അയ്യപ്പ ഭക്തര്ക്കായി നിലയ്ക്കലില് ഒരുങ്ങുന്നത് വമ്പൻ ആശുപത്രി, ചെലവ് 6.12 കോടി, അറിയാം സൗകര്യങ്ങള്
Published : November 3, 2025 at 8:17 PM IST
പത്തനംതിട്ട: എല്ലാ വർഷവും അയ്യപ്പഭക്തരുടെ എണ്ണത്തിൽ വലിയ തോതിൽ വർധനവാണ് രേഖപ്പെടുത്താറുള്ളത്. അതുപോലെ പരാതികൾക്ക് ഒട്ടും കുറവില്ല. യാത്ര സൗകര്യങ്ങളുടെ കാര്യത്തിലും ആരോഗ്യ സംവിധാനങ്ങളെ കുറിച്ചും മറ്റും ഏറെ പരാതികളാണ് എല്ലാ തവണയും തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡിനും സംസ്ഥാന സർക്കാരിനും എത്തുന്നത്. എന്നാൽ ഇത്തവണ പരാതികളില് ഉടനടി പരിഹാരം കാണാനും തീർഥാടകരുടെ ആരോഗ്യ സംരക്ഷണം ഉറപ്പുവരുത്താനും വലിയൊരു മാറ്റത്തിന് ഒരുങ്ങുകയാണ് സര്ക്കാര്.
ശബരിമല മണ്ഡല മകരവിളക്ക് തീര്ഥാടനം ആരംഭിക്കാന് ഇനി ദിവസങ്ങള് മാത്രമേ ബാക്കി നിൽക്കയാണ് തീർഥാടകർക്കായി ഒരു വമ്പൻ ആശുപത്രി വരാൻ പോകുന്നത്. തീര്ഥാടകരുടെ ആരോഗ്യസംരക്ഷണം മുന്നില് കണ്ട് നിലയ്ക്കലില്ലാണ് അത്യാധുനിക സംവിധാനങ്ങളുള്ള സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഹോസ്പിറ്റിൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വരുന്നതെന്ന് ആരോഗ്യ വകുപ്പ് മന്ത്രി വീണാ ജോര്ജ് പറഞ്ഞു. എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഉള്ള ആശുപത്രിയായിരിക്കുമിതെന്നും നിർമാണം ഉടൻ തുടുങ്ങുമെന്നും മന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ഗതാഗത സംവിധാനങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുക, വിശ്രമത്തിനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കുക തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങളാണ് ഏറെയും. വരും വർഷങ്ങളിൽ പരാതിരഹിതമായ തീർഥാടനം ഒരുക്കാനുള്ള തയാറെടുപ്പുകളിലാണ് സർക്കാരും മറ്റ് സന്നദ്ധ സംഘടനകളും. വെർച്വൽ ക്യൂ ബുക്കിങ്ങിനൊപ്പം സ്പോട്ട് ബുക്കിങ്ങും അനുവദിച്ചതും പരാതികൾ ഒഴിവാക്കാൻ സാധിച്ചു. ഇപ്പോഴിതാ ഒരു അത്യാധുനിക സംവിധാനത്തോടെയുള്ള ആശുപത്രി വരാൻ പോകുകയാണ്. ഭക്തർ ഇരുകൈനീട്ടി സ്വീകരിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ.
ഹോസ്പിറ്റൽ യാഥാർത്ഥ്യത്തിലേയ്ക്ക്
നിലക്കിലിൽ വരാൻ പോകുന്ന സ്വാമി ശരണം സക്കാർ ആശുപത്രിയുടെ ഗ്രാഫിക്സ് 3ഡി ചിത്രം പുറത്ത് വിട്ടിരിക്കുകയാണ് സർക്കാർ. ശബരിമലയില് എത്തുന്ന തീര്ത്ഥാടകര്ക്ക് സര്ക്കാരിൻ്റെ കരുതലയാണ് നിലയ്ക്കലില് ശബരിമല ബേസ് ക്യാമ്പ് ആശുപത്രി കെട്ടിടം ഒരുങ്ങുന്നത്. 10700 ചതുരശ്ര വിസ്തീര്ണത്തില് നിര്മിക്കുന്ന കെട്ടിടത്തിന് പ്രധാനമായും മൂന്ന് നിലകളാണുള്ളത്.
