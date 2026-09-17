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മലയാളികളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ദിനേശ് കുടകൾ; വിൽപ്പനയെ ബാധിക്കുന്നത് മഴ, പ്രതിക്ഷയോടെ തൊഴിലാളികൾ

വിപണിയില്‍ പുതുമോടിയോടെ കുട്ടികള്‍ക്കും ജെന്‍സികള്‍ക്കും വയോജനങ്ങള്‍ക്കുമൊക്കെ ആകര്‍ഷണീയമായ കുടകള്‍ ഇറക്കിയാണ് വിപണി പിടിച്ചടക്കിയത്.

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Dinesh umbrellas (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 17, 2026 at 3:09 PM IST

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രഞ്ജിത്ത് ബാബു. ഇഎം

കണ്ണൂർ: ഒരു വര്‍ഷം നാല് കോടി കുടകള്‍ വിറ്റഴിച്ചു പോരുന്ന കേരളത്തിലെ സഹകരണ മേഖലയില്‍ പ്രവൃത്തിക്കുന്ന ദിനേഷ് കമ്പനി കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തെത്തുടര്‍ന്നുള്ള സാഹചര്യം അനുകൂലമാക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ്. "ഇത്തവണ മഴ കുറഞ്ഞത് കുട വില്‍പ്പനയെ കാര്യമായി ബാധിച്ചു" ദിനേഷ് ചെയര്‍മാന്‍ എംകെ ദിനേഷ് ബാബുവിൻ്റെ വാക്കുകളാണിവ.

എന്നാല്‍ ദിനേഷിന്‍റെ മൂന്ന് കുട നിര്‍മാണ യൂണിറ്റുകളിലും ഉത്‌പ്പാദനം കുറച്ചിട്ടില്ല. മഴക്കാലത്ത് മാത്രമല്ല വേനലിലും കുട പിടിക്കേണ്ട കേരളത്തിലെ അവസ്ഥ അനുകൂലമാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷ ഇവര്‍ക്കുണ്ട്. ഈ വര്‍ഷത്തെ മണ്‍സൂണ്‍ കാലത്ത് കുട വ്യാപാരം കാര്യമായി നടന്നില്ലെന്നാണ് കണ്ണൂര്‍ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള ദിനേശ് സംഘം പറയുന്നത്.

എന്നാല്‍ കേരളത്തില്‍ സെപ്‌തംബർ മാസം ഇതുവരെയുളള അള്‍ട്രാവയലറ്റ് സൂചിക പ്രകാരം പുറത്ത് ഇറങ്ങുന്നവര്‍ കുട പിടിക്കേണ്ട സാഹചര്യം വീണ്ടും ഉണ്ടായി. കനത്ത യുവി വികിരണമാണ് സംസ്ഥാനത്ത് ഈ വര്‍ഷം നേരിടേണ്ടി വന്നത്. കൊല്ലം, പത്തനംതിട്ട, ആലപ്പുഴ കോട്ടയം ഇടുക്കി ജില്ലകളുടെ ചില ഭാഗങ്ങളില്‍ ഈ വര്‍ഷം യുവി ഇന്‍ഡക്‌സ് ലെവല്‍ എട്ട് കടന്നത് കാരണം ഓറഞ്ച് മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കേണ്ടി വന്നിരുന്നു.

ദിനേശ് കുടകൾ വിശേഷത്തിലേക്ക് (ETV Bharat)

"വൈവിധ്യ വത്‌ക്കരണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് അമ്പ്രല്ല യൂണിറ്റ് ആരംഭിച്ചത്. ചാലാട്, ധർമ്മടം, പയ്യന്നൂർ തുടങ്ങിയ മൂന്ന് സ്ഥലങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. മെയിൻ ഗോഡൗവൺ എന്ന് പറയുന്നത് ചാലാട് ആണ്. ഇവിടെ നിന്നാണ് റോ മെറ്റീരിയിലും മറ്റും ശേഖരിച്ച് മറ്റ് യൂണിറ്റുകളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത്. ദിനേശ് അമ്പ്രല്ല എന്ന പേരിലാണ് കുടകൾ വിൽക്കുന്നത്. ഇന്ന് അത് ഒരു ബ്രാൻ്റായി മാറി കഴിഞ്ഞു. ഡിമാൻഡും കൂടി," ചെയർമാൻ എംകെ ദിനേഷ് ബാബു പറഞ്ഞു.

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കൊല്ലത്തും ഇടുക്കിയിലും പലപ്പോഴും യുവി വികിരണ തോത് പത്ത് വരെയെത്തി. പാലക്കാട്, വയനാട്, എറണാകുളം, മലപ്പുറം ജില്ലകളില്‍ ചില ഭാഗങ്ങളില്‍ യുവി ഇന്‍ഡക്‌സ് ആറു മുതല്‍ ഏഴു വരെ എത്തിയതിനെത്തുടര്‍ന്ന് യെല്ലോ മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കിയിരുന്നു. സ്വതവേ ഏപ്രില്‍ മേയ് മാസങ്ങളിലാണ് അള്‍ട്രാ വയലറ്റ് ഇന്‍ഡക്‌സ് ഉയരാറുള്ളതെങ്കിലും ഇത്തവണ ഫെബ്രുവരി തൊട്ടു തന്നെ ഇന്‍ഡക്‌സ് എട്ട് വരെ ഉയര്‍ന്നു. രാവിലെ 11 മുതല്‍ മൂന്ന് വരെയുള്ള സമയത്താണ് യുവി വികിരണം ഏറ്റവും കൂടുതലുണ്ടാവുക.

