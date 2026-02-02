സിയാലിൻ്റെ കുതിപ്പ്; രാജ്യത്തെ ആദ്യ വിമാനത്താവള ഹൈഡ്രജൻ ബസുകൾ കൊച്ചിയിൽ
സൗരോർജത്തിന് പിന്നാലെ രാജ്യത്തെ ആദ്യ വിമാനത്താവള ഹൈഡ്രജൻ ബസുകളുമായി സിയാൽ ചരിത്രം കുറിക്കുന്നു. ബിപിസിഎല്ലുമായി ചേർന്ന് നിർമിച്ച ഗ്രീൻ ഹൈഡ്രജൻ പ്ലാൻ്റ് വഴി 2030-ഓടെ പൂർണ കാർബൺ വിമുക്തിയാണ് സിയാൽ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്
എറണാകുളം: സുസ്ഥിര ഊർജ വിപ്ലവത്തിൽ വിസ്മയകരമായ മറ്റൊരു കുതിച്ചുചാട്ടത്തിന് കൂടി കൊച്ചി അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളം (സിയാൽ) വേദിയാവുന്നു. സൗരോർജത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ലോകത്തിലെ ആദ്യ വിമാനത്താവളം എന്ന ഖ്യാതിക്ക് പിന്നാലെ, യാത്രക്കാർക്കായി ഹൈഡ്രജൻ ബസുകൾ നിരത്തിലിറക്കുന്ന രാജ്യത്തെ ആദ്യ വിമാനത്താവളമെന്ന ചരിത്രനേട്ടത്തിലേക്കാണ് സിയാൽ ചുവടുവെക്കുന്നത്. ഇതിനായുള്ള നിർണായക ധാരണാപത്രം സിയാലും കേരള ഹൈഡ്രജൻ വാലി ഇന്നൊവേഷൻ ക്ലസ്റ്റർ (K-HVIC) ഫൗണ്ടേഷനും തമ്മിൽ കൈമാറിക്കഴിഞ്ഞു. ദേശീയ ഗ്രീൻ ഹൈഡ്രജൻ മിഷൻ്റെ പിന്തുണയോടെ നടപ്പിലാക്കുന്ന ഈ പദ്ധതിയിലൂടെ പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദ ഗതാഗത സംവിധാനങ്ങളുടെ പുത്തൻ മാതൃകയാണ് കൊച്ചിയിൽ ഒരുങ്ങുന്നത്.
കേരള ഹൈഡ്രജൻ വാലി പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ദേശീയ ഗ്രീൻ ഹൈഡ്രജൻ മിഷൻ്റെ പിന്തുണയോടെ കൊച്ചി വിമാനത്താവളത്തിൽ മൂന്ന് ഹൈഡ്രജൻ ഫ്യൂവൽ സെൽ ഇലക്ട്രിക് ബസുകൾ സർവീസ് നടത്തുന്നതാണ് പദ്ധതി. ബസുകൾ വാങ്ങുന്നതിനായി ഓരോ ബസിനും പരമാവധി 2.90 കോടി രൂപ വീതം, മൊത്തം 8.7 കോടി രൂപയുടെ ധനസഹായം ഘട്ടംഘട്ടമായി കേരള HVIC ഫൗണ്ടേഷൻ നൽകും.
ഒരു വർഷത്തിനകം ബസുകൾ വാങ്ങാനാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ബസുകളുടെ ഉടമസ്ഥാവകാശം സിയാലിനായിരിക്കും. പ്രവർത്തനച്ചെലവും മറ്റ് ചെലവുകളും സിയാൽ വഹിക്കും. ബസുകളുടെ പ്രവർത്തന മാതൃകയും റൂട്ടുകളും സിയാൽ തീരുമാനിക്കും.
സിയാലിലെ 0484 എയ്റോ ലോഞ്ചിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ കേരള ഹൈഡ്രജൻ വാലി ഫൗണ്ടേഷനെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് വൈദ്യുതി മന്ത്രിയും അനെർട്ട് ഭരണസമിതി ചെയർമാനുമായ കെ കൃഷ്ണൻകുട്ടിയും സിയാൽ ഡയറക്ടറും വ്യവസായ മന്ത്രിയുമായ അഡ്വ. പി രാജീവുമാണ് ധാരണാപത്രം കൈമാറിയത്.
