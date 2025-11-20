എസ്ഐആറിൽ കുഴയുകയാണോ? പരിഭ്രമിക്കേണ്ടതില്ല; എന്യൂമറേഷൻ ഫോം പൂരിപ്പിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയെന്ന് അറിയാം
വിവാഹിതരായി മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിലേയ്ക്ക് പോയ സ്ത്രീകൾക്കും താമസം മാറ്റിയവർക്കും എസ്ഐആർ സംബന്ധിച്ച് വലിയ തരത്തിലുള്ള ആശയക്കുഴപ്പം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിരവിധി സംശയങ്ങളും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഈ സംശയങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരം അറിയാം വിശദമായി.
Published : November 20, 2025 at 11:45 AM IST
കോഴിക്കോട്: തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലേയ്ക്കുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്താനായി കേരളം മുഴുവൻ തയാറായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതോടൊപ്പം തന്നെയാണ് ലോക്സഭാ, നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾക്കായി മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫിസർ (സിഇഒ) തയാറാക്കുന്ന വോട്ടർ പട്ടികാ പരിഷ്കരണവും നടക്കുന്നത്. എസ്ഐആറിനോട് അനുബന്ധിച്ചുള്ള എന്യൂമറേഷൻ ഫോം പൂരിപ്പിക്കൽ നടപടികൾ പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്നാൽ എന്യൂമറേഷൻ ഫോം പൂരിപ്പിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിരവിധി സംശയങ്ങൾ ഇപ്പോഴും വോട്ടർമാർക്കിടയിൽ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്.
സംസ്ഥാനത്ത് അവസാനമായി എസ്ഐആർ നടത്തിയത് 2002ലാണ്. അന്ന് രേഖകളെല്ലാം പരിശോധിച്ച് യോഗ്യത ഉറപ്പുവരുത്തിയ വോട്ടർമാർക്ക് ഇപ്പോൾ രേഖകൾ സമർപ്പിക്കേണ്ടതില്ല എന്നാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ്റെ നിർദേശം. എന്നാൽ ഇത് വിവാഹിതരായി മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിലേയ്ക്ക് പോയ സ്ത്രീകൾക്കും താമസം മാറ്റിയവർക്കും വലിയ തരത്തിലുള്ള ആശയക്കുഴപ്പം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്.
വിവാഹശേഷം വർഷങ്ങളായി ഭർത്താവിൻ്റെ വീട്ടിൽ വോട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ 2002ൽ വോട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. എസ്ഐആറിൽ എന്തുചെയ്യണം എന്നത് വലിയ ചോദ്യമാണ്. ഒപ്പം പൂരിപ്പിക്കേണ്ട കോളത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലും സംശയം നിലനിൽക്കുകയാണ്. എങ്ങനെയാണ് എന്യൂമറേഷൻ ഫോം പൂരിപ്പിക്കേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം.
എന്യൂമറേഷൻ ഫോം പൂരിപ്പിക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനെ
2025 ലെ വോട്ടർപട്ടികയിൽ നിങ്ങളുടെ പേരുണ്ടെങ്കിൽ ഭർത്താവിൻ്റെ സ്ഥലത്തുനിന്ന് ഫോം ലഭിക്കും. ഫോമിലെ എ, സി (ഒന്നും മൂന്നും) കോളങ്ങളാണ് പുരിപ്പിക്കേണ്ടത്. 2002ൽ നിങ്ങളുടെ അച്ഛൻ, അമ്മ, അവരുടെ മാതാപിതാക്കൾ, സഹോദരങ്ങൾ തുടങ്ങിയവരിൽ ആർക്കെങ്കിലും വോട്ടുണ്ടായിരുന്നോ എന്ന് പരിശോധിക്കുക. അതിനായി സ്വന്തം നാട്ടിലെ വാർഡ് മെമ്പറെയോ കുടുംബശ്രീ എഡിഎസിനെയോ ബന്ധപ്പെടുക. വോട്ടേഴ്സ് ലിസ്റ്റ് പരിശോധിച്ച് അതിൽ ബന്ധുക്കളുടെ ആരുടെയെങ്കിലും പേരും ബൂത്ത് നമ്പറും ക്രമനമ്പറും വാങ്ങുക. അച്ഛൻ, അമ്മ എന്നിവരുടെ വിവരങ്ങൾക്കാണ് പ്രഥമ പരിഗണന നൽകേണ്ടത്.
