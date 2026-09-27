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മന്ത്രി സഞ്ചരിക്കുന്ന വാഹനമാണ് മന്ത്രിയുടെ വാഹനം, പ്രചരിപ്പിച്ചത് വ്യാജ എഐ ചിത്രം; വിവാദങ്ങളില്‍ ആഞ്ഞടിച്ച് കെ എം ഷാജി

തനിക്കെതിരെ നടക്കുന്ന വ്യാജപ്രചാരണങ്ങളും എ ഐ (AI) നിർമ്മിത ഫോട്ടോകൾ ഉപയോഗിച്ചുള്ള സൈബർ ആക്രമണങ്ങളും നിയമപരമായും വസ്‌തുതാപരമായും പൊളിച്ചടുക്കിയായിരുന്നു ഷാജിയുടെ മറുപടി.

KM Shaji vehicle controversy KM Shaji media counterattack Flag Code of vehicle rules KM Shaji fake AI photo
കെ എം ഷാജി (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 27, 2026 at 12:03 PM IST

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കോഴിക്കോട്: തനിക്കെതിരെ ഉയർന്ന വാഹന വിവാദങ്ങളിലും വിദേശ യാത്രകളെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രചാരണങ്ങളിലും മാധ്യമങ്ങൾക്കും എതിരാളികൾക്കും കടുത്ത ഭാഷയിