർന്ന് നടത്തിയ ഊർജിതമായ അന്വേഷണത്തിലാണ് പ്രതി വലയിലായത്. കുട്ടികളുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കേണ്ട സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഇത്തരം ഗുരുതരമായ വീഴ്ചകൾ ഉണ്ടാകുന്നത് പൊതുസമൂഹത്തിൽ വലിയ പ്രതിഷേധത്തിന് കാരണമായിട്ടുണ്ട്.
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