എല്ലാം സജ്ജം
- ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ളോർ: റിസപ്ഷന്, പൊലീസ് ഹെല്പ്പ് ഡെസ്ക്, മൂന്ന് ഒപി മുറികള്, അത്യാഹിത വിഭാഗം, നഴ്സസ് സ്റ്റേഷന്, ഇസിജി റൂം, ഐസിയു, ഫാര്മസി, സ്റ്റോര് ഡ്രസിങ് റൂം, പ്ലാസ്റ്റർ റൂം, ലാബ്, സാമ്പിള് കളക്ഷന് ഏരിയ, ഇ-ഹെല്ത്ത് റൂം, ഇലക്ട്രിക്കല് പാനല് റൂം, ലിഫ്റ്റ് റൂം, ടോയ്ലറ്റ് എന്നിവ ഉള്പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.
- ഒന്നാം നില: എക്സ്-റേ റൂം, ഓഫിസ് റൂം, ഡോക്ടേഴ്സ് റൂം, മൈനര് ഓപ്പറേഷന് തിയേറ്റര്, സ്ക്രബ്ബ്, ഓട്ടോക്ലവ്, ഡ്രസിങ് റൂം, സ്റ്റോര് റൂം എന്നിവയുമാണ് ഉള്പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.
- രണ്ടാം നില: മുകളിലത്തെ നിലയിൽ 50 കിടക്കകളുള്ള ഒരു ഡോർമിറ്ററിയും ഉണ്ടായിരിക്കും.
നിര്മാണ ഉദ്ഘാടനം മന്ത്രി വീണാ ജോര്ജ് നിര്വഹിക്കും, ചെലവ് 6.12 കോടി
നിലയ്ക്കലില് അത്യാധുനിക സംവിധാനങ്ങളുള്ള സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഹോസ്പിറ്റല് യാഥാർഥ്യമാകുമെന്ന് ആരോഗ്യ മന്ത്രി വീണാ ജോർജ്. നാട്ടുകാര്ക്കും ശബരിമല തീര്ത്ഥാടകര്ക്കും പ്രയോജനം വരത്തക്ക രീതിയിലാണ് സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഹോസ്പിറ്റല് വിഭാവനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നിലയ്ക്കലില് ദേവസ്വം ബോര്ഡ് അനുവദിച്ച ഭൂമിയിലാണ് ആശുപത്രി നിര്മിക്കുന്നത്. 6.12 കോടി രൂപയോളം ചെലവഴിച്ചാണ് സ്പെഷ്യാലിറ്റി ആശുപത്രി സജ്ജമാക്കുന്നത്.
ആശുപത്രിയുടെ നിര്മാണ ഉദ്ഘാടനം നവംബര് നാലിന് 12 മണിക്ക് ആരോഗ്യ വകുപ്പ് മന്ത്രി വീണാ ജോര്ജ് നിര്വഹിക്കും. നിലയ്ക്കല് ക്ഷേത്രത്തിന് മുന്വശത്തായുള്ള നടപ്പന്തലില് നടത്തുന്ന ചടങ്ങില് റാന്നി എംഎല്എ പ്രമോദ് നാരായണ് അധ്യക്ഷനാകും. ആൻ്റോ ആൻ്റണി എംപി, നിയമസഭ ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കര് ചിറ്റയം ഗോപകുമാര്, ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻ്റ് ജോര്ജ് എബ്രഹാം, തിരുവിതാംകൂര് ദേവസ്വം ബോര്ഡ് പ്രസിഡൻ്റ് പിഎസ് പ്രശാന്ത് തുടങ്ങിയവര് പങ്കെടുക്കും.