കോളം എയിൽ പൂരിപ്പിക്കേണ്ട വിവരങ്ങൾ
അവസാന എസ്ഐആറിൽ ഉൾപ്പെട്ട വോട്ടറുടെ വിശദാംശങ്ങളാണ് ഈ കോളത്തിൽ ചേർക്കേണ്ടത്. വേട്ടറുടെ ജനന തീയതി, ആധാർ നമ്പർ, വോട്ടറുടെ മൊബൈൽ നമ്പർ, വോട്ടറുടെ പിതാവിൻ്റെ/രക്ഷിതാവിൻ്റെ പേര്, പിതാവിൻ്റെ/രക്ഷിതാവിൻ്റെ വോട്ടർ ഐഡി നമ്പർ, വോട്ടറുടെ മാതാവിൻ്റെ പേര്, മാതാവിൻ്റെ വോട്ടർ ഐഡി നമ്പർ, വിവാഹിതരാണെങ്കിൽ പങ്കാളിയുടെ പേര്, പങ്കാളിയുടെ വോട്ടർ ഐഡി നമ്പർ.
അച്ഛൻ്റെ പേര് വോട്ടേഴ്സ് ലിസ്റ്റിലുണ്ട് എങ്കിൽ ബന്ധുവിൻ്റെ നേരെയുള്ള കോളത്തിൽ (സി ഭാഗം) അച്ഛൻ്റെ പേരു നൽകാം. വോട്ടറുടെ പേരിനു നേരെ അച്ഛൻ്റെ പേരും ബന്ധുവെന്ന കോളത്തിൽ 2002ലെ വോട്ടർ പട്ടികയിൽ അച്ഛൻ്റെ ബന്ധുവായി (അച്ഛൻ്റെ അമ്മ, അച്ഛൻ തുടങ്ങിയവർ) നൽകിയിരിക്കുന്ന വ്യക്തിയുടെ പേരും നൽകുക. തൊട്ടടുത്ത കോളത്തിൽ അവർ തമ്മിലുള്ള ബന്ധവും രേഖപ്പെടുത്തുക.
നിയമസഭാ മണ്ഡലത്തിൻ്റെ നമ്പർ, ഭാഗം നമ്പർ, ക്രമനമ്പർ തുടങ്ങിയവ പൂരിപ്പിക്കുമ്പോൾ
പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. നിയമസഭാ മണ്ഡലത്തിൻ്റെ നമ്പർ പൂരിപ്പിക്കാൻ ബിഎൽഒ സഹായിക്കും. അച്ഛൻ/അമ്മ/ബന്ധു 2002ൽ വോട്ടറായിരുന്ന ബൂത്തിൻ്റ നമ്പറാണ് തൊട്ടടുത്ത ബൂത്ത് നമ്പർ എന്ന കോളത്തിൽ എഴുതേണ്ടത്. അന്നത്തെ ലിസ്റ്റിലുള്ള ക്രമനമ്പറാണ് ക്രമനമ്പർ എന്ന കോളത്തിൽ പൂരിപ്പിക്കേണ്ടത്. ഫോമിൻ്റെ ആദ്യഭാഗം (എ- ഒന്നാം കോളം) പൂരിപ്പിക്കുമ്പോൾ നൽകേണ്ടത് ഇപ്പോഴുള്ള വിവരങ്ങളാണ്. 2002ലെ വിവരങ്ങഎ അല്ല നൽകേണ്ടത് എന്ന് പ്രത്യേകം ഓർക്കുക.
കോളം ബിയിൽ പൂരിപ്പിക്കേണ്ട വിവരങ്ങൾ
വോട്ടറുട പേര്, 2002ൽ വോട്ടർ ഐഡി കാർഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിലെ നമ്പർ, 2002ലെ വോട്ടർ പട്ടികയിലുള്ള ബന്ധുവിൻ്റെ പേര്, വോട്ടറുമായുള്ള ബന്ധം, 2002ലെ പട്ടികയിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ വോട്ടറുടെ ജില്ല, 2002ലെ പട്ടികയിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ വോട്ടറുടെ സംസ്ഥാനം, 2002ലെ പട്ടികയിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ വോട്ടറുടെ മണ്ഡലം, 2002ലെ മണ്ഡല നമ്പർ, ബൂത്ത് നമ്പർ, പട്ടികയുടെ സീരിയൽ നമ്പർ എന്നിവ നല്കുക.
