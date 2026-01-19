ETV Bharat / state

ഭക്തിസാന്ദ്രമായി നിളാ തീരം; മഹാ മാഘമേള 321 വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്കിപ്പുറം, തിരുനാവായ കുംഭമേളക്ക് പ്രത്യേകതകള്‍ ഏറെ

ഉത്തരേന്ത്യയിൽ കുംഭമേള നടത്തുന്ന ജുനാ അഘാഡയുടെ നേത്യത്വത്തിലാണ് തിരുനാവായയിലും മഹാമാഘ മഹോത്സവം നടത്തുന്നത്. അറിയാം ചരിത്രം...

kumbh mela inaugurating by Governor Rajendra Arlekar (Getty image)
മലപ്പുറം: നൂറ്റാണ്ടുകള്‍ക്ക് ശേഷം പുനര്‍ജ്ജനിച്ച മഹാ മാഘ മഹോത്സവത്തിൽ ഭക്തി സാന്ദ്രമായി നിളാ തീരം. പൂജകളും യജ്ഞ ക്രിയകളും നിളാ ആരതിയും പുണ്യ സ്‌നാനവും സല്‍സംഗങ്ങളും യോഗ കളരി അനുഷ്‌ഠാനങ്ങളും വിദ്വല്‍ സദസുകളും എല്ലാമായി മറ്റൊരു ലോകം തുറക്കുകയാണ് തിരുനാവായയില്‍. ചരിത്ര രേഖകളനുസരിച്ച് തിരുനാവായയില്‍ അവസാനമായാണ് മാഘ മഹോത്സവം നടന്നത് 1755ലാണ്. ഏകദേശം 320 വർഷങ്ങള്‍ക്കിപ്പുറമാണ് നിളാ തീരം ഭക്തി സാന്ദ്രമാകുന്നത്.

ഗവർണർ സംസാരിക്കുന്നു (ETV Bharat)

1755ൽ നിലച്ച ഹിന്ദു സംസ്‌കാരത്തിലെ ഈ വിശേഷ ആചാരം നൂറ്റാണ്ടുകള്‍ക്കിപ്പുറം പഴയ പ്രൗഢിയോടെ പുനര്‍ജ്ജനിക്കുകയാണ് നിളാ തീരത്ത്. 2016 മുതല്‍ തന്നെ ചെറിയ തോതില്‍ ഇവിടെ മാഘ മാസത്തിലെ സ്‌നാനം വിശ്വാസികള്‍ നടത്തിയിരുന്നെങ്കിലും വിപുലമായ രീതിയില്‍ പൂജകളും യജ്ഞ ക്രിയകളുമൊക്കെയായി ദക്ഷിണേന്ത്യയുടെ കുംഭമേളയായി അറിയപ്പെടുന്ന തിരുനാവായ മഹാ മാഘമേള സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് 321 വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്കിപ്പുറമാണ്.

ജുനാ അഘാഡയുടെ മഹാമണ്ഡലേശ്വര്‍ ചുമതലയേറ്റ സ്വാമി ആനന്ദവനം ഭാരതിയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് മഹാമാഘ മേളയുടെ ഒരുക്കങ്ങള്‍. സ്വാമി അഭിനവ ബാലാന്ദ ഭൈരവനും മേളയ്‌ക്ക് മേല്‍ നോട്ടം വഹിക്കുന്നു. കേരളത്തിലെ വിവിധ സന്യാസി മഠങ്ങളില്‍ നിന്നുള്ള സന്യാസി വര്യന്മാര്‍, തന്ത്ര ശാസ്ത്ര വിധികളില്‍ നിപുണരായ ആചാര്യന്മാര്‍, വേദങ്ങളില്‍ നിപുണരായ വൈദിക ശ്രേഷ്‌ഠന്മാര്‍, തമിഴ്‌നാട്ടിലെ വിവിധ ആധീനങ്ങളില്‍ നിന്നുള്ള പ്രതിനിധികള്‍, ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ വിവിധ മഠങ്ങളില്‍ നിന്നുള്ള സന്യാസിമാര്‍, ഹിന്ദു മതത്തിലെ വിവിധ സമ്പ്രദായങ്ങളില്‍ നിന്നുള്ള വിശ്വാസികള്‍, ഭക്ത ജനസമൂഹം, ഉത്തരേന്ത്യയില്‍ നിന്നുള്ള സന്യാസിമാര്‍, ഗംഗാ ആരതി പണ്ഡിറ്റുകള്‍ എന്നിവരൊക്കെ മാഘ മഹോത്സവത്തിനായി നിളാ തീരത്തെത്തിക്കഴിഞ്ഞു.

