ഗ്യാനേഷ് കുമാറിന് കേരളത്തിലെ കുരുക്ക്; അറിയാം കെഎസ്ടിപി പദ്ധതിയുടെ വിശദാംശങ്ങള്
കെഎസ്ടിപി പദ്ധതിക്കു സമാന്തരമായി തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തില് ആരംഭിച്ച തലസ്ഥാന റോഡു വികസന പദ്ധതി അഥവാ ട്രിവാന്ഡ്രം റോഡ് ഡവലപ്മെൻ്റ് പദ്ധതി തലസ്ഥാനത്തിൻ്റെ റോഡുകളുടെ മുഖച്ഛായ മാറ്റിയ പദ്ധതിയാണ്.
Published : October 5, 2026 at 5:39 PM IST
ബിജു ഗോപിനാഥ്
തിരുവനന്തപുരം: മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷണര് ഗ്യാനേഷ്കുമാറിനെതിരെ രാജ്യത്തെ പ്രതിപക്ഷം ഒന്നാകെ സമര പരമ്പര സൃഷ്ടിക്കുമ്പോള് അതുക്കും മേലെ വിജിലന്സ് അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ച് ഗ്യാനേഷ്കുമാറിനു പൂട്ടിടാന് യുഡിഎഫ് ഭരിക്കുന്ന കേരള സര്ക്കാരിനു പിടിവള്ളിയായത് കെഎസ്ടിപി എന്ന റോഡ് വികസന പദ്ധതിയാണ്.
കേരള സ്റ്റേറ്റ് ട്രാന്സ്പോര്ട്ട് പ്രോജക്ട് എന്നതിൻ്റെ ചുരുക്കപ്പേരാണ് കെഎസ്ടിപി. 2001 ല് കേരളത്തില് അധികാരത്തിലെത്തിയ എ. കെ. ആൻ്റണി സര്ക്കാരില് പൊതുമരാമത്ത് മന്ത്രിയായിരുന്ന ഡോ. എം. കെ. മുനീറിൻ്റെ തലയിലുദിച്ച ഒരാശയമാണ് ലോക ബാങ്ക് സഹായത്തോടെ കേരളത്തിലെ റോഡുകളെ ആഗോള നിലവാരത്തിലേക്കുയര്ത്തുക എന്നത്. ഇതിനായി 2002 ല് ആവിഷ്കരിച്ച പദ്ധതിയാണ് കെഎസ്ടിപി.
ദേശീയ പാത ഒഴികെയുള്ള സംസ്ഥാനത്തെ റോഡുകളുടെ നിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്തുക മാത്രമല്ല പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിനെ ശാക്തീകരിക്കുകയും പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിനെ കാലോചിതമായി മാറ്റുന്നതിനാവശ്യമായ പരിശീലനം ജീവനക്കാര്ക്കു നല്കുകയും പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നു.
പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി തിരുവനന്തപുരം മുതല് അങ്കമാലി വരെയുള്ള എംസി റോഡ് ലോക നിലവാരത്തിലേക്കു പുതുക്കി പണിയുന്നതിനു കരാറെടുത്ത പതിബെല് എന്ന മലേഷ്യന് കമ്പനിയുടെ പ്രോജക്ട് മാനേജരായിരുന്ന മലേഷ്യന് പൗരന് ലീ സീ ബെന് ആത്മഹത്യ ചെയ്തതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട 2006ലെ പരാതിയിലാണ് ഗ്യാനേഷ്കുമാറിനെതിരെ വിജിലന്സ് അന്വേഷണം നടത്തുമെന്ന് ആഭ്യന്തരമന്ത്രി രമേശ് ചെന്നിത്തല പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. 2006 മുതല് 2011 വരെ സംസ്ഥാനം ഭരിച്ചത് വി. എസ്. അച്യുതാനന്ദൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള എല്ഡിഎഫ് സര്ക്കാരായിരുന്നു.
