ETV Bharat / state

ETV Bharat Impact: കെഎംഎസ്‌സിൻ്റെ ടെന്നീസ് ക്ലബ്ബ് അംഗത്വം; സമഗ്ര അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ട് ആരോഗ്യ മന്ത്രി

2017ൽ രാജീവ് സദാനന്ദൻ ആരോഗ്യ വകുപ്പ് പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറിയായിരുന്ന കാലത്താണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രത്യേക താത്പര്യ പ്രകാരം കെഎംഎസ്‌സിഎൽ തിരുവനന്തപുരം ടെന്നീസ് ക്ലബ്ബിൽ കോർപറേറ്റ് അംഗത്വം നേടിയത്

Trivandrum Tennis Club Membership Health Minister Inquiry KMSCL Fund Misuse
ടെന്നീസ് ക്ലബ്ബ്, ആരോഗ്യമന്ത്രി കെ മുരളീധരൻ്റെ ഉത്തരവ് (Special Arrangement, ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 18, 2026 at 9:43 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

അരവിന്ദ് ബാബു

തിരുവനന്തപുരം: കേരള മെഡിക്കൽ സർവീസ് കോർപറേഷൻ (കെഎംഎസ്‌സിഎൽ) തിരുവനന്തപുരം ടെന്നീസ് ക്ലബ്ബിൽ കോർപറേറ്റ് അംഗത്വം എടുത്ത സംഭവത്തിൽ ആരോഗ്യ മന്ത്രി കെ മുരളീധരൻ സമഗ്ര അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ടു. അംഗത്വം നേടുന്നതിനും അനുബന്ധ ചെലവുകൾക്കുമായി ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപയുടെ പൊതുപണം വിനിയോഗിച്ചെന്ന ആരോപണത്തിലാണ് നടപടി. രണ്ടാഴ്ചയ്ക്കകം വിശദമായ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കാൻ ആരോഗ്യ വകുപ്പ് പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറിയോട് മന്ത്രി നിർദേശിച്ചു.

2017ൽ രാജീവ് സദാനന്ദൻ ആരോഗ്യ വകുപ്പ് പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറിയായിരുന്ന കാലത്താണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രത്യേക താത്പര്യ പ്രകാരം കെഎംഎസ്സിഎൽ തിരുവനന്തപുരം ടെന്നീസ് ക്ലബ്ബിൽ കോർപറേറ്റ് അംഗത്വം നേടിയത്. അംഗത്വ ഫീസും മറ്റ് അനുബന്ധ ചെലവുകളും ഉൾപ്പെടെ 2022 വരെ 19,13,700 രൂപയാണ് പൊതുപണത്തിൽ നിന്ന് ഇതിനായി ചെലവഴിച്ചത്. പൊതുജനങ്ങളുടെ നികുതിപ്പണം ഉപയോഗിച്ച് നേടിയ ഈ അംഗത്വം കൊണ്ട് കോർപറേഷനോ സർക്കാരിനോ എന്ത് ഗുണമാണ് ഉണ്ടായതെന്ന കാര്യത്തിൽ ഇനിയും വ്യക്തത വന്നിട്ടില്ല. ഇക്കാര്യങ്ങൾ ഔദ്യോഗിക രേഖകൾ സഹിതം ഇടിവി ഭാരത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു. ഈ വാർത്തയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് മന്ത്രി ഇപ്പോൾ അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ടിരിക്കുന്നത്.

Trivandrum Tennis Club Membership Health Minister Inquiry KMSCL Fund Misuse
അന്വേഷണ ഉത്തരവ് (ETV Bharat)

