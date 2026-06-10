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നടി ആക്രമിക്കപ്പെട്ട കേസ്: മെമ്മറി കാർഡ് പരിശോധനയിൽ അന്വേഷണം തേടി അതിജീവിത; ഹർജി ഇന്ന് ഹൈക്കോടതിയിൽ

ഒരു തവണ ഹാഷ് വാല്യൂ മാറിയത് ജസ്റ്റിസ് കൗസർ എടപ്പഗത്ത് എറണാകുളം പ്രിൻസിപ്പൽ സെഷൻസ് കോടതി ജഡ്ജിയായിരുന്ന കാലത്തായിരുന്നു എന്നത് സംഭവത്തിൻ്റെ ഗൗരവം വർധിപ്പിക്കുന്നു

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High Court Kerala (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : June 10, 2026 at 7:14 AM IST

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എറണാകുളം: നടി ആക്രമിക്കപ്പെട്ട കേസിലെ ദൃശ്യങ്ങൾ അടങ്ങിയ മെമ്മറി കാർഡിൻ്റെ ഹാഷ് വാല്യൂ മാറിയ സംഭവത്തിൽ കോടതി മേൽനോട്ടത്തിൽ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തിൻ്റെ (SIT) അന്വേഷണം വേണമെന്ന അതിജീവിതയുടെ ഹർജി ഹൈക്കോടതി ഇന്ന് വീണ്ടും പരിഗണിക്കും. ജസ്റ്റിസ് കൗസർ എടപ്പഗത്ത് അധ്യക്ഷനായ സിംഗിൾ ബെഞ്ചാണ് അതീവ പ്രാധാന്യമുള്ള ഈ ഹർജിയിൽ വാദം കേൾക്കുന്നത്.

കേസ് പരിഗണിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് സാങ്കേതിക കാരണങ്ങളാൽ ജസ്റ്റിസ് ജോബിൻ സെബാസ്റ്റ്യൻ പിന്മാറിയതിനെ തുടർന്നാണ് ഹർജി ജസ്റ്റിസ് കൗസർ എടപ്പഗത്തിൻ്റെ ബെഞ്ചിന് മുൻപാകെ എത്തിയത്. രാവിലെ 10.30ഓടെ കോടതി നടപടികൾ ആരംഭിക്കുമ്പോൾ 86-ാമത്തെ കേസായിട്ടാണ് ഇത് ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.

മെമ്മറി കാർഡിലെ ദൃശ്യങ്ങൾ അനധികൃതമായി പരിശോധിക്കപ്പെട്ടുവെന്ന ഫോറൻസിക് റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അതിജീവിത ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചത്. മെമ്മറി കാർഡിൻ്റെ ഹാഷ് വാല്യൂ മൂന്ന് തവണ മാറിയതായാണ് ഫോറൻസിക് പരിശോധനയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. ഇതിൽ ഒരു തവണ ഹാഷ് വാല്യൂ മാറിയത് ജസ്റ്റിസ് കൗസർ എടപ്പഗത്ത് എറണാകുളം പ്രിൻസിപ്പൽ സെഷൻസ് കോടതി ജഡ്ജിയായിരുന്ന കാലത്തായിരുന്നു എന്നത് സംഭവത്തിൻ്റെ ഗൗരവം വർധിപ്പിക്കുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ജസ്റ്റിസ് കൗസർ എടപ്പഗത്ത് ഹർജി പരിഗണിക്കുന്നതിൽ നിന്നും പിന്മാറുമോ അതോ വാദം കേൾക്കുമോ എന്ന കാര്യത്തിൽ വലിയ ഉറ്റുനോക്കലുകളാണ് നടക്കുന്നത്.

അന്വേഷണം അട്ടിമറിച്ചെന്ന് അതിജീവിത

മെമ്മറി കാർഡ് അനധികൃതമായി പരിശോധിച്ച സംഭവത്തിൽ വിചാരണാ കോടതിയുടെ ഭാഗത്തുനിന്നും ഉണ്ടായ നടപടികൾ തൃപ്തികരമല്ലെന്നും അന്വേഷണം അട്ടിമറിക്കപ്പെട്ടുവെന്നുമാണ് അതിജീവിതയുടെ പ്രധാന പരാതി. മെമ്മറി കാർഡ് ആർക്കൊക്കെ കൈമാറി, ആരൊക്കെ ദൃശ്യങ്ങൾ കണ്ടു തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളിൽ വ്യക്തത വരുത്താൻ കോടതിയുടെ നേരിട്ടുള്ള മേൽനോട്ടത്തിൽ പ്രത്യേക സംഘം അന്വേഷണം നടത്തണമെന്നാണ് ഹർജിയിലെ ആവശ്യം. ഫോറൻസിക് വിദഗ്ധരുടെ സഹായത്തോടെയുള്ള ശാസ്ത്രീയമായ അന്വേഷണമാണ് അതിജീവിത പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. കൂടാതെ, മെമ്മറി കാർഡ് പരിശോധിച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ പകർപ്പും തനിക്ക് ലഭ്യമാക്കണമെന്ന് അവർ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

വിചാരണാ കോടതിയുടെ കസ്റ്റഡിയിലിരിക്കെയാണ് ഈ സുപ്രധാന തെളിവ് കൈകാര്യം ചെയ്യപ്പെട്ടതെന്നത് കോടതികളുടെ വിശ്വാസ്യതയെ തന്നെ ബാധിക്കുന്ന വിഷയമാണെന്ന് ഹർജിയിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. 2018 ജനുവരി ഒമ്പതിനും ഡിസംബർ 13നും 2021 ജൂലൈ 19നുമാണ് മെമ്മറി കാർഡിൻ്റെ ഹാഷ് വാല്യൂ മാറിയത്. ഇതിൽ മജിസ്‌ട്രേറ്റ് കോടതിയുടെയും ജില്ലാ കോടതിയുടെയും വിചാരണാ കോടതിയുടെയും കസ്റ്റഡിയിൽ ഇരിക്കെ ഹാഷ് വാല്യൂ മാറിയത് എങ്ങനെയെന്ന് കണ്ടെത്തേണ്ടതുണ്ട്. ഇതിനു മുൻപ് ഹർജി പരിഗണിച്ചിരുന്ന ജസ്റ്റിസ് ജോബിൻ സെബാസ്റ്റ്യൻ പിന്മാറിയതോടെയാണ് പുതിയ ബെഞ്ച് രൂപീകരിച്ചത്.

നീതിപൂർവമായ വിചാരണ ഉറപ്പാക്കാൻ ഈ സംഭവത്തിൽ കുറ്റക്കാർക്കെതിരെ കർശന നടപടി വേണമെന്ന ഉറച്ച നിലപാടിലാണ് അതിജീവിത. തെളിവുകൾ നശിപ്പിക്കാനോ കൃത്രിമം കാണിക്കാനോ ശ്രമമുണ്ടായോ എന്നതിൽ ആഴത്തിലുള്ള പരിശോധന വേണമെന്നും ഹർജിയിൽ ആവശ്യപ്പെടുന്നു. പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം വരുന്ന കാര്യത്തിൽ ഹൈക്കോടതിയുടെ നിലപാട് ഇന്നത്തെ വാദത്തിന് ശേഷം വ്യക്തമാകും. അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ടുകൾ ഇരയ്ക്ക് നൽകുന്നതിനെ പ്രോസിക്യൂഷൻ എതിർക്കുന്നില്ലെങ്കിലും പ്രതിഭാഗത്തിൻ്റെ നിലപാട് കോടതി ഗൗരവമായി പരിഗണിച്ചേക്കും.

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