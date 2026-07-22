കൊച്ചി മെട്രോ രണ്ടാംഘട്ടം; അത്യാധുനിക സംവിധാനങ്ങൾക്കായി സീമെൻസുമായി കരാർ
പുതിയ മെട്രോ പാതയിൽ അത്യാധുനിക ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സംവിധാനങ്ങൾ സജ്ജീകരിക്കുന്നതിനായി 91.6 കോടി രൂപയുടെ കരാർ കൊച്ചി മെട്രോ റെയിൽ ലിമിറ്റഡ് (KMRL) പ്രമുഖ കമ്പനിയായ സീമെൻസ് ലിമിറ്റഡിന് (Siemens Ltd) നൽകി.
Published : July 22, 2026 at 8:20 PM IST
എറണാകുളം: കൊച്ചി മെട്രോ രണ്ടാംഘട്ട നിർമാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വേഗം കൂട്ടി ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സംവിധാനങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള കരാർ ഒപ്പുവെച്ചു.പുതിയ മെട്രോ പാതയിൽ അത്യാധുനിക ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സംവിധാനങ്ങൾ സജ്ജീകരിക്കുന്നതിനായി 91.6 കോടി രൂപയുടെ കരാർ കൊച്ചി മെട്രോ റെയിൽ ലിമിറ്റഡ് (KMRL) പ്രമുഖ കമ്പനിയായ സീമെൻസ് ലിമിറ്റഡിന് (Siemens Ltd) നൽകി.
പദ്ധതിയുടെ സുപ്രധാന ഘട്ടങ്ങളിലൊന്നായ ഈ കരാറിൽ ഒപ്പുവെച്ചതോടെ കൊച്ചി മെട്രോ നിർമാണം പുതിയൊരു ഘട്ടത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. സുതാര്യവും മത്സരാധിഷ്ഠിതവുമായ തുറന്ന ടെൻഡർ പ്രക്രിയയിലൂടെയാണ് സീമെൻസിനെ തിരഞ്ഞെടുത്തത്. വിദഗ്ധരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന സാങ്കേതിക, സാമ്പത്തിക മൂല്യനിർണയങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ സ്ഥാപനമായി സീമെൻസ് ലിമിറ്റഡിനെ കെഎംആർഎൽ നിശ്ചയിച്ചത്.
കെഎംആർഎൽ കോർപ്പറേറ്റ് ഓഫീസിൽ വെച്ച് നടന്ന ചടങ്ങിലാണ് കരാറിൽ ഒപ്പുവെച്ചത്. കെഎംആർഎല്ലിനെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് ചീഫ് എൻജിനീയർ ജോൺസൺ ടി. സിയും സീമെൻസ് ലിമിറ്റഡിനെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് അമിത് ഭരദ്വാജ്, ഉദയാദിത്യ പഥക് എന്നിവരും കരാറിൽ ഒപ്പുവെച്ചു. കെഎംആർഎൽ ഡയറക്ടർ (സിസ്റ്റംസ്) സഞ്ജയ് കുമാർ, ജോയിന്റ് ജനറൽ മാനേജർ സജിത് വി., ജനറൽ കൺസൾട്ടന്റായ സിസ്ട്രയുടെ പ്രതിനിധികൾ തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ സംബന്ധിച്ചു.പുതിയ പാതയുടെ സമഗ്രവും കാര്യക്ഷമവുമായ പ്രവർത്തനത്തിന് ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ശൃംഖല അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്.
സുരക്ഷിതത്വവും തടസ്സമില്ലാത്ത യാത്രയും ഉറപ്പാക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന നിരവധി അത്യാധുനിക സംവിധാനങ്ങളാണ് ഇതിന്റെ ഭാഗമായി ഒരുക്കുന്നത്. യാത്രക്കാർക്ക് കൃത്യമായ അറിയിപ്പുകൾ നൽകുന്നതിനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ, ഡിജിറ്റൽ വിവരഫലകങ്ങൾ, സമഗ്ര സി.സി.ടി.വി നിരീക്ഷണം, അടിയന്തര ആശയവിനിമയ സൗകര്യങ്ങൾ, ഓഫീസ് ഓട്ടോമേഷൻ ശൃംഖല, അത്യാധുനിക സൈബർ സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങൾ എന്നിവയെല്ലാം ഈ കരാറിന്റെ കീഴിൽ നടപ്പിലാക്കും.
കാക്കനാട് ഐ.ടി ഇടനാഴിയെ നഗരവുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന കൊച്ചി മെട്രോ രണ്ടാംഘട്ട നിർമാണം നിലവിൽ വിവിധ മേഖലകളിൽ അതിവേഗം പൂർത്തിയായി വരികയാണ്. പ്രധാന സിവിൽ നിർമാണ ജോലികൾ പുരോഗമിക്കുന്നതിനൊപ്പം തന്നെ സിഗ്നലിംഗ്, ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ തുടങ്ങിയ സാങ്കേതിക കരാറുകളും നിലവിൽ വന്നത് പദ്ധതി സമയബന്ധിതമായി പൂർത്തിയാക്കാൻ സഹായിക്കും.
ലോകോത്തര നിലവാരത്തിലുള്ളതും സുരക്ഷിതവുമായ പൊതുഗതാഗത സൗകര്യം നഗരവാസികൾക്ക് ലഭ്യമാക്കുക എന്ന കെഎംആർഎല്ലിന്റെ പ്രതിബദ്ധതയുടെ സാക്ഷ്യമാണ് ഈ പുതിയ കരാറെന്ന് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി. കൊച്ചി മെട്രോ രണ്ടാംഘട്ടം യാഥാർഥ്യമാകുന്നതിനുള്ള ഒരു ചുവടുകൂടിയാണ് പുതിയ കരാർ നിലവിൽ വന്നതോടെ പിന്നിടുന്നത്.
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