ഇന്ത്യയിലാദ്യം നട തുറക്കുന്ന ക്ഷേത്രം; ഐതീഹ്യവും ചരിത്രവും പേറുന്ന പുണ്യയിടം, സന്ദര്ശിക്കണം ജന്മാഷ്ഠമി ദിനത്തിൽ
സാക്ഷാൽ ശ്രീകൃഷ്ണനാണ് ആരാധനമൂർത്തി. ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ നിര്മ്മാണവും പ്രതിഷ്ഠയും നട തുറക്കുന്ന സമയവും ക്ഷേത്രത്തെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയുള്ള കഥകളുമെല്ലാം ഏറെ പ്രസിദ്ധം.
Published : September 4, 2026 at 4:50 PM IST
ആചാരങ്ങളിലും വിശ്വാസങ്ങളിലും ഏറെ വ്യത്യസ്ഥത പുലര്ത്തുന്ന ക്ഷേത്രങ്ങൾ ഈ കൊച്ചു കേരളത്തിൽ നിരവധിയാണ്. അതിൽ ഒന്നാണ് കോട്ടയത്തെ തിരുവാർപ്പ് ശ്രീകൃഷ്ണ ക്ഷേത്രം. മീനച്ചിൽ നദിയുടെ ഓളങ്ങളിൽ കൃഷ്ണ ഗീതം അലയടിക്കുന്ന ക്ഷേത്രത്തെ പറ്റി പറഞ്ഞ് തുടങ്ങിയാൽ ഇന്നൊന്നും തീരില്ല. ജന്മാഷ്ഠമി ദിനത്തിൽ സന്ദർശിക്കേണ്ട സ്ഥലം കൂടിയാണിത്.
1500 വര്ഷം പഴക്കമുണ്ട് ഈ ക്ഷേത്രത്തിന്. കോട്ടയത്ത് നിന്ന് എട്ട് കിലോമീറ്റര് സഞ്ചാരിച്ചാൽ ഇവിടെയെത്താം. സാക്ഷാൽ ശ്രീകൃഷ്ണനാണ് ആരാധനമൂർത്തി. ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ നിര്മാണവും പ്രതിഷ്ഠയും നട തുറക്കുന്ന സമയവും ക്ഷേത്രത്തെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയുള്ള കഥകളുമെല്ലാം ഇവിടെ ഏറെ പ്രത്യേകതയുള്ളവയാണ്. മഹാത്മാ ഗാന്ധി തൻ്റെ കേരളാ സന്ദര്ശനത്തിനിടയില് ഒരിക്കല് ഈ ക്ഷേത്രത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. 1937 ജനുവരി 19നാണ് ഗാന്ധിജി തിരുവാര്പ്പ് ക്ഷേത്രം സന്ദര്ശിച്ചത്.
നട അടക്കുന്നത് ദിവസത്തിൽ രണ്ട് മിനിറ്റ് മാത്രം
ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ആദ്യം നട തുറക്കുന്ന ക്ഷേത്രമാണ് തിരുവാർപ്പ് ശ്രീകൃഷ്ണ ക്ഷേത്രം. പുലർച്ചെ രണ്ട് മണിക്കാണ് ഇവിടെ പള്ളിയുണർത്തൽ. അത് മാത്രമല്ല. ശ്രീകോവിൽ ദിവസത്തിൽ രണ്ട് മിനിറ്റ് മാത്രമെ അടയ്ക്കൂ. കൂടാതെ സൂര്യഗ്രഹണ സമയത്തും ചന്ദ്രഗ്രഹണ സമയത്തും അശുദ്ധിയേൽക്കാത്ത ക്ഷേത്രമാണ് തിരുവാർപ്പിലേത്. ഗ്രഹണ സമയത്ത് പോലും ക്ഷേത്രത്തിലെ ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങൾക്കും പൂജകൾക്കും മുടക്കം വരുത്താറില്ല. എല്ലാ ക്ഷേത്രങ്ങളിലും ഉത്സവകാലത്ത് ഉത്സവബലി പതിവാണ്.
എന്നാൽ തിരുവാർപ്പിൽ ഇതിനുപകരമായി ഉത്സവത്തിന് ശ്രീഭൂതബലിയാണ് നടത്തുക. പൂജാരിയ്ക്ക് താക്കോലിനൊപ്പം ഒരു കോടാലിയും കൂടെ നൽകുന്ന പതിവുണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ. എന്ത് സംഭവിച്ചാലും കൃത്യ സമയത്ത് നട തുറന്നിരിക്കണം എന്നാണ്. താക്കോൽ നഷ്ടപ്പെട്ടാലോ തുറക്കാൻ സാധിച്ചിലെങ്കിലോ പിന്നെ ഒട്ടും സമയം കളയില്ല. കോടാലി ഉപയോഗിച്ച് നട പൊളിച്ച് പൂജ നടത്തും. മേല്ശാന്തിക്കോ പൂജാരിമാര്ക്കോ നട തുറക്കുവാന് കഴിയാതെ വന്നാല് ഈ കോടാലി ഉപയോഗിച്ച് ആര്ക്കും നട തുറക്കുന്നതിന് അനുമതിയുണ്ട്.
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നാല് കൈകളുള്ള ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ
ക്ഷേത്രത്തിലെ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ്റെ വിഗ്രഹത്തിന് മറ്റൊരു പ്രത്യേകതയും കൂടിയുണ്ട്. വിഗ്രഹത്തിന് നാല് കൈയുണ്ടെന്നാണ് വിശ്വാസം. ഒരു കൈ ഭക്ഷണത്തെ പിടിക്കുന്നതായി പറയപ്പെടുന്നു. അതേസമയം രണ്ട് പിൻ കൈകളിൽ ശംഖും ചക്രം പിടിക്കാനും. നാലാമത്തെ കൈയിൽ ഒരു ഗദയുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു. എന്നിരുന്നാലും അത് ദൃശ്യമല്ല. ക്ഷേത്രത്തിൽ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന് സമർപ്പിക്കുന്ന 'ഉഷ പായസത്തിന്' പ്രത്യേക പ്രാധാന്യമുണ്ട്. അരി, ശർക്കര, നെയ്, വാഴപ്പഴം, ഉണങ്ങിയ തേങ്ങ തുടങ്ങിയ ചേരുവകൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇത് തയ്യാറാക്കുന്നത്.
ഐതീഹ്യം നിരവധി
നട തുറന്ന് ആദ്യം നിവേദിക്കുക ഉഷ പായസമാണ്. കൃത്യ സമയത്ത് നട തുറന്ന് നിവേദ്യം കിട്ടിയില്ലെങ്കില് വിശന്നുവലഞ്ഞ് നില്ക്കുന്ന കൃഷ്ണൻ്റെ ഊര്ന്ന് പോകുമെന്നാണ് ഇവിടെത്തുകാരുടെ വിശ്വാസം. തിരുവാർപ്പ് ശ്രീകൃഷ്ണ ക്ഷേത്രത്തിന് മറ്റൊരു കഥ കൂടിയുണ്ട്. പാണ്ഡവർക്ക് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ ആരാധിക്കാൻ നൽകിയ വിഗ്രഹമാണിത്. വനവാസം അവസാനിച്ച് രാജ്യത്തേക്ക് മടങ്ങാൻ നിൽക്കുമ്പോൾ വിഗ്രഹം തങ്ങൾക്ക് ആരാധിക്കാൻ നല്കണമെന്ന് അവിടുത്തെ നാട്ടുകാർ ആവശ്യപ്പെട്ടു. പൂർണ മനസോടെ വിഗ്രഹം അവർക്ക് നൽകി.
എന്നാൽ ഒരു വിഭാഗം വിഗ്രഹം കടലിലേക്ക് എറിഞ്ഞെന്നും കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷം മത്സ്യ തൊഴിലാളികൾ വേമ്പനാട് കായലിൽ നിന്ന് വിഗ്രഹം കണ്ടെടുക്കുകയും ചെയ്തതായി പറയുന്നു. പിന്നീട് വിഗ്രഹം സാരമംഗലം പ്രദേശത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്നതായും അവിടെ ഒരു ക്ഷേത്രം പണിയുകയും ആരാധന ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തുവെന്നുമാണ് മറ്റൊരു ഐതീഹ്യം. അതേസമയം വിഗ്രഹം വില്വമംഗലം തിരുമേനിക്ക് ലഭിച്ചെന്നും അദ്ദേഹമാണ് ക്ഷേത്രം പണിക്കഴിപ്പിച്ചതെന്നും പറയപ്പെടുന്നുണ്ട്.
ജന്മാഷ്ഠമി മുതൽ വിളക്കെടുപ്പ് ചടങ്ങ് വരെ
എല്ലാ വർഷവും പതിവ് തെറ്റിക്കാതെ ജന്മാഷ്ടമി ആഘോഷങ്ങൾ ക്ഷേത്രത്തിൽ നടത്തി വരാറുണ്ട്. നിരവധി ഭക്തരാണ് ഇന്നേ ദിവസം ഇവിടെ എത്തി കണ്ണനെ കണ്ട് മടങ്ങുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ പ്രശസ്തമായ മറ്റൊരു ചടങ്ങാണ് വിളക്കെടുപ്പ്. ഏകദേശം പത്ത് ദിവസം നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന ഈ ഉത്സവത്തിൽ വിവിധ പരമ്പരാഗത ചടങ്ങുകളും സാംസ്കാരിക പരിപാടികളും ഉൾപ്പെടുന്നു.പത്ത് വയസിന് താഴെയുള്ള പെൺകുട്ടികളെ അണിയിച്ച് ഒരുക്കി വിളക്കെടുപ്പിക്കും.ഗുരുവായൂർ ശ്രീകൃഷ്ണ ക്ഷേത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആന ഉത്സവങ്ങൾക്ക് സമാനമായി ഇവിടെയും ‘ആനയോട്ടം’ നടത്തുന്നത് പതിവാണ്.
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