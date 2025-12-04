പ്രതിഫലം തായ്ലൻഡ് ഫാമിലി ടൂർ, കൈയിൽ പണവും; പക്ഷിക്കടത്തിന് പുതിയ കെണി; ലഭിക്കുക 7 വർഷം വരെ തടവ്
വിസായൻ വേഴാമ്പൽ അടക്കം 11 അപൂർവ പക്ഷികളുമായാണ് മലപ്പുറം സ്വദേശി പിടിയിലായത്. ഇവയെ വനംവകുപ്പ് തായ്ലൻഡിലേക്ക് തിരിച്ചയക്കും.
Published : December 4, 2025 at 8:44 PM IST
എറണാകുളം: തായ്ലൻഡിൽനിന്ന് വിമാനമാർഗം കൊച്ചിയിലേക്ക് കടത്തിക്കൊണ്ടുവന്ന കോടികൾ വിലമതിക്കുന്ന അപൂർവയിനം പക്ഷികളുമായി മലപ്പുറം സ്വദേശി പിടിയിലായ സംഭവത്തിൽ നിർണായക വിവരങ്ങൾ വനംവകുപ്പിന് ലഭിച്ചു. പക്ഷിക്കടത്ത് സംഘം കാരിയർമാർക്ക് പ്രതിഫലമായി വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നത് പണവും തായ്ലൻഡ്, മലേഷ്യ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിലേക്കുള്ള ഫാമിലി ടൂർ പാക്കേജുമാണെന്ന് അന്വേഷണത്തിൽ വ്യക്തമായിട്ടുണ്ട്. നെടുമ്പാശേരി വിമാനത്താവളത്തിൽവച്ച് പക്ഷികളെ ലഗേജിൽ ഒളിപ്പിച്ചു കടത്താൻ ശ്രമിച്ച മലപ്പുറം സ്വദേശി മർവാൻ (36) ആണ് കസ്റ്റംസിൻ്റെ പിടിയിലായത്.
തായ്ലൻഡിൽനിന്ന് ക്വാലാലംപൂർ വഴി കൊച്ചിയിൽ എത്തിയപ്പോഴാണ് ഇയാൾ പിടിയിലാകുന്നത്. യാത്രക്കാരൻ്റെ ലഗേജിൽ കസ്റ്റംസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് സംശയം തോന്നിയതിനെത്തുടർന്ന് നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് പക്ഷിക്കടത്ത് കണ്ടെത്തിയത്. പ്രത്യേകം തയാറാക്കിയ പെട്ടികളിൽ ഒളിപ്പിച്ച് ജീവനുള്ള പക്ഷികളെ കടത്താനായിരുന്നു ശ്രമം.
മർവാനൊപ്പം ഭാര്യയും ഏഴു വയസുകാരനായ മകനും കൂടെയുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇവർക്ക് സംഭവത്തിൽ പങ്കില്ലെന്ന് വ്യക്തമായതോടെ കസ്റ്റംസ് ഇവരെ വിട്ടയച്ചു. കസ്റ്റംസ് പിടികൂടിയ പ്രതി മർവാനെ തുടർനടപടികൾക്കായി വനംവകുപ്പിന് കൈമാറി. വന്യജീവി സംരക്ഷണ നിയമത്തിലെ വിവിധ വകുപ്പുകൾ പ്രകാരം അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തിയ പ്രതിയെ പെരുമ്പാവൂർ ഒന്നാം ക്ലാസ് മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയിൽ ഹാജറാക്കും.
രാജ്യത്തിനകത്തും പുറത്തുമുള്ള ഏജൻ്റുമാർ തായ്ലൻഡ്, മലേഷ്യ എന്നിവിടങ്ങളിലേക്കുള്ള വിനോദയാത്രയും ചെലവിനുള്ള പണവുമാണ് കാരിയർമാർക്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നത്. പിടിയിലായ മർവാന് തായ്ലൻഡ്, മലേഷ്യ ഫാമിലി ടൂർ പാക്കേജും തായ്ലൻഡിൻ്റെ കറൻസിയായ 12,000 ബാറ്റുമാണ് കടത്തുസംഘം വാഗ്ദാനം ചെയ്തിരുന്നത്.