രണ്ടാം ഭാഗത്തിൽ (ബി- രണ്ടാം കോളം) വോട്ടറുടെ 2002ലെ വോട്ടർ പട്ടികയിലുള്ള വിശദാംശങ്ങളാണ് നൽകേണ്ടത്. നിയമസഭാ മണ്ഡലത്തിൻ്റെ നമ്പർ, ഭാഗം നമ്പർ, ക്രമനമ്പർ എന്നിവ 2002ലേതാണ് ചേർക്കേണ്ടത്. അതിന് ബിഎൽഒ സഹായിക്കും.
കോളം സിയിൽ പൂരിപ്പിക്കേണ്ട വിവരങ്ങൾ
2002ലെ എസ്ഐആറിൽ പേരുള്ള ബന്ധുവിൻ്റെ വിവരങ്ങളാണ് മൂന്നാം കോളത്തിൽ പൂരിപ്പിക്കേണ്ടത്. 2002ലെ വോട്ടർ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെട്ട വോട്ടറുടെ ബന്ധുവിൻ്റെ പേര്, ബന്ധുവിൻ്റെ വോട്ടർ ഐഡി നമ്പർ, 2002ലെ വോട്ടർ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെട്ട വോട്ടറുടെ ബന്ധുവിൻ്റെ ബന്ധുവിൻ്റെ പേര്, ബന്ധുവിൻ്റെ ബന്ധുവുമായുള്ള ബന്ധം, 2002ലെ വോട്ടർ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെട്ട വോട്ടറുടെ ബന്ധുവിൻ്റെ ജില്ല, ബന്ധുവിൻ്റെ സംസ്ഥാനം, ബന്ധുവിൻ്റെ മണ്ഡലം, ബന്ധുവിൻ്റെ 2002ലെ മണ്ഡലത്തിൻ്റെ നമ്പർ, ബന്ധുവിൻ്റെ 2002ലെ ബൂത്ത് നമ്പർ, ബന്ധുവിൻ്റെ 2002ലെ പട്ടികയിലെ സീരിയൽ നമ്പർ.
ചുരുക്കത്തിൽ എന്യൂമറേഷൻ ഫോമിൽ ആദ്യ ഭാഗത്ത് (കോളം എയിൽ) നിലവിലെ വിശദാംശങ്ങളും രണ്ടാം ഭാഗത്ത് (കോളം ബിയിൽ) 2002 ലെ വിശദാംശങ്ങളും മൂന്നാം ഭാഗത്ത് (കോളം സിയിൽ) 2002ലെ പട്ടികയിൽ ഇല്ലാത്തവർ ബന്ധുവിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങളുമാണ് ചേർക്കേണ്ടത്. ലോക്സഭാ, നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾക്കായി മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫിസർ (സിഇഒ) തയാറാക്കുന്ന വോട്ടർ പട്ടികയിൽ മാത്രമാണ് എസ്ഐആർ നടക്കുന്നത്.
തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനുള്ള പട്ടികയ്ക്ക് ഇതുമായി ഒരു ബന്ധവുമില്ല. അതിലെ വിവരങ്ങൾ (ഐഡി അടക്കം) എന്യൂമറേഷൻ ഫോമിൽ എഴുതരുത് എന്ന് പ്രത്യേകം ഓർക്കുക. ഫോം പൂരിപ്പിക്കുന്നതിൽ ഭാഷ സംബന്ധിച്ച നിബന്ധന ഇല്ല. എന്നാൽ മലയാളത്തിൽ പൂരിപ്പിക്കുന്നതാണ് അഭികാമ്യം. ഇംഗ്ലിഷിൽ ഫോം പൂരിപ്പിച്ചാലും സ്വീകരിക്കും. ബിഎൽഒ മലയാളത്തിലായിരിക്കും വിവരങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുക.