ഈ സമയത്ത് നേരിട്ടുള്ള സൂര്യ പ്രകാശം ഏല്‍ക്കാതിരിക്കാന്‍ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് സംസ്ഥാന ദുരന്തനിവാരണ അതോറിറ്റി മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കിയിരുന്നു. പുറത്തിറങ്ങുമ്പോള്‍ കുടകളോ തൊപ്പികളോ ഉപയോഗിക്കുക എന്നതു മാത്രമാണ് ഇതിനുള്ള പോംവഴി. ത്വക്കിനേയും കാഴ്‌ചയേയും ബാധിക്കുന്നതാണ് മാരകമായ യുവി ഇന്‍ഡക്‌സ്. ഇക്കഴിഞ്ഞ ആഴ്‌ച വരെ യുവി ഇന്‍ഡക്‌സ് പല ജില്ലകളിലും ആറു മുതല്‍ ഏഴു വരെയായിരുന്നു. ഇത് കുട വിപണിയിലും ചലനങ്ങള്‍ സൃഷ്‌ടിച്ചിരുന്നു.

"കുട്ടികൾ, മുതിർന്നവർ, സ്‌ത്രീകൾ തുടങ്ങി എല്ലാവരുടെയും കുട ഇവിടെ നിർമിച്ച് വിതരണം ചെയ്യുന്നു. ഒരു വർഷം നാല് കോടിയോളം വിൽപ്പന നടക്കുന്നുണ്ട്. കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് വിൽപ്പന കൂടുന്നതും കുറയുന്നതും. ഇത്തവണ മഴ കുറഞ്ഞത് വിതരണത്തെ ചെറിയ തോതിൽ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. മിക്ക കുട്ടികളും സ്‌കൂൾ ബസിലാണ് പോകുന്നത്. അത് കൊണ്ട് കുടയുടെ ആവശ്യം വരുന്നില്ല. ബൈക്ക് യാത്രക്കാരാണ് ഇപ്പോൾ ഏറെയും. അതുപോലെ മിക്കവർക്കും സ്വന്തമായി വാഹനങ്ങളുമുണ്ട്. ഇതെല്ലാം കുടയുടെ വിൽപ്പനയെ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന്," ദിനേഷ് ബാബു വ്യക്തമാക്കി.

പകല്‍ 11 മണി മുതല്‍ വൈകീട്ട് മൂന്ന് വരെയുള്ള സമയത്താണ് അള്‍ട്രാ വയലറ്റ് വികിരണത്തോത് ഉയരുന്നത്. ഈ സാഹചര്യം ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി ആശങ്കകള്‍ പുറപ്പെടുവിച്ചിരുന്നു. എന്നാല്‍ നാളെ മുതല്‍ ഒരാഴ്‌ചക്കാലം നീണ്ടു നില്‍ക്കുന്ന മഴ കേരളത്തിലെത്തുകയാണെന്ന് ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി മാനേജ്‌മെൻ്റ് അംഗം ഡോ ശേഖര്‍ കുര്യാക്കോസ് പറഞ്ഞു. തുടര്‍ന്ന് വരാനിരിക്കുന്ന തുലാവര്‍ഷവും നല്ല തോതില്‍ കേരളത്തില്‍ ലഭിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ഈ പ്രവചനം കുട വിപണിക്കും പ്രതീക്ഷ പകരുകയാണ്. മഴ വീണ്ടും എത്തുന്നതോടെ കേരളത്തില്‍ കുടയുടെ ആവശ്യം അനിവാര്യമാകും.

ജൂണ്‍ നാലിന് ആരംഭിച്ച തെക്ക് പടിഞ്ഞാറന്‍ കാലവര്‍ഷം പിന്‍വാങ്ങുകയാണ്. ശരാശരിയേക്കാള്‍ 27 % കുറവാണ് കേരളത്തില്‍ അനുഭവപ്പെട്ടത്. കാലവര്‍ഷം ആരംഭിച്ചാല്‍ കുട കയ്യില്‍ കരുതുന്ന പതിവില്‍ നിന്നും ഇത്തവണ മാറ്റമുണ്ടായി. കണ്ണൂരിലെ ദിനേശ് സംഘത്തിന് മാത്രം ഒരു വര്‍ഷം നാല് കോടിയുടെ കുടകൾ വിറ്റഴിയുന്നുണ്ടായിരുന്നു.

നടപ്പ് വര്‍ഷം അതിനും ഏറ്റക്കുറവുണ്ടായി. വിപണിയില്‍ പുതുമോടിയോടെ കുട്ടികള്‍ക്കും ജെന്‍സികള്‍ക്കും വയോജനങ്ങള്‍ക്കുമൊക്കെ ആകര്‍ഷണീയമായ കുടകള്‍ ഇറക്കിയാണ് വിപണി പിടിച്ചടക്കിയത്. നീണ്ടു നില്‍ക്കുന്ന മഴ ഇല്ലാത്തതിനാല്‍ കുട കരുതുന്ന ശീലവും മാറി. എന്നാല്‍ വീണ്ടും മഴ വരുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ കുട പിടിക്കേണ്ടി വരും. ദിനേശ് സംഘം പോലുളള കുട നിര്‍മാണ കമ്പനികള്‍ക്ക് അത് അനുഗ്രഹമാവുകയും ചെയ്യും. അതോടെ കുട നിര്‍മാണം സജീവമാകും.

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TAGGED:

ദിനേശ് കുടകൾ
UMBRELLA UNIT IN KERALAM
KERALA DINESH BEEDI
UMBERLLA INDUSTRY CRISIS KERALA
DINESH UMBRELLAS

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