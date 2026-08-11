പിതൃസ്മരണയിൽ... കർക്കടക വാവുബലി; അറിയാം അമാവാസിയുടെ പ്രാധാന്യം
ജ്യോതിഷ പണ്ഡിതനായ ഡോ എൻ.ആർ പൊതുവാൾ വിവരിക്കുന്നു...
Published : August 11, 2026 at 8:55 PM IST
കേരളത്തിൻ്റെ ആചാര-വിശ്വാസ പാരമ്പര്യത്തിൽ ഏറെ പ്രാധാന്യമുള്ള ദിനമാണ് കർക്കടക വാവ്. മലയാള മാസമായ കർക്കടകത്തിലെ അമാവാസി ദിനത്തിലാണ് പ്രധാന വാവ് ആയ കർക്കടക വാവ് ആചരിക്കുന്നത്. ഇത്തവണ 2026-ൽ ആഗസ്റ്റ് 12ന് കർക്കടകം 27-ാം തീയതിയിലാണ് കർക്കടക വാവ് വരുന്നത്. പിതൃക്കളെയും പൂർവ്വികരെയും സ്മരിച്ച് അവർക്ക് ആദരവും പ്രാർഥനയും അർപ്പിക്കുന്ന പുണ്യദിനമായാണ് ഇത് ആചരിക്കുന്നത്.
ഈ ദിവസം ഭക്തർ ബലിതർപ്പണം അഥവാ പിതൃതർപ്പണം, വാവുബലി ഇത്യാദി ആചാരങ്ങൾ നടത്തുന്നു. അന്തരിച്ച മാതാപിതാക്കൾ, മുത്തശ്ശൻ-മുത്തശ്ശി, പൂർവ്വികർ എന്നിവരെ സ്മരിച്ച് അരി, എള്ള്, ജലം തുടങ്ങിയ പരമ്പരാഗത ദ്രവ്യങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് കർമ്മങ്ങൾ നടത്തുന്നതാണ് പതിവ്. സംസ്കൃതത്തിൽ ‘പിതരൗ’ എന്നാണ് പറയുന്നത്, അച്ഛൻ്റെയും അമ്മയുടെയും ഭാഗത്തുള്ള മരിച്ചുപോയ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾ. പൂർവ്വികരോടുള്ള കടപ്പാടും നന്ദിയും പ്രകടിപ്പിക്കുകയും അവരുടെ ആത്മശാന്തിക്കായി പ്രാർഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ ചടങ്ങിൻ്റെ പ്രധാന സന്ദേശം.
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കേരളത്തിലെ വിവിധ പുണ്യസ്ഥലങ്ങളിലും നദീതീരങ്ങളിലും കടൽത്തീരങ്ങളിലും കർക്കടക വാവ് ബലിതർപ്പണം നടക്കുന്നു. ആലുവ മണപ്പുറം, തിരുവല്ലം, തിരുനാവായ, തിരുനെല്ലി, വർക്കല പാപനാശം, തിരുമുല്ലവാരം, കോഴിക്കോട് വരയ്ക്കൽ, കണ്ണൂർ ശ്രീ സുന്ദരേശ്വര ക്ഷേത്രം, തൃച്ചംബരം ശ്രീകൃഷ്ണ ക്ഷേത്രം, തൃക്കൈ ശിവ ക്ഷേത്രം, കാസറഗോഡ് ജില്ലയിലെ തൃക്കണ്ണാട് ശിവക്ഷേത്രം തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങൾ വാവുബലിക്ക് പ്രസിദ്ധമാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് പെരിയാർ നദീതീരത്തുള്ള ആലുവ മണപ്പുറം കർക്കടക വാവ് ബലിയുടെ പ്രധാന കേന്ദ്രങ്ങളിലൊന്നാണ്.
കർക്കടക വാവ് ഒരു മതപരമായ ചടങ്ങ് എന്നതിലുപരിയായി കുടുംബബന്ധങ്ങളുടെയും പൂർവ്വിക സ്മരണയുടെയും, ഒത്തുചേരലിൻ്റെയും, നന്ദിയുടെയും പ്രതീകം കൂടിയാണ്. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിനും കുടുംബത്തിനും വഴികാട്ടിയായ പൂർവ്വികരെ ആദരിക്കുകയും അവരുടെ സ്മരണകൾ പുതുതലമുറയിലേക്ക് കൈമാറുകയും ചെയ്യുന്ന അവസരമാണിത്. പിതൃക്കളുടെ അനുഗ്രഹവും കുടുംബത്തിൽ ഐശ്വര്യവും സമാധാനവും ആരോഗ്യവും ഉണ്ടാകട്ടെയെന്ന പ്രാർത്ഥനയോടെയാണ് പല കുടുംബങ്ങളും ഈ ദിനത്തെ ആചരിക്കുന്നത്.
2026 ആഗസ്റ്റ് 12-ലെ കർക്കടക വാവ് സ്നേഹത്തോടെയും ഭക്തിയോടെയും പൂർവ്വികരെ സ്മരിക്കാനുള്ള ഒരു വിശുദ്ധ അവസരമാണ്. ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് ലഭിച്ച പാരമ്പര്യത്തിനും മൂല്യങ്ങൾക്കും കുടുംബബന്ധങ്ങൾക്കും പിന്നിൽ നിന്ന എല്ലാവരോടും നന്ദി അർപ്പിക്കുന്ന ദിനമായി ഇതിനെ കാണാം. നമ്മൾ ഈ ലോകത്തേക്ക് വരുവാൻ കാരണഭൂതരായവരോടുള്ള നന്ദിയും, സ്നേഹവും, കടപ്പാടും. പിതൃക്കളുടെ ആത്മാക്കൾക്ക് നിത്യശാന്തി ലഭിക്കട്ടെ, അവരുടെ അനുഗ്രഹം എല്ലാ കുടുംബങ്ങളിലും ഉണ്ടാകട്ടെ, എല്ലാവരുടെയും ജീവിതത്തിൽ സമാധാനവും ഐശ്വര്യവും നിറയട്ടെ എന്ന് ഈ വേളയിൽ ആശംസിച്ചുകൊള്ളുന്നു. എല്ലാവർക്കും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ കർക്കടക വാവ് ആശംസകൾ.
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