എല്ലാം സജ്ജം

ഗവർണർ കൊടിയുർത്തുന്നു (ETV Bharat)

നിളാ നദിക്കു കുറുകേ തയാറാക്കിയ താല്‍ക്കാലിക പാലം 22 ന് തുറന്നു കൊടുക്കുന്നതോടെ മാഘ മേളയിലെ പുണ്യ സ്‌നാനങ്ങള്‍ക്ക് തുടക്കമായിക്കഴിഞ്ഞു. നിത്യേന 50,000 പേര്‍ പുണ്യ സ്‌നാനത്തിന് എത്തുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ. അതിന് സമാന്തരമായി ദേവതാ പൂജകളും യജ്ഞങ്ങളും നവകോടി നാരായണ ജപാര്‍ച്ചനയും നിളാ തീരത്ത് നടക്കും. മഹാ മാഘ മഹോല്‍സവ വേദിയില്‍ നടക്കുന്ന വിദ്വല്‍ സദസുകളിലും സല്‍സംഗങ്ങളിലും സംബന്ധിക്കുന്നത് ഭാരതത്തിലെ തന്നെ അതി പ്രഗല്‍ഭരായ ധര്‍മ്മാചാര്യന്മാരാണ്.

ഇതിനൊക്കെ പകിട്ടേകി നിളയുടെ സായന്തനങ്ങളെ സംഗീത സാന്ദ്രമാക്കുന്ന കണ്ണിനിമ്പമേകുന്ന നിളാ ആരതിയും കാശി ദശാശ്വമേധ് ഘാട്ടിലെ ഗംഗാ ആരതി പണ്ഡിറ്റുകള്‍ നേതൃത്വം നല്‍കിയ നിളാ ആരതിക്ക് സാക്ഷ്യം വഹിക്കാന്‍ നിളാ തീരത്ത് ഭക്തരുടെ തിരക്കേറുകയാണ്. വിശാലമായ മണപ്പുറത്ത് പ്രത്യേകം തയാറാക്കിയ മണ്ഡപത്തിലാണ് നിളാ ആരതി.

തിരുനാവായ കുംഭ മേളയോട് അനുബന്ധിച്ചുള്ള പൂജ (ETV Bharat)

ശംഖനാദം മുഴക്കി മന്ത്രോച്ചാരണങ്ങളുടേയും മണി നാദത്തിന്‍റേയും പശ്ചാത്തലത്തില്‍ തട്ടുകളുള്ള ആരതി വിളക്കുകള്‍ ഉയര്‍ത്തി പൂജാരിമാര്‍ ഭാരതപ്പുഴയെ വണങ്ങി ആരതിയുഴിഞ്ഞു. മാമാങ്കത്തില്‍ പടവെട്ടി മരിച്ച ലക്ഷക്കണക്കിനാള്‍ക്കാരുടെ ആത്മാക്കള്‍ക്ക് വന്നുചേര്‍ന്ന ദുരിതം തീര്‍ത്ത് അവര്‍ക്ക് മോക്ഷം കൊടുക്കുന്നതിനായുള്ള പൂജകളിലൂടെയാണ് ഇത്തവണത്തെ മാഘമഹോത്സവം ആരംഭിച്ചത്. കേരള ദേശ രക്ഷയ്ക്കായി പരശുരാമന്‍ സ്ഥാപിച്ച നാല് അംബികാക്ഷേത്രങ്ങളില്‍നിന്നുള്ള ദീപശിഖകള്‍ മാഘമഹോത്സവ വേദിയിലെത്തിച്ചു.

തിരുനാവായ കുംഭ മേളയോട് അനുബന്ധിച്ചുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ (ETV Bharat)

ഭാരതപ്പുഴ ഉത്‌ഭവിക്കുന്ന തമിഴ്‌നാട്ടിലെ ഉഡുമല്‍പേട്ടിനടുത്തുള്ള തിരുമൂര്‍ത്തി മലയില്‍നിന്നു പുറപ്പെടുന്ന മഹാമേരു രഥയാത്ര നാല് ദിവസമെടുത്താണ് നിളാ തീരത്തെ ത്രിമൂര്‍ത്തീഘട്ടത്തിലെത്തുക. രഥയാത്ര ഉഡുമല്‍പേട്ട്, പെള്ളാച്ചി, എട്ടിമട, കോയമ്പത്തൂര്‍ തുടങ്ങി നിരവധി സ്ഥലങ്ങളിലെ സ്വീകരണങ്ങള്‍ക്കുശേഷം കേരളത്തില്‍ പ്രവേശിച്ച് പാലക്കാട്, തൃശൂര്‍, ഷൊറണൂര്‍, ഒറ്റപ്പാലം ഭാഗങ്ങളിലെ സ്വീകരണങ്ങളും ഏറ്റുവാങ്ങി തിരുനാവായയില്‍ എത്തും.

ചരിത്രം ഇങ്ങനെ

തിരുനാവായ കുംഭ മേളയോട് അനുബന്ധിച്ചുള്ള പൂജ (ETV Bharat)

അത്രിമഹര്‍ഷിയും അനസൂയാദേവിയും തപസ് ചെയ്‌ത മലയാണ് ആനമലനിരകളിലെ തിരുമൂര്‍ത്തിമല എന്നാണ് വിശ്വാസം. ഇവരെ പരീക്ഷിയ്ക്കാനായി ത്രിമൂര്‍ത്തികള്‍ ഇവിടെ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടതിനാലാണ് ഇതിന് തിരുമൂര്‍ത്തിമല എന്നു പേരുവന്നത്. പരീക്ഷണത്തില്‍ അനസൂയാദേവി വിജയിച്ചതിനെത്തുടര്‍ന്ന് സംപ്രീതരായ ത്രിമൂര്‍ത്തികള്‍ അത്രി-അനസൂയാ ദമ്പതിമാരുടെ മക്കളായി പിറക്കാന്‍ തീരുമാനിച്ചു എന്നാണ് പുരാണം.

ത്രിമൂര്‍ത്തികളുടെ ഏകരൂപമായ ദത്താത്രേയന്‍ ജൂനാ അഖാഡയുടെ ദേവത കൂടിയാണ്. ദക്ഷിണേന്ത്യയുടെ കുംഭമേള എന്നറിയപ്പെടുന്ന 17 ദിവസം നീളുന്ന മഹാ മാഘ മഹോത്സവത്തിന് നിളാ തീരത്ത് തുടക്കമായതോടെ സപ്‌തനദികളുടെ സാന്നിദ്ധ്യം ഭാരതപ്പുഴയില്‍ വരുന്ന മാഘമാസത്തില്‍ ഏത് ദിവസം നിളാസ്‌നാനം ചെയ്യുന്നതും പവിത്രമാണെന്നാണ് കരുതപ്പെടുന്നത്.

വൈദിക വിധി പ്രകാരം മാഘ മഹോത്സവ കാലത്ത് നിത്യവും രാവിലെ വേദഘോഷത്തോടെ പുണ്യ സ്‌നാനത്തിന് കാര്‍മ്മികത്വം വഹിക്കുക ഗായത്രി ഗുരുകുലം ആചാര്യന്‍ അരുണ്‍ പ്രഭാകറിന്‍റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള വൈദികരാണ്. ബ്രഹ്മ വിഷ്‌ണു മഹേശ്വരന്മാരുടെ സാന്നിധ്യമുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന തിരുനാവായയില്‍ നിളയിലെ പ്രത്യേകം തയാറാക്കിയ കുളിക്കടവുകളില്‍ 22 മുതല്‍ പുണ്യസ്‌നാനത്തിന് സൗകര്യമുണ്ട്.

തിരുനാവായ കുംഭ മേളയോട് അനുബന്ധിച്ചുള്ള പൂജ (ETV Bharat)

ഫെബ്രുവരി മൂന്നിന് മാഘ മാസത്തിലെ മകം നാളില്‍ നടക്കുന്ന അമൃത സ്‌നാനത്തോടെ മാഘ മഹോത്സവം സമാപിക്കും. സമാപനത്തോടനുബന്ധിച്ച് യതി പൂജയും നടക്കും. വിവിധ മഠങ്ങളില്‍ നിന്നുള്ള സന്യാസിമാര്‍ തിരുനാവായയില്‍ എത്തിത്തുടങ്ങി. വരും ദിവസങ്ങളില്‍ ഉത്തരേന്ത്യയില്‍ നിന്നുള്ള സന്യാസിമാരും കൂട്ടമായെത്തും. യാത്രാ സൗകര്യമൊരുക്കാന്‍ കെഎസ്ആര്‍ടിസി നൂറോളം ബസ് സര്‍വീസുകള്‍ ഏര്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

