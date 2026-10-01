''പൂക്കിയും കൂകിയും ഒക്കെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തെറിയാകുന്ന അവസ്ഥ''; കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഗുണ്ടായിസമെന്ന് കെഎൻ ബാലഗോപാൽ
യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജ് ഹോസ്റ്റലിൽ പവർകട്ട് വന്നപ്പോഴാണ് വിദ്യാർത്ഥികൾ കൂക്കി വിളിച്ചത്. അതിന് നേരയാണ് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് ഈ ആക്രമണം അഴിച്ചുവിട്ടതെന്നും ബാലഗോപാൽ.
Published : October 1, 2026 at 1:59 PM IST
തൃശൂർ: യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളജ് സംഘർഷത്തിൽ വിശദീകരണവുമായി മുൻ മന്ത്രി കെ എൻ ബാലഗോപാൽ. യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജ് ഹോസ്റ്റലിൽ പവർകട്ട് വന്നപ്പോഴാണ് വിദ്യാർഥികൾ കൂക്കി വിളിച്ചത്. അതിന് നേരയാണ് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് ഈ ആക്രമണം അഴിച്ചുവിട്ടത്. പവർകട്ട് എന്നൊരു വാക്കുപോലും കേരളത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യമാണ് ഇവിടെയുള്ളതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
''പൂക്കിയും കൂകിയും ഒക്കെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തെറിയാകുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഇപ്പോഴുള്ളത്. ഇന്ന് ഞങ്ങളുടെ നേർക്ക് ആണെങ്കിൽ നാളെ ഓരോ മനുഷ്യൻ്റെ നേർക്കും ഈ അധികാരം പ്രയോഗിക്കുമെന്നും ബാലഗോപാൽ പറഞ്ഞു. ഇനിയും കൂകി വിളിക്കേണ്ടവിടെ കൂകി വിളിക്കുക തന്നെ ചെയ്യുമെന്നും'' ബാലഗോപാൽ വ്യക്തമാക്കി.
യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് അഴിച്ചുവിട്ട ആക്രമണത്തിനൊപ്പം ഇവിടുത്തെ പൊലീസും നിന്നു എന്നത് ഏറെ ഗൗരവമുള്ള വിഷയമാണെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഗുണ്ടായിസമാണ് ഇവിടുത്തെ സർക്കാരും അവരുടെ വിദ്യാർഥി സംഘടനയും ചെയ്യുന്നതെന്നും ബാലഗോപാൽ പറഞ്ഞു. ഇപ്പോഴത്തെ തലമുതിർന്ന കോൺഗ്രസുകാരും കെഎസ്യുക്കാരും പണ്ട് വലിയ ഗുണ്ടകളെ പ്രതിഷേധങ്ങളിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടെന്നും അത് അവർ ഇപ്പോഴും പ്രാവർത്തികമാക്കുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
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പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പാർട്ടിക്ക് വേണ്ടിയല്ല പണിയെടുക്കേണ്ടതെന്നും നീതിക്കും ന്യായത്തിനെയും ചേർന്ന് വേണം പ്രവർത്തിക്കാനെന്നും ബാലഗോപാൽ ചുണ്ടിക്കാട്ടി. കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഭാഗത്ത് ഇത്തരം ഗുണ്ടായിസം നടന്നപ്പോൾ പൊലീസ് ഒന്നും ചെയാതെ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു എന്നത് ഏറെ ഗൗരവമുള്ള വിഷയമാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഈ ധിക്കാരം അവർ തുടരുകയാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും കേരളത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ എന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്നും ബാലഗോപാൽ ചുണ്ടിക്കാട്ടി.
കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ള ഇത്തരം ധിക്കാരങ്ങൾക്ക് ജനങ്ങൾ തക്കതായ മറുപടി നൽക്കണമെന്നും പ്രതിഷേധങ്ങൾ ഉണ്ടാവണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഇതിനെതിരെ ഇടതുപക്ഷ മുന്നണി ശക്തമായ പ്രതിഷേധങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുമെന്നും ബാലഗോപാൽ പറഞ്ഞു.
യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളജിൽ പെൺകുട്ടികൾക്കടക്കം ആക്രമണങ്ങൾ ഏൽക്കേണ്ടിവന്നു. കണ്ണിന് താഴെയും തലക്കും എല്ലാം ഗുരുതര പരികുക്കൾ പെൺകുട്ടികൾക്ക് ഉണ്ടായെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഭരിക്കുന്ന പാർട്ടി ഇവിടെ അരാജകത്വം സൃഷ്ടിക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ വെറുതെ ഇരിക്കാൻ ഇടതുപക്ഷ മുന്നണിക്കാവില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
തലസ്ഥാനത്ത് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് നടത്തിയ മാർച്ചിനിടെ പാളയം യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഹോസ്റ്റലിൽ വൻ സംഘർഷം ഉണ്ടാവുകയായിരുന്നു. പ്രകടനത്തിന് നേരെ ഹോസ്റ്റലിൽനിന്ന് കല്ലേറുണ്ടായതിനെ തുടർന്ന് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ തീപ്പന്തം തിരിച്ചെറിഞ്ഞതോടെയാണ് സ്ഥലത്ത് സംഘർഷാവസ്ഥ രൂപപ്പെട്ടത്. സ്ഥിതിഗതികൾ നിയന്ത്രിക്കാൻ പൊലീസ് ലാത്തിച്ചാർജും കണ്ണീർവാതകവും പ്രയോഗിച്ചു.
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