പദ്ധതി നടപ്പാകുന്നതോടെ വിമാനത്താവളത്തിലെ യാത്രാസൗകര്യം കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെടുകയും സുസ്ഥിരവും പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദവുമായ ഗതാഗത സംവിധാനങ്ങളുടെ ഉപയോഗം ശക്തിപ്പെടുകയും ചെയ്യും. സിയാലും ബിപിസിഎല്ലും ചേർന്ന് നിർമാണം പൂർത്തിയാക്കിയ ഗ്രീൻ ഹൈഡ്രജൻ പ്ലാൻ്റ് പ്രവർത്തനം തുടങ്ങുന്നതോടെ ബസുകൾക്ക് ആവശ്യമായ ഇന്ധന വിതരണം സാധ്യമാകും. ഹൈഡ്രജൻ വിതരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിയമപരമായ അനുമതികൾ ഇതിനകം ലഭിച്ചതിനാൽ പദ്ധതി സമയബന്ധിതമായി നടപ്പാക്കാനാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.
ഗ്രീൻ ഹൈഡ്രജൻ പ്ലാൻ്റ് പ്രവർത്തനം ഈ വർഷം
സിയാലിൻ്റെ ഏറ്റവും പുതിയതും ആധുനികവുമായ പദ്ധതികളിലൊന്നാണ് ഗ്രീൻ ഹൈഡ്രജൻ പ്ലാൻ്റ്. ലോകം പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദ ഇന്ധനങ്ങളിലേക്ക് മാറുന്ന ഘട്ടത്തിൽ സിയാൽ നടത്തുന്ന ഈ പ്രവർത്തനത്തിന് പ്രാധാന്യം ഏറെയാണ്.
വിമാനത്താവളത്തിന് ഉള്ളിൽ സ്ഥാപിക്കപ്പെടുന്ന ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഗ്രീൻ ഹൈഡ്രജൻ പ്ലാൻ്റാണിത്.
തുടക്കത്തിൽ 1000 കിലോവാട്ട് (1 MW) ശേഷിയുള്ള പ്ലാൻ്റാണ് വിഭാവനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സിയാലിലെ തന്നെ സോളാർ പ്ലാൻ്റുകളിൽ നിന്നുള്ള പുനരുപയോഗ ഊർജം ഉപയോഗിച്ചാണ് ഈ ഹൈഡ്രജൻ നിർമിക്കുന്നത്. അതിനാൽ ഇത് പൂർണമായും പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദമാണ് .
ജലത്തെ വൈദ്യുത വിശ്ലേഷണത്തിന് വിധേയമാക്കിയാണ് ഹൈഡ്രജൻ വേർതിരിച്ചെടുക്കുക. ഈ പ്രക്രിയയ്ക്ക് ആവശ്യമായ വൈദ്യുതി സോളാർ പ്ലാൻ്റുകളിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നു.
വിമാനത്താവളത്തിന് അകത്ത് സർവീസ് നടത്തുന്ന വാഹനങ്ങളിൽ പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തിൽ ഈ ഇന്ധനം ഉപയോഗിക്കും. തുടർന്ന് സിയാൽ പുറത്തിറക്കുന്ന ബസുകളിലും ഉപയോഗിക്കും. 2030-ഓടെ കാർബൺ ബഹിർഗമനം പൂർണമായും ഇല്ലാതാക്കുക എന്ന സിയാലിൻ്റെ ലക്ഷ്യത്തിനായുള്ള പ്രവർത്തനം കൂടിയാണിത്.
സിയാൽ എന്നും ഒന്നാമത്
സർക്കാരും പൊതുജനങ്ങളും കൈകോർത്ത് പി പി മാതൃകയിൽ ഇന്ത്യയിൽ നിർമിക്കപ്പെട്ട ആദ്യത്തെ ഗ്രീൻഫീൽഡ് വിമാനത്താവളമായ സിയാൽ പ്രവർത്തന മേഖലയിൽ രാജ്യത്ത് നിരവധി അംഗീകാരങ്ങൾ നേടിയിട്ടുണ്ട്.
2015-ൽ ലോകത്തിലെ തന്നെ പൂർണമായും സൗരോർജത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആദ്യ വിമാനത്താവളം എന്ന ബഹുമതി സിയാലിന് ലഭിച്ചിരുന്നു. ഇതിനായി വിമാനത്താവള വളപ്പിൽ തന്നെ കൂറ്റൻ സോളാർ പ്ലാൻ്റുകൾ സ്ഥാപിച്ചു. ഈ നേട്ടത്തിന് യുഎൻ (UN) നൽകുന്ന പരമോന്നത പരിസ്ഥിതി ബഹുമതിയായ 'ചാമ്പ്യൻ ഓഫ് ദ എർത്ത്' പുരസ്കാരം സിയാലിന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. സോളാർ പാനലുകൾക്കിടയിലുള്ള സ്ഥലം വെറുതെ കളയാതെ അവിടെ കൃഷി നടത്തുന്ന 'അഗ്രി-വോൾട്ടായിക്' പദ്ധതി ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി വൻതോതിൽ നടപ്പിലാക്കിയത് സിയാലാണ്.
