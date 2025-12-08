ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിൽ മൂന്ന് ബാലറ്റ് യൂണിറ്റുകൾ, വിവിപാറ്റും നോട്ടയും ഇല്ല; അറിയാം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടപടിക്രമങ്ങള് വിശദമായി
പോളിങ് ബൂത്തില് പ്രവേശിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് മൂന്ന് ബാലറ്റ് യൂണിറ്റുകളില് മൂന്നു തവണ വിരലമര്ത്തി കഴിയുമ്പോഴേ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളില് വോട്ടിങ് പൂര്ത്തിയാകൂ
Published : December 8, 2025 at 6:56 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: നാളെ നടക്കുന്ന തദ്ദേശ ഭരണ തെരഞ്ഞെടുപ്പില് കോര്പ്പറേഷനുകളിലെയും മുനിസിപ്പാലിറ്റികളിലെയും വോട്ടര്മാര്ക്ക് ഒരു വോട്ട് മാത്രമാണെങ്കിലും ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് തലത്തില് ഒരു വോട്ടര്ക്ക് മൂന്ന് വോട്ടുണ്ട് എന്നറിയാമല്ലോ. ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് മെമ്പര്, ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് മെമ്പര്, ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പര് എന്നിവരെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനാണ് ഈ മൂന്ന് വോട്ട്. പോളിങ് ബൂത്തില് പ്രവേശിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് മൂന്ന് ബാലറ്റ് യൂണിറ്റുകളില് മൂന്നു തവണ വിരലമര്ത്തി കഴിയുമ്പോഴേ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളില് വോട്ടിങ് പൂര്ത്തിയാകൂ.
വോട്ടെടുപ്പ് നടപടി ക്രമങ്ങള് എങ്ങനെ?
ആദ്യമായി ഒരു വോട്ടര് പോളിങ് ബൂത്തില് പ്രവേശിക്കുന്നു. ഉടന് തന്നെ വോട്ടറുടെ തിരിച്ചറിയല് രേഖയും വോട്ടര് പട്ടികയിലെ പേരും വിവരങ്ങളും പോളിങ് ഉദ്യോഗസ്ഥര് പരിശോധിക്കും. തുടര്ന്ന് രണ്ടാമത്തെ പോളിങ് ഓഫീസറുടെ അടുത്തെത്തി കൈവിരലില് മഷി പുരട്ടും. അതിനു ശേഷം വോട്ട് രജിസ്റ്ററില് വോട്ടറുടെ വിരലടയാളമോ ഒപ്പോ രേഖപ്പെടുത്തി വോട്ടിങ് സ്ലിപ്പ് നല്കും. ഈ സ്ലിപ്പുമായി വോട്ടിങ് യന്ത്രത്തിൻ്റെ ചുതമലയുള്ള ഓഫീസറുടെ മുന്നിലെത്തി സ്ലിപ്പ് ഏല്പ്പിക്കണം. അപ്പോള് ഉദ്യോഗസ്ഥന് കണ്ട്രോള് യൂണിറ്റിലെ ബട്ടണ് അമര്ത്തി ബാലറ്റ് യൂണിറ്റുകള് വോട്ടിന് സജ്ജമാക്കും. അപ്പോള് സമ്മതിദായകന് വോട്ടിങ്ങിനായി സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുള്ള കമ്പാര്ട്ടുമെൻ്റിലേക്കു നീങ്ങണം. അവിടെ വിരല് തൊടേണ്ട ബാലറ്റ് യൂണിറ്റില് ഏറ്റവും മുകളില് ഇടതു ഭാഗത്തായി പച്ച നിറത്തിലുള്ള ചെറിയ ലൈറ്റ് തെളിഞ്ഞു നില്ക്കുന്നതു കാണാം. ഇത് ബാലറ്റ് യൂണിറ്റുകള് വോട്ടു ചെയ്യുന്നതിനുള്ള വിരലമര്ത്താന് തയ്യാറാണെന്നു സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോള് തന്നെ വോട്ടു ചെയ്യാനുദ്ദേശിക്കുന്ന സ്ഥാനാര്ഥിയുടെ ചിഹ്നത്തിനു നേരെയുള്ള ബട്ടണില് വിരലമര്ത്തുക. മുനിസിപ്പാലിറ്റികളിലും കോര്പ്പറേഷനുകളിലും അപ്പോള് ദീര്ഘമായ ബീപ് ശബ്ദം പുറത്തു വരും. ഇത് നിങ്ങളുടെ വോട്ട് ശരിയായി രേഖപ്പെടുത്തപ്പെട്ടു എന്നതിൻ്റെ സൂചനയാണ്.
ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വോട്ടര്മാര് അറിയാന്
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില് ഒരു വോട്ടര് മൂന്ന് വോട്ടുകളാണ് രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതെന്ന് സൂചിപ്പിച്ചല്ലോ. ഇവിടെ വോട്ടിങ് കമ്പാര്ട്ട്മെൻ്റില് മൂന്ന് ബാലറ്റ് യൂണിറ്റുകള് സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കും. ആദ്യത്തേത് വാര്ഡ് മെമ്പര്, രണ്ടാമത്തേത് ബ്ലോക്ക് മെമ്പര്, മൂന്നാമത്തേത് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പര് എന്നിവരെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനാണ്. ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില് സ്ഥാനാര്ഥിയുടെ പേരും ചിഹ്നവും വെള്ള നിറത്തിലും ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് സ്ഥാനാര്ഥിയുടെ പേരും ചിഹ്നവും പിങ്ക് നിറത്തിലും ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിലേത് ഇളം നീല നിറത്തിലുമായിരിക്കും. ഗ്രാമം, ബ്ലോക്ക്, ജില്ല എന്നിവ ക്രമമായി രേഖപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞ ശേഷം മാത്രമേ ഇവിടെ ദീര്ഘമായ ബീപ് ശബ്ദം കേള്ക്കുയുള്ളൂ.
ഈ മൂന്ന് വോട്ടും രേഖപ്പെടുത്തി കഴിയുന്നതോടെ ദീര്ഘമായ ബീപ് ശബ്ദം കേള്ക്കുന്നത് വോട്ടര് അയാളുടെ വോട്ട് കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തി എന്നതിൻ്റെ സൂചനയാണ്. അതേ സമയം ഒന്നില് കൂടുതല് ബട്ടണുകളില് അമര്ത്തിയാലും ഒരു വോട്ട് മാത്രമേ പതിയുകയുള്ളൂ. വോട്ടര്മാര്ക്ക് ഏതെങ്കിലും വിധത്തിലുള്ള പ്രയാസം അനുഭവപ്പെട്ടാല് പ്രിസൈഡിങ് ഓഫീസറുടെ സഹായം അഭ്യര്ഥിക്കാവുന്നതാണ്. നടപടി ക്രമങ്ങള് കൃത്യമായി പാലിച്ച് വോട്ടര്മാര് വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തണമെന്ന് സംസ്ഥാന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷണര് എ ഷാജഹാന് അറിയിച്ചു.
നോട്ടയും വിവിപാറ്റും ഇല്ല
നിയമസഭ, പാര്ലമെൻ്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളില് വിവി പാറ്റും നോട്ടയും ഉണ്ടെങ്കിലും തദ്ദേശ ഭരണ തെരഞ്ഞെടുപ്പില് ഇതു രണ്ടുമില്ലെന്ന് സംസ്ഥാന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷന് അറിയിച്ചു.
വോട്ടിങ് സമയം ഒരിക്കല് കൂടി ഓര്മിപ്പിക്കട്ടെ, രാവിലെ 7 മുതല് വൈകിട്ട് 6വരെയാണ് വോട്ടെടുപ്പ്. ആറുമണിക്കു മുന്പ് ക്യൂവിലുള്ള മുഴുവന് പേര്ക്കും വോട്ടു ചെയ്യാന് അവസരം ഒരുക്കുമെന്ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.
തിരിച്ചറിയല് രേഖ മറക്കരുത്
കമ്മിഷന് നിര്ദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള തിരിച്ചറിയല് രേഖകളിലേതെങ്കിലും കൈയില് കരുതാന് മറക്കരുത്.
Also Read: അടുത്ത തവണ അധികാര കസേരയില് ആര് ഇരിക്കും? നാട്ടുപോരില് ചരിത്രം പറയുന്നതിങ്ങനെ..