കെഎംസിസി ഫണ്ട് കൊള്ള: റൊട്ടാന റസാഖ് എന്ന റസാഖ് കുന്നുമ്മലിനെതിരെ നടപടിയെടുത്ത് മുസ്ലീം ലീഗ്
കെ.എം.സി.സി ഖത്തർ ഘടകം കായിക വിഭാഗം സെക്രട്ടറിയും സംസ്ഥാന കൗൺസിൽ അംഗവുമായ റസാഖിനെതിരെ പാർട്ടി തലത്തിൽ നടപടിയെടുക്കുകയും എല്ലാ ചുമതലകളിൽ നിന്നും നീക്കം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു
Published : October 24, 2026 at 11:58 AM IST
കോഴിക്കോട്: ഖത്തർ കെഎംസിസി ഫണ്ട് കൊള്ളയിൽ ആരോപണ വിധേയനായ റൊട്ടാന റസാഖ് എന്ന റസാഖ് കുന്നുമ്മലിനെതിരെ നടപടിയെടുത്ത് മുസ്ലീം ലീഗ് നേതൃത്വം. കെ.എം.സി.സി ഖത്തർ ഘടകം കായിക വിഭാഗം സെക്രട്ടറിയും സംസ്ഥാന കൗൺസിൽ അംഗവുമായ റസാഖിനെതിരെ പാർട്ടി തലത്തിൽ നടപടിയെടുക്കുകയും എല്ലാ ചുമതലകളിൽ നിന്നും നീക്കം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. ഇതിൽ ആരെങ്കിലും ഇനിയും ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കർശന നടപടി ഉണ്ടാകുമെന്ന് മുസ്ലിംലീഗ് സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി പി എം എ സലാം വ്യക്തമാക്കി.
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സംഭവത്തിൽ കൂടുതൽ പേർ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് പൊലീസ് സംശയിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഇതിൽ വ്യക്തമായ ഒരു മറുപടി നൽകാൻ റൂറൽ എസ് പി അടക്കം തയ്യാറായിട്ടില്ല. കൊയിലാണ്ടി, പയ്യോളി തുടങ്ങിയ മേഖലകളിലാണ് കൊള്ളയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഗൂഢാലോചന നടന്നതെന്നാണ് പൊലീസ് നൽകുന്ന സൂചന. അതിനിടെ സംഭവത്തിൽ പേര് പരാമർശിക്കപ്പെട്ട ബോംബെ ഷാജി ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ച് മുൻകൂർ ജാമ്യം തേടി.
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2025 സെപ്റ്റംബർ 18-നാണ് ഈ കവർച്ച നടന്നത്. ഒരു വർഷത്തിലധികം കഴിഞ്ഞിട്ടും ഈ കേസിലെ ഗൂഢാലോചനയും മറ്റ് വിവരങ്ങളും പൂർണ്ണമായി പുറത്തുവന്നിട്ടില്ല. കേസിലെ നാലാം പ്രതിയായ ബാലകൃഷ്ണൻ രംഗത്തുവന്നതോടെയാണ് സംഭവത്തിൽ വഴിതിരിവുണ്ടായത്. ബാലകൃഷ്ണന്റെ കീഴടങ്ങിലിന് പിന്നാലെയാണ് ഖത്തറിൽ വച്ച് നടന്ന ഈ കുറ്റകൃത്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അന്വേഷണം കേരളത്തിൽ ആരംഭിച്ചത്.
ലോക്കർ തുറക്കാൻ വെൽഡിങ് തൊഴിൽ പരിചയമുള്ള താനാണ് സഹായിച്ചതെന്നും താൻ ചതിക്കപ്പെടുകയായിരുന്നുവെന്നുമാണ് ബാലകൃഷ്ണൻ വെളിപ്പെടുത്തിയത്.
പൊലീസില് കീഴടങ്ങുന്നതിന് തൊട്ടുമുമ്പ് പുറത്തുവിട്ട എട്ട് മിനിറ്റ് ദൈർഘ്യമുള്ള വീഡിയോയിൽ റസാഖിന്റെയും കാക്കച്ചി കമറുവിന്റെയും പേരുകൾ കൃത്യമായി പറയുന്നുണ്ട്. ബാലകൃഷ്ണന്റെ വെളിപ്പെടുത്തലിന് പിന്നാലെ പേര് പരാമർശിക്കപ്പെട്ട പലരും ഓഡിയോ സന്ദേശത്തിലൂടെയും വീഡിയോയിലൂടെയും അവരുടെ നിലപാടുകൾ വ്യക്തമാക്കുമ്പോഴും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ വരും ദിവസങ്ങളിൽ പുറത്തുവരും എന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.
പ്രവാസികളുടെ വിയർപ്പിൽ നിന്ന് സ്വരൂപിച്ച പണം തട്ടിയെടുക്കാൻ നാട്ടിൽ നിന്ന് ആളുകളെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോയതിൽ വൻ ഗൂഢാലോചന നടത്തിയതായി കെഎംസിസിയിലെ ചില അംഗങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കുന്നത്. കൃത്യമായി എവിടെയാണ് പണമിരിക്കുന്നതെന്ന് അറിയാവുന്നവരാണ് ഇതിന് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചിരിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷത്തോളമായി കെഎംസിസിയിലെ കവർച്ചയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മുസ്ലിം ലീഗിനുള്ളിൽ വലിയ രീതിയിലുള്ള അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങളും എതിർപ്പുകളും നിലനിന്നിരുന്നു. നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷം ചില തിരുത്തൽ നടപടികൾ ഉണ്ടാകുമെന്ന നേതൃത്വത്തിന്റെ ഉറപ്പ് പാലിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല.
കൊല്ലം സ്വദേശിയും തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബിജെപി സ്ഥാനാർഥിയായി മത്സരിച്ചയാളുമായ ബാലകൃഷ്ണൻ നടത്തിയ വെളിപ്പെടുത്തലുകൾക്ക് പിന്നാലെ ഈ വിഷയത്തിൽ കൂടുതൽ ദുരൂഹതകൾ സംശയിക്കപ്പെടുകയാണ്. തുടർന്ന് ബോംബെ ഷാജി എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഒന്നാം പ്രതിയുടെ ശബ്ദരേഖയും പുറത്തുവന്നതോടെ കൊള്ളയടിക്കപ്പെട്ട കോടികളുടെ കണക്കിലും വലിയ സംശയങ്ങൾ ഉയരുകയാണ്.