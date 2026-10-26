കെഎംസിസി കവർച്ച കേസ്: റിമാൻഡിൽ കഴിയുന്ന പരപ്പിൽ ബാലകൃഷ്ണന് രണ്ട് ദിവസത്തേക്ക് പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ
ഒക്ടോബര് 24 നാണ് പൊലീസ് ബാലകൃഷ്ണനെ കസ്റ്റഡിയില് വിടണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് കോടതിയില് അപേക്ഷ നല്കിയത്
Published : October 26, 2026 at 12:48 PM IST
കോഴിക്കോട്: കെഎംസിസി കവര്ച്ച കേസില് റിമാന്ഡിലായിരുന്ന പ്രതി നെല്ലാടി പരപ്പില് ബാലകൃഷ്ണനെ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയില്വിട്ടു. കൊയിലാണ്ടി ജുഡീഷ്യല് ഒന്നാം ക്ലാസ് മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയുടേതാണ് ഉത്തരവ്. രണ്ടു ദിവസത്തേക്കാണ് കസ്റ്റഡി അനുവദിച്ചത്. കൊയിലാണ്ടി സർക്കിള് ഇന്സ്പെക്ടര് ആർ. എന്. പ്രശാന്താണ് കേസന്വേഷിക്കുന്നത്.
ഒക്ടോബര് 24 നാണ് പൊലീസ് ബാലകൃഷ്ണനെ കസ്റ്റഡിയില് വിടണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് കോടതിയില് അപേക്ഷ നല്കിയത്. കസ്റ്റഡി അനുവദിച്ച കോടതി തിങ്കളാഴ്ച ബാലകൃഷ്ണനെ ഹാജരാക്കാന് നിര്ദേശിക്കുകയായിരുന്നു. ഇന്ന് രാവിലെ 10.45ന് ബാലകൃഷ്ണനെ കോടതിയില് ഹാജരാക്കുകയും തുടര്ന്ന് ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതിനായി പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയില് വിടുകയുമായിരുന്നു.
2025 സെപ്റ്റംബര് 18നായിരുന്നു കേസിനാസ്പദമായ സംഭവം നടന്നത്. ഖത്തറിലെ അല് തുമാമ എന്ന സ്ഥലത്തെ കെഎംസിസിയുടെ ഓഫീസിലെ സ്ട്രോങ് റൂമിൻ്റെ പൂട്ട് ഗ്യാസ് കട്ടര് ഉപയോഗിച്ച് തകര്ക്കുകയായിരുന്നു. 31ലക്ഷം റിയാല് അതായത് എട്ട് കോടി ആറ് ലക്ഷത്തോളം ഇന്ത്യന് രൂപയാണ് കവര്ച്ച ചെയ്തത് എന്നാണ് ബാലകൃഷ്ണൻ വെളിപ്പെടുത്തിയത്.
ബാലകൃഷ്ണന് കീഴടങ്ങിയതോടെയാണ് കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങള് ചർച്ചയായത്. ഖത്തറില് ജോലിക്കെന്ന് പറഞ്ഞ് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ച് കൊണ്ടുപോയി ഭീഷണിപ്പെടുത്തി കെഎംസിസി ഓഫീസിലെ മോഷണത്തില് സഹായിയായി ഉപയോഗിച്ചതാണെന്നാണ് ബാലകൃഷ്ണന് പറഞ്ഞത്. കൊയിലാണ്ടി നഗരസഭയില് ബിജെപി സ്ഥാനാര്ഥിയായി ബാലകൃഷ്ണൻ മത്സരിച്ചിരുന്നു. 2025 ല് നടന്ന തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പില് കൊയിലാണ്ടി നഗരസഭ മൂന്നാം വാര്ഡിലാണ് ബാലകൃഷ്ണന് താമര ചിഹ്നത്തില് മത്സരിച്ചത്. 35 വോട്ടുകളാണ് ഇദ്ദേഹം നേടിയത്. നഗരസഭയിലെ എട്ടാം വാര്ഡിലാണ് നിലവില് ബാലകൃഷ്ണന് താമസിക്കുന്നത്. വിയ്യൂരിലെ ബിജെപിയുടെ ബൂത്ത് പ്രസിഡൻ്റ് കൂടിയാണ് ഇയാള്.
ഖത്തറിലേക്ക് തന്നെ കൊണ്ടുപോയത് മോഷണത്തിനാണെന്ന് അറിഞ്ഞിരുന്നില്ലെന്ന് ബാലകൃഷ്ണന് പറഞ്ഞു. കുറ്റബോധംകൊണ്ടാണ് കീഴടങ്ങുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം കൊയിലാണ്ടി പൊലീസിനോട് പറഞ്ഞു. ഖത്തറില് ജോലിക്കെന്നു പറഞ്ഞാണ് അവിടേക്ക് എത്തിച്ചത്. കെഎംസിസി ഓഫീസിൻ്റെ സ്ട്രോങ് റൂം ഗ്യാസ് കട്ടര് ഉപയോഗിച്ച് തകര്ത്തുനല്കാന് അവര് ആവശ്യപ്പെടുകയായിരുന്നു. ഇതനുസരിച്ചാണ് പൂട്ട് തകര്ത്തത്. മോഷണത്തിനാണെന്ന് അറിഞ്ഞില്ലെന്നും ചെയ്ത കാര്യങ്ങളില് കുറ്റബോധമുണ്ടെന്നും ബാലകൃഷ്ണന് മൊഴി നൽകിയിരുന്നു.
കേസില് കുറ്റാരോപിതരും പ്രതികളുമായ അഞ്ച് പേരെക്കൂടി പിടികൂടാനുണ്ട്. കൊയിലാണ്ടി സ്വദേശിയായ ബോംബെ ഷാജി, പയ്യോളി സ്വദേശി റാഷി, ബാവ എന്ന സാലിഹ്, മമ്മളി എന്ന ഹസന്, നിസാര് എന്നിവര്ക്കുവേണ്ടി പൊലീസ് തിരച്ചില് ശക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
ബാലകൃഷ്ണൻ കാര്യങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തിയതിന് പിന്നാലെ പ്രതികളും കുറ്റാരോപിതരുമായ വ്യക്തികൾ തമ്മിലുള്ള നിരവധി ഫോണ് സംഭാഷണങ്ങളും വീഡിയോ ക്ലിപ്പുകളും പുറത്തുവന്നിരുന്നു. ഇപ്പോഴും ഇവർ തമ്മിലുള്ള സംഭാഷണങ്ങളും വെല്ലുവിളിയും പഴിചാരിലും തുടരുകയാണ്.
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