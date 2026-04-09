'ജനം എൽഡിഎഫിനൊപ്പം, മികച്ച വിജയം നേടും'; വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തി മന്ത്രി ക എൻ ബാലഗോപാൽ
മുൻ വർഷത്തേക്കാൾ കൂടുതലായിരിക്കും ഇത്തവണത്തെ പോളിങ് ശതമാനം. എല്ലാവരും വോട്ട് ചെയ്യണമന്നും കെ എൻ ബാലഗോപാൽ പറഞ്ഞു.
Published : April 9, 2026 at 11:38 AM IST
കൊല്ലം: സംസ്ഥാനത്തുടനീളം അനുകൂലമായ പോളിങ്ങാണ് നടക്കുന്നതെന്നും എൽഡിഎഫിന് മികച്ച വിജയമുണ്ടാകുമെന്നും ധനമന്ത്രി കെ.എൻ ബാലഗോപാൽ. കൊട്ടാരക്കര മണ്ഡലത്തിലെ എൽഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥി കൂടിയായ അദ്ദേഹം വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയ ശേഷം പ്രതികരിക്കുകയായിരുന്നു. എൽഡിഎഫിനായി ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ മികച്ച പ്രതികരണമുണ്ടെന്നും മിക്ക പോളിങ് ബൂത്തുകളിലും വോട്ടർമാരുടെ വലിയ തിരക്കാണ് അനുഭവപ്പെടുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
പോളിങ് ശതമാനം ഉയരും
എല്ലായിടത്തും വോട്ടർമാരുടെ നീണ്ട നിരയാണുള്ളത്. ജനാധിപത്യ പ്രക്രിയയോട് ജനങ്ങൾ വളരെ അനുകൂലമായാണ് പ്രതികരിക്കുന്നത്. മുൻ വർഷത്തേക്കാൾ മികച്ച പോളിങ് ശതമാനം ഇത്തവണ സംസ്ഥാനത്ത് ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. സമ്മതിദാനാവകാശം വിനിയോഗിക്കാൻ പരമാവധി ആളുകൾ ബൂത്തുകളിലേക്ക് എത്തണമെന്നും അദ്ദേഹം അഭ്യർഥിച്ചു. ഭരണത്തുടർച്ചയുണ്ടാകുമെന്ന തികഞ്ഞ ആത്മവിശ്വാസമാണ് ഇടത് ക്യാമ്പ് പങ്കുവയ്ക്കുന്നത്. രാവിലെ മുതൽ തന്നെ മികച്ച പോളിങ്ങാണ് മിക്ക ജില്ലകളിലും രേഖപ്പെടുത്തുന്നത്. ഭരണത്തുടർച്ച ലഭിക്കുമെന്ന എൽഡിഎഫിൻ്റെ അവകാശവാദങ്ങൾക്ക് ഈ ഉയർന്ന പോളിങ് അടിവരയിടുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. വോട്ടർമാരുടെ ഈ സജീവ പങ്കാളിത്തം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലത്തിലും വലിയ സ്വാധീനം ചെലുത്തുമെന്നാണ് രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകരുടെ വിലയിരുത്തൽ.
സജീവമായി വോട്ടെടുപ്പ്
കണ്ണൂർ ജില്ലയിലാണ് നിലവിൽ ഏറ്റവും ഉയർന്ന പോളിങ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. ഇവിടെ 26.36 ശതമാനമാണ് ഇതുവരെയുള്ള പോളിങ്. പ്രമുഖ നേതാക്കളെല്ലാം രാവിലെ തന്നെ തങ്ങളുടെ വോട്ടവകാശം വിനിയോഗിച്ചു. മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ കണ്ണൂരിൽ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തി. പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി.ഡി സതീശൻ എറണാകുളത്താണ് വോട്ട് ചെയ്തത്. കെപിസിസി പ്രസിഡൻ്റ് സണ്ണി ജോസഫ്, ഹൈബി ഈഡൻ എംപി എന്നിവരുൾപ്പെടെയുള്ള മറ്റ് നേതാക്കളും രാവിലെ തന്നെ അതത് ബൂത്തുകളിലെത്തി വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തി. വേനൽച്ചൂടിനെ വകവയ്ക്കാതെയാണ് സ്ത്രീകളും പ്രായമായവരും ഉൾപ്പെടെയുള്ള വോട്ടർമാർ അതിരാവിലെ തന്നെ ബൂത്തുകളിലേക്ക് ഒഴുകിയെത്തിയത്. 2026ലെ കേരള നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഒറ്റ ഘട്ടമായാണ് നടക്കുന്നത്. മെയ് നാലിനായിരിക്കും വോട്ടെണ്ണൽ നടക്കുക.
സുരക്ഷ കർശനം
സംസ്ഥാനത്തെ രാഷ്ട്രീയചൂടിലാക്കിയ 23 ദിവസത്തെ പ്രചാരണത്തിന് ശേഷമാണ് വോട്ടർമാർ ഇന്ന് വിധിയെഴുതുന്നത്. ആകെ 883 സ്ഥാനാർഥികളാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഗോദയിലുള്ളത്. ഭരണമാറ്റവും ഭരണത്തുടർച്ചയും ലക്ഷ്യമിട്ട് മുന്നണികളെല്ലാം വലിയ പ്രതീക്ഷയിലാണ്. സംസ്ഥാനത്താകെ 30,495 ബൂത്തുകളാണുള്ളത്. ഇതിൽ 2040 എണ്ണം പ്രശ്നബാധിത ബൂത്തുകളാണ്. ഈ ബൂത്തുകളുടെ സുരക്ഷാചുമതല 160 കമ്പനി കേന്ദ്രസേനയ്ക്കാണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത്. ഇതിനുപുറമെ സുഗമമായ വോട്ടെടുപ്പിനായി പൊലീസും സ്പെഷ്യൽ പൊലീസും ഉൾപ്പെടെ 76,000 ഉദ്യോഗസ്ഥരെയാണ് സംസ്ഥാനത്ത് സുരക്ഷയ്ക്കായി നിയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്.
സുതാര്യത ഉറപ്പാക്കി കമ്മിഷൻ
പ്രശ്നബാധിത ബൂത്തുകളിൽ കള്ളവോട്ട് ഉൾപ്പെടെയുള്ളവ തടയുന്നതിനായി വെബ്കാസ്റ്റിങ് സംവിധാനവും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. പോളിങ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പായി രാവിലെ ആറിന് തന്നെ മോക്ക് പോൾ നടന്നു. സ്ഥാനാർഥികളുടെയും പാർട്ടികളുടെയും പോളിങ് ഏജൻ്റുമാരുടെ സാന്നിധ്യത്തിലാണ് മോക്ക് പോൾ നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കിയത്. തുടർന്ന് കൃത്യം ഏഴിന് തന്നെ സംസ്ഥാനത്തുടനീളം ഔദ്യോഗികമായി വോട്ടെടുപ്പ് ആരംഭിച്ചു. വോട്ടർമാർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാതെ വോട്ട് ചെയ്യാനുള്ള വിപുലമായ ക്രമീകരണങ്ങളും കുടിവെള്ളം അടക്കമുള്ള അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ ഓരോ കേന്ദ്രങ്ങളിലും സജ്ജമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