സർക്കാർ സ്ഥാപനമായ കെഎംഎസ്സിഎൽ ഇത്തരത്തിൽ ഫണ്ട് ചെലവഴിച്ചതിൻ്റെ ആവശ്യകത, ഔചിത്യം, നിയമസാധുത എന്നിവയെക്കുറിച്ച് ഗുരുതരമായ ചോദ്യങ്ങൾ ഉയർന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ചതെന്ന് ഉത്തരവിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു. അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ടിൽ പ്രത്യേകമായി ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ട ആറ് കാര്യങ്ങൾ ഉത്തരവിൽ അക്കമിട്ട് നിരത്തിയിട്ടുണ്ട്. കോർപറേറ്റ് അംഗത്വം ഏത് സാഹചര്യത്തിലാണ് എടുത്തത്, ഇതിന് അനുമതി നൽകിയ അധികാരികൾ ആരൊക്കെയാണ്, ഏത് അനുമതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് തുക അനുവദിച്ചത് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ പരിശോധിക്കണം. കൂടാതെ 19.13 ലക്ഷം രൂപയുടെ ചെലവിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങൾ, സർക്കാർ ചട്ടങ്ങൾ, സാമ്പത്തിക മാനദണ്ഡങ്ങൾ, കെഎംഎസ്സിഎൽ നിയമങ്ങൾ എന്നിവ പാലിച്ചാണോ തുക വിനിയോഗിച്ചതെന്നും അന്വേഷണ പരിധിയിൽ വരും.

തീരുമാനമെടുക്കൽ പ്രക്രിയയിൽ പങ്കെടുത്ത ഉദ്യോഗസ്ഥർ ആരൊക്കെയാണെന്നും അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തുന്ന ക്രമക്കേടുകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നും റിപ്പോർട്ടിൽ വ്യക്തമാക്കണം. ക്രമക്കേടുകൾ സ്ഥിരീകരിക്കുന്ന പക്ഷം ഉത്തരവാദികളായ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ കൃത്യമായി ചൂണ്ടിക്കാട്ടണമെന്നും ഇവർക്കെതിരെ എന്ത് നടപടിയാണ് ശിപാർശ ചെയ്യുന്നതെന്നും അറിയിക്കാൻ നിർദേശമുണ്ട്. അന്വേഷണത്തിൽ പൊതുപണം ദുരുപയോഗം ചെയ്തതായി കണ്ടെത്തിയാൽ ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ സർക്കാർ അടിയന്തര നടപടി സ്വീകരിക്കും. രണ്ടാഴ്ചയ്ക്കകം സർക്കാരിന് ലഭിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും തുടർ ഭരണനടപടികളും അച്ചടക്ക നടപടികളും സ്വീകരിക്കുക.

അംഗത്വം 25 വർഷത്തേക്ക്; നിലവിൽ മരവിച്ച അവസ്ഥയിൽ

കേരള മെഡിക്കൽ സർവീസ് കോർപറേഷൻ തിരുവനന്തപുരം ടെന്നീസ് ക്ലബ്ബിൽ നിന്നും എടുത്തിരിക്കുന്ന കോർപറേറ്റ് അംഗത്വത്തിൻ്റെ കാലാവധി 25 വർഷമാണ്. എന്നാൽ നിലവിൽ മാസവരി ഫീസ് അടയ്ക്കാത്തതിനാൽ കോർപറേഷൻ്റെ അംഗത്വം മരവിച്ച നിലയിലാണുള്ളത്. 2020-21, 2021-22 കാലയളവിൽ 14,660 രൂപയും 2022 ഓഗസ്റ്റ് വരെ 10,900 രൂപയും മാസവരി ഇനത്തിൽ കോർപറേഷൻ നൽകിയിരുന്നു. പിന്നീട് കോർപറേഷൻ മറ്റ് തുകയൊന്നും ഇതുവരെ അടച്ചിട്ടില്ല. അംഗത്വ കാലാവധി 25 വർഷത്തേക്കായതിനാൽ മുടങ്ങിക്കിടക്കുന്ന മാസവരി അടച്ചാൽ ഇത് വീണ്ടും സജീവമാകും. ആരോഗ്യ മേഖലയിലെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കേണ്ട ഫണ്ട് ഇത്തരം ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വകമാറ്റിയത് വലിയ വിമർശനങ്ങൾക്ക് വഴിവച്ചിട്ടുണ്ട്.

More Read:- മെഡിക്കൽ സർവീസ് കോർപ്പറേഷന് ടെന്നീസ് ക്ലബിൽ അംഗത്വം; ഒന്നാം പിണറായി സർക്കാരിൻ്റെ കാലത്തെ ധൂർത്ത് അന്വേഷിക്കണമെന്ന് ആവശ്യം

TAGGED:

TRIVANDRUM TENNIS CLUB MEMBERSHIP
HEALTH MINISTER INQUIRY
KMSCL FUND MISUSE
KMSCL TENNIS CLUB MEMBERSHIP

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.