പദ്ധതിയുടെ ആകെ ചെലവ്
336 ദശലക്ഷം യുഎസ് ഡോളര് അഥവാ 1612 കോടി രൂപയുടെ ലോകബാങ്ക് പദ്ധതിയായിരുന്നു ഇത്. ഇതില് 388 കോടി രൂപ കേരള സര്ക്കാര് വിഹിതവും 1,224 കോടി രൂപ ലോക ബാങ്ക് വ്യ്പയുമായിരുന്നു. സുരക്ഷിതവും മികച്ച യാത്രാനുഭവവും സമ്മാനിക്കുന്ന കേരളത്തിലെ സ്റ്റേറ്റ് ഹൈവോകളും പ്രാഥമിക റോഡുകളുടെയും ശൃംഖല സൃഷ്ടിക്കലായിരുന്നു ലക്ഷ്യം. റോഡുകള്ക്ക് കൃത്യമായ ഇടവേളകളില് അറ്റകുറ്റപണി നടത്തുക എന്നതും പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യമായിരുന്നു.
പദ്ധതിക്ക് രണ്ടു ഘട്ടങ്ങള്
ഒന്നാം ഘട്ടത്തില് ജില്ലകളിലെ പ്രധാന റോഡുകള് ഉള്പ്പെടുന്ന 255 കിലോമീറ്റര് റോഡുകളുടെ വീതികൂട്ടലും നിലവാരം ഉയര്ത്തലും, 100 കിലോമീറ്റര് ഉള്നാടന് ജലപാതകളുടെയും ഫീഡര്കനാലുകളുടെയും നവീകരണം.
രണ്ടാം ഘട്ടത്തില് 324 കിലോമീറ്റര് സംസ്ഥാന പാതകളുടെ വീതികൂട്ടലും നിലവാരം ഉയര്ത്തലും. ഇത് പിന്നീട് 367 കിലോമീറ്ററാക്കി ഉയര്ത്തി.
കെഎസ്ടിപി പദ്ധതി പ്രകാരം ഒന്നാം ഘട്ടത്തില് വീതികൂട്ടി നിലവാരമുയര്ത്താന് തിരഞ്ഞെടുത്ത റോഡുകള് ഇവയായിരുന്നു:
1. തൈക്കാട്(വെഞ്ഞാറമൂട്)- കൊട്ടാരക്കര 46 കിലോമീറ്റര്
2. കൊട്ടാരക്കര- ചെങ്ങന്നൂര് 44.4 കിലോമീറ്റര്
3. തൈക്കാട്- കഴക്കൂട്ടം 12.6 കിലോമീറ്റര്
4. ആലപ്പുഴ- ചങ്ങനാശേരി 24.14 കി മീറ്റര്
5. മൂവാറ്റുപുഴ- തൊടുപുഴ 17.83 കി മി
6. മൂവാറ്റുപുഴ- അങ്കമാലി 31.40 കി മീ
7. പാലക്കാട്- ഷൊര്ണ്ണൂര് 45.30 കി മി
8. തൃശൂര്- കുറ്റിപ്പുറം 33.08 കി മീ
ആകെ 254.80 കി മീ
രണ്ടാം ഘട്ടത്തില് വീതി കൂട്ടി നിലവാരമുയര്ത്താന് തിരഞ്ഞെടുത്ത റോഡുകള്:
1. കാസര്കോട്- കാഞ്ഞങ്ങാട് 27.76 കി മീ
2. പിലാത്തറ- പാപ്പിനിശേരി 20.90 കി മീ
3. തളിപ്പറമ്പ്- ഇരിട്ടി 4.50 കി മീ
4. തലശേരി- വളവുപാറ 132.22 കിമീ
5. ചെങ്ങന്നൂര്- ഏറ്റുമാനൂര് 47.00 കിമീ
6. ഏറ്റുമാനൂര്- മൂവാറ്റുപുഴ 40.90 കി മി
7. പുനലൂര്- പൊന്കുന്നം- തൊടുപുഴ 132.22 കിമീ
8. പെരുമ്പിലാവ്- പട്ടാമ്പി- പെരിന്തല്മണ്ണ 41.00 കിമീ
ഈ പദ്ധതികളെല്ലാം ഏകദേശം പൂര്ത്തീകരിക്കാന് പദ്ധതിയിലൂടെ സാധിച്ചു. പദ്ധതി യാഥാര്ഥ്യമായതോടെ ഈ റോഡുകളില് അപകടങ്ങളുടെ തോത് 20 ശതമാനത്തിലധികമായി കുറയ്ക്കാന് സാധിച്ചു. യാത്രാ സമയത്തില് 20 ശതമാനത്തിലധികം സമയം ലാഭിക്കാനും പദ്ധതിയിലൂടെ കഴിഞ്ഞു.
ഗ്യാനേഷ്കുമാര് മികച്ച പൊതുമരാമത്ത് സെക്രട്ടറിയായിരുന്നെന്ന് ടിആര്ഡിസിഎല് മുന് എംഡി
കെഎസ്ടിപി പദ്ധതിക്കു സമാന്തരമായി തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തില് ആരംഭിച്ച തലസ്ഥാന റോഡു വികസന പദ്ധതി അഥവാ ട്രിവാന്ഡ്രം റോഡ് ഡവലപ്മെൻ്റ് പദ്ധതി തലസ്ഥാനത്തിൻ്റെ റോഡുകളുടെ മുഖച്ഛായ മാറ്റിയ പദ്ധതിയാണ്. ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി ടിആര്ഡിസിഎല് എന്ന എസ്പിവി രൂപീകരിച്ചായിരുന്നു പ്രവര്ത്തനം. അക്കാലത്തും മരാമത്ത് സെക്രട്ടറിയായിരുന്നത് ഗ്യാനേഷ്കുമാറായിരുന്നു എന്ന് അന്ന് ടിആര്ഡിസിഎല് എംഡിയും നഗരാസൂത്രണ വിദഗ്ധനുമായ അനില്കുമാര് പണ്ടാല ഇ ടിവി ഭാരതിനോടു പറഞ്ഞു. അക്കാലത്ത് തലസ്ഥാന നഗര വികസനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഭൂമിയേറ്റെടുക്കല് നടപടികളിലുണ്ടായ പല തടസങ്ങളും മറികടക്കാനായത് പൊതുമരാമത്ത് സെക്രട്ടറി എന്ന നിലയിലുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മികച്ച ഇടപെടലുകളായിരുന്നു. ഗ്യാനേഷ് കുമാര് മികച്ച ഉദ്യോഗസ്ഥനായിരുന്നു എന്നാണ് തൻ്റെ അഭിപ്രായമെന്നും പണ്ടാല ഇ ടിവി ഭാരതിനോടു പറഞ്ഞു.
ഗ്യാനേഷ്കുമാറിനെതിരെ പ്രഖ്യാപിച്ച അന്വേഷണത്തിന് ആദ്യം വേണ്ടത് സര്ക്കാര് ഉത്തരവെന്ന് വിജിലന്സ് വൃത്തങ്ങള്
ഗ്യാനേഷ്കുമാറിനെതിരെ വിജിലന്സ് കേസ് രജിസ്റ്റര് ചെയ്യണമെന്ന് വിജിലന്സ് ഡയറക്ടര്ക്ക് നിര്ദ്ദേശം നല്കിക്കൊണ്ടുള്ള സര്ക്കാര് ഉത്തരവിറക്കുകയാണ് അന്വേഷണത്തിന് ആദ്യം വേണ്ടതെന്ന് വിരമിച്ച ഒരു മുന് വിജിലന്സ് ഡയറക്ടര് ഇ ടിവി ഭാരതിനോടു പറഞ്ഞു. എന്നാല് ഇവിടെ ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയുടെ പ്രസ്താവന മാത്രമാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തില് വിജിലന്സിന് കേസടെുക്കാന് കഴിയില്ല. അതിനാല് ഇതു സംബന്ധിച്ച ഉത്തരവ് ഇറക്കുകയാണ് സര്ക്കാര് ചെയ്യേണ്ടത്. മാത്രമല്ല, ഇവിടെ ഒരു ആത്മഹത്യയ്ക്കു പിന്നിലും ഗ്യാനേഷ്കുമാറിൻ്റെ പേരു പറഞ്ഞു കേള്ക്കുന്നു. അപ്പോള് വിജിലന്സ് കേസിനു പുറമേ മറ്റൊരു കേസിനൂ കൂടി സാധ്യത കാണുന്നുണ്ട്. അക്കാര്യങ്ങളിലെല്ലാം വ്യക്തത വരുത്തേണ്ടത് സര്ക്കാര് ഉത്തരവിലൂടെയാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
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