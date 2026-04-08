മൂന്നിലധികം സ്ഥാനാർഥികള്ക്ക് ക്രിമിനൽ കേസുകള്... അറിയാം, കേരളത്തിലെ റെഡ് അലെർട്ട് മണ്ഡലങ്ങള്
റെഡ് അലെർട്ട് മണ്ഡലങ്ങള് എന്താണെന്നും എന്താണ് ഈ മണ്ഡലങ്ങളുടെ പ്രത്യേകതകളെന്നും അറിയാം...
Published : April 8, 2026 at 8:35 PM IST
കേരളത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ ചരിത്രം അൽപം കൗതുകം നിറഞ്ഞതാണ്. രാഷ്ട്രീയത്തിൽ കളിക്കാവുന്ന സർവകളികളും കളിച്ച് നിലവിൽ വന്ന മണ്ഡലങ്ങളും മഹാരഥന്മാരായ നേതാക്കൾ പിടിച്ച പുലിവാലും എന്ന് വേണ്ട അതിസാഹസിക സംഭവ വികാസങ്ങളുടെ ഒരു പരമ്പര തന്നെയുണ്ട് കേരള രാഷ്ടീയത്തിന്. ഏന്തായാലും കേരളം നാളെ വിധിയെഴുതാൻ പോവുകയാണല്ലോ... ഇത്തവണത്തെയും കേരള നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് പ്രത്യേകതകള് ഏറെയാണ്.
ഇടത്തേക്കാണോ വലതോക്കാണോ കേരളക്കരയുടെ ചായ്വ് എന്നാണ് കണ്ടറിയേണ്ടത്. പ്രവചനാതീതമായ മത്സരരംഗം കാഴ്ച വയ്ക്കുകയാണ് മുന്നണികള്. ഇതിൽ തന്നെ ചില മണ്ഡലങ്ങള് പ്രവചനാതീതമാണ്. എന്നാൽ മണ്ഡലങ്ങളെ ചില പ്രത്യേകതയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തരം തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രശ്ന ബാധിത മണ്ഡലങ്ങള്, റെഡ് അലെർട്ട് മണ്ഡലങ്ങള് എന്നിങ്ങനെ നീളുന്നു ലിസ്റ്റ്. ഇതിൽ റെഡ് അലെർട്ട് മണ്ഡലങ്ങള് എന്താണെന്നും എന്താണ് ഈ മണ്ഡലങ്ങളുടെ പ്രത്യേകതകളെന്നും അറിയാം...
മൂന്നോ അതിലധികമോ സ്ഥാനാർഥികൾ ക്രിമിനൽ കുറ്റം നേരിടുന്ന മണ്ഡലങ്ങളെയാണ് 'റെഡ് അലേർട്ട്' മണ്ഡലമായി കണക്കാക്കുന്നത്. സത്യവാങ്മൂലം നൽകുമ്പോള് സ്ഥാനാർഥികള് ഇക്കാര്യം കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്താൻ ബാധ്യസ്ഥരുമാണ്. രാഷ്ട്രീയത്തിലെ ക്രിമിനൽ പശ്ചാത്തലം എടുത്തുകാണിക്കുന്ന ഒന്നാണ് റെഡ് അലെർഡ് മണ്ഡലങ്ങളുടെ തരംതിരിവ്.
ക്രിമിനൽ പശ്ചാത്തലമുള്ള സ്ഥാനാർഥികളെക്കുറിച്ച് ഇത് വോട്ടർമാർക്കുള്ള മുന്നറിയിപ്പായാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ ഇതിനെ കാണുന്നത്. 2021 ലെ കേരള നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ, 140 ൽ 75 മണ്ഡലങ്ങളെയും റെഡ് അലേർട്ട് മണ്ഡലങ്ങളായി ലേബൽ ചെയ്തിരുന്നു. അതായത് പകുതിയിലധികം സീറ്റുകളിൽ ഒന്നിലധികം സ്ഥാനാർഥികൾക്ക് ക്രിമിനൽ കേസുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു.
2026ലേക്ക് വരുമ്പോള് കണക്കുകള് മാറിമറിയുന്നുണ്ട്. അസോസിയേഷൻ ഫോർ ഡെമോക്രാറ്റിക് റിഫോംസിൻ്റെ (ADR) കണക്കുകളനുസരിച്ച് ഇത്തവണ 59 മണ്ഡലങ്ങളെ റെഡ് അലേർട്ട് മണ്ഡലങ്ങളായി തരംതിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. കേരളത്തിലെ ആകെയുള്ള 140 സീറ്റുകളിൽ ഏകദേശം 42% മണ്ഡലങ്ങളും ഈ വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്നു. 2026 ലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ കേരളത്തിലെ പകുതിയോളം പ്രദേശങ്ങളിലും ഉയർന്ന ക്രിമിനൽ പശ്ചാത്തല മത്സരാർഥികളുണ്ടെന്ന് സാരം.
ആലപ്പുഴ, അമ്പലപ്പുഴ, ഹരിപ്പാട്, അഴീക്കോട്, ധർമ്മദം, ഇരിക്കൂർ, കല്ലിയശ്ശേരി, മട്ടന്നൂർ, പേരാവൂർ, തളിപ്പറമ്പ്, കടുത്തുരുത്തി, പാലാ, പൂഞ്ഞാർ, വൈക്കം, ചിറ്റൂർ, നെന്മാറ, ഒറ്റപ്പാലം, തൃത്താല, ചാലക്കുടി, ഗുരുവായൂർ, മണലൂർ, ഒല്ലൂർ, വടക്കാഞ്ചേരി, ആലുവ, കളമശ്ശേരി, കൊച്ചി, കോതമംഗലം, പറവൂർ, പെരുമ്പാവൂർ, പിറവം, വൈപ്പൻ, ബേപ്പൂർ, കൊടുവള്ളി, കൊയിലാണ്ടി, തിരുവമ്പാടി, വടകര, ആറന്മുള, തിരുവല്ല, കൽപ്പറ്റ, മാനന്തവാടി, ദേവികുളം, തൊടുപുഴ, ചടയമംഗലം, ചാത്തന്നൂർ, ഇരവിപുരം, കൊല്ലം, കുന്നത്തൂർ, മലപ്പുറം, മങ്കട, പെരിന്തൽമണ്ണ, പൊന്നാനി, തവനൂർ, ചിറയിൻകീഴ്, കോവളം, നെടുമങ്ങാട്, നേമം, നെയ്യാറ്റിൻകര, പാറശ്ശാല,വർക്കല ഇവയാണ് ഇത്തവണത്തെ റെഡ് അലെർട്ട് മണ്ഡലങ്ങള്.