വിശേഷ ദിനങ്ങള്‍:

  • ജനുവരി 22 -ഗണേശ ജയന്തി
  • ജനുവരി 23 -വസന്തപഞ്ചമി
  • ജനുവരി 25 -രഥ സപ്‌തമി
  • ജനുവരി 26 -ഭീഷ്‌മാഷ്‌ടമി
  • ജനുവരി 29 -ജയ ഏകാദശി
  • ഫെബ്രുവരി 1 -മാഘ പൗര്‍ണമി അഥവാ തൈപൂയം
  • ഫെബ്രുവരി 3 -മാഘ മകം എന്നീ ദിനങ്ങളിലെ സ്‌നാനം വിശേഷമാണെന്നാണ് വിശ്വാസം.

മഹാ മാഘ മഹോത്സവം എല്ലാ വർഷവും തുടരണം: ഗവർണർ

കുംഭമേള കേരളത്തിൽ നടക്കുന്നത് സന്തോഷകരമെന്ന് ഗവർണർ രാജേന്ദ്ര ആർലേക്കർ. സംസ്ഥാനത്ത് കുംഭമേള സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിൽ സന്തോഷമുണ്ടെന്നും സനാതന ധർമ്മത്തിൻ്റെ അടയാളമാണ് ധർമ്മധ്വജമാണെന്നും രാജേന്ദ്ര ആർലേക്കർ പറഞ്ഞു. കുംഭമേള ഉദ്‌ഘാടനം ചെയ്‌ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ധ്വജാരോഹണം (കൊടി ഉയർത്തുക) ചെയ്‌താണ് ചടങ്ങിന് തുടക്കം കുറിച്ചത്.

സനാതന ധർമ്മത്തിൻ്റെ പ്രതീകമാണ് ധർമ്മധ്വജമെന്നും മാഘ മഹോത്സവം എല്ലാ വർഷവും തുടരണം എന്നും രാജേന്ദ്ര ആർലേക്കർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. നമ്മുടെ പാരമ്പര്യത്തിലും സംസ്‌കാരത്തിലും നമുക്ക് അഭിമാനം പുലർത്തേണ്ടതുണ്ടെന്നും സനാതന ധർമ്മത്തെ പുറത്ത് നിന്നുള്ള ആരും തകർക്കാൻ സാധിക്കില്ലെന്നും ഗവർണർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. എന്നാൽ ആ ധർമ്മത്തെ പിന്തുടരാതിരിക്കുന്ന നമുക്കു മാത്രമേ അതിന് കഴിയുകയുള്ളുവെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

സനാതന ധർമ്മത്തെ പിന്തുടരുകയും സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്‌താൽ മാത്രമേ ഭാരതത്തിന് വിശ്വഗുരുവാകാൻ സാധിക്കൂവെന്നും രാജേന്ദ്ര ആർലേക്കർ പറഞ്ഞു. പ്രധാനമന്ത്രി മുന്നോട്ടുവച്ച വികസിത ഭാരതം എന്ന ആശയം സാമ്പത്തിക പുരോഗതിയോടൊപ്പം ധർമ്മം പാരമ്പര്യം സംസ്‌കാരം എന്നിവയുടെ വികസനവും ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. നിളയുടെ തീരത്ത് കേരള കുംഭമേളക്ക് ഇന്ന് തുടക്കമായി.

അനുമതി നിഷേധിച്ചു

ഭാരതപ്പുഴ ഉല്‍ഭവിക്കുന്ന തമിഴ്‌നാട്ടിലെ ഉഡുമല്‍പേട്ടിനടുത്തുള്ള തിരുമൂര്‍ത്തിമലയില്‍നിന്നു പുറപ്പെടുന്ന മഹാമേരു രഥയാത്രയക്ക് തമിഴ് നാട് പൊലീസ് അനുമതി നിഷേധിച്ചു. ശ്രീചക്രം പൂജിച്ച് കൊണ്ടു വരാനുള്ള രഥം തിരുമൂർത്തിമലയിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടാനിരിക്കേയാണ് തമിഴ്‌നാട് രഥയാത്രക്ക് അനുമതി നിഷേധിച്ചത്.