പിടിക്കപ്പെടാൻ സാധ്യതയില്ലെന്നും അഥവാ പിടിക്കപ്പെട്ടാൽ തന്നെ പിഴയടച്ച് പുറത്തിറക്കാമെന്നും വിശ്വസിപ്പിച്ചാണ് ഇവർ കാരിയർമാരെ വലയിലാക്കുന്നത്. എന്നാൽ വന്യജീവി സംരക്ഷണ നിയമപ്രകാരം മൂന്നുമുതൽ ഏഴു വർഷം വരെ തടവും പിഴയും ലഭിക്കാവുന്ന ഗുരുതരമായ കുറ്റകൃത്യമാണിത്. കടത്തുസംഘം പലപ്പോഴും വ്യാജ പേരും മേൽവിലാസവുമാണ് കാരിയർമാർക്ക് നൽകുന്നത്. അതിനാൽ കാരിയർമാർ പിടിക്കപ്പെട്ടാലും യഥാർഥ പ്രതികളിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ അന്വേഷണസംഘത്തിന് പ്രയാസം നേരിടുന്നുണ്ട്.
പക്ഷിക്കടത്ത് സംഘത്തിലെ കാരിയർമാരാണ് പിടിയിലാകുന്നതെന്നും ഇവർക്ക് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സംഘങ്ങളിലേക്ക് അന്വേഷണം വ്യാപിപ്പിക്കുമെന്നും അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായ കാലടി ഫോറസ്റ്റ് റേഞ്ച് ഓഫിസർ ലുദീഷ് ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. കടത്തുസംഘത്തെക്കുറിച്ച് നിർണായക വിവരങ്ങൾ ലഭിച്ചതായും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
അപൂർവയിനം പക്ഷികൾ
വംശനാശഭീഷണി നേരിടുന്ന രണ്ട് വിഭാഗത്തിലുള്ള വിദേശയിനം പക്ഷികൾ ഉൾപ്പെടെ മൂന്നിനത്തിൽപ്പെട്ട 11 പക്ഷികളെയാണ് കസ്റ്റംസ് പിടികൂടിയത്. ആറെണ്ണം വിസായൻ വേഴാമ്പലുകളാണ്. ഫിലിപ്പൈൻസിലെ ദ്വീപ് സമൂഹമായ വിസയാസ് മേഖലയിൽ കാണപ്പെടുന്നതിനാലാണ് ഇവയ്ക്ക് വിസായൻ വേഴാമ്പൽ എന്ന് പേരു ലഭിച്ചത്. ആവാസവ്യവസ്ഥയുടെ നാശം, വേട്ടയാടൽ, നിയമവിരുദ്ധ വന്യജീവി വ്യാപാരം എന്നിവ കാരണം ഇവ കടുത്ത വംശനാശഭീഷണി നേരിടുന്നുണ്ട്.
ലുട്ടിനോ സൺ ചീക്ക് കോണ്യൂർ ഇനത്തിൽപ്പെട്ട മൂന്ന് പക്ഷികളെയും പിടികൂടിയിട്ടുണ്ട്. തിളക്കമുള്ള മഞ്ഞത്തൂവലുകളും ചുവന്ന കണ്ണുകളുമുള്ള തത്ത ഇനത്തിൽപ്പെട്ട പക്ഷിയാണിത്. വളരെ വേഗത്തിൽ മനുഷ്യരുമായി ഇണങ്ങുകയും സംസാരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഇവ അമേരിക്കൻ തത്തകളുടെ സങ്കരയിനം കൂടിയാണ്. ഐറിസ് ലോറിക്കീറ്റ് ഇനത്തിൽപ്പെട്ട രണ്ട് പക്ഷികളും കൂട്ടത്തിലുണ്ട്. ടിമോർ ദ്വീപുകളിലെ വനപ്രദേശങ്ങളിലാണ് ഇവ കാണപ്പെടുന്നത്. ആവാസവ്യവസ്ഥാ നഷ്ടം, വ്യാപാരത്തിനായുള്ള നിയമവിരുദ്ധ വേട്ടയാടൽ എന്നിവ കാരണം ഐയുസിഎൻ തയാറാക്കിയ വംശനാശഭീഷണി നേരിടുന്ന ജീവികളുടെ ചുവന്ന പട്ടികയിൽ ഐറിസ് ലോറിക്കീറ്റിനെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
നിയമലംഘനവും നടപടികളും
വംശനാശഭീഷണി നേരിടുന്ന വന്യജീവികളുടെയും സസ്യജാലങ്ങളുടെയും രാജ്യാന്തര വ്യാപാരം സംബന്ധിച്ച കൺവെൻഷൻ (സിഐടിഇഎസ്) പ്രകാരം ഇത്തരം പക്ഷികളെ അവയുടെ സ്വദേശങ്ങളിൽനിന്ന് മറ്റൊരു രാജ്യത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പാടില്ലെന്നതാണ് നിയമം. സിഐടിഇഎസ് വ്യവസ്ഥകൾ അനുസരിച്ച്, മറ്റു രാജ്യങ്ങളിൽനിന്ന് പിടികൂടുന്ന ജീവനുള്ള പക്ഷികളെ ഉത്ഭവ രാജ്യത്തേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചയയ്ക്കണം.
ഇതനുസരിച്ച് വനംവകുപ്പ് പക്ഷികളെ പരിശോധിച്ച് ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ ഇല്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കിയശേഷം വിമാനമാർഗം ജന്മനാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചയയ്ക്കുമെന്ന് കസ്റ്റംസ് അറിയിച്ചു. കോടതിയുടെ അനുമതിയോടെ ഇന്ന് തന്നെ തായ്ലൻഡിലേക്ക് അയയ്ക്കാനാണ് തീരുമാനം. തിരിച്ചയയ്ക്കാൻ വൈകിയാൽ ക്വാറൻ്റൈൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള നടപടികൾ വേണ്ടി വരുമെന്നതിനാലാണിത്. അതുവരെ എയർപോർട്ടിൽ തന്നെ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന പക്ഷികൾക്ക് ആവശ്യമായ ഭക്ഷണം വനംവകുപ്പ് നൽകും.
നേരത്തെയും സമാനമായ രീതിയിൽ തായ്ലൻഡിൽനിന്ന് പക്ഷികളെയും മൃഗങ്ങളെയും കടത്തിക്കൊണ്ടുവന്ന യാത്രക്കാരെ കൊച്ചിയിൽ വച്ച് കസ്റ്റംസ് പിടികൂടിയിരുന്നു. തായ്ലൻഡിൽനിന്ന് അപൂർവയിനം പക്ഷികളെ കടത്തുന്ന ചില സംഘങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നതായി അന്വേഷണത്തിൽ വ്യക്തമായിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ ഡിസംബറിൽ പിടിയിലായ തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശികളായ ബിന്ദു, ശരത് എന്നിവർ പക്ഷിക്കടത്ത് കാരിയർമാരായിരുന്നു.
75,000 രൂപ പ്രതിഫലത്തിനാണ് ഇവർ തായ്ലൻഡിൽനിന്ന് അപൂർവയിനം പക്ഷികളെ കൊച്ചിയിൽ എത്തിച്ചത്. ഇവരിൽനിന്ന് പിടികൂടിയ പക്ഷികളെ തായ്ലൻഡിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചയച്ചിരുന്നു. ജൂൺ മാസത്തിൽ തായ്ലൻഡിൽ നിന്നെത്തിയ യാത്രക്കാരനിൽനിന്ന് പോക്കറ്റ് മങ്കിയെ പിടികൂടി തിരിച്ചയച്ച സംഭവവും ഉണ്ടായിരുന്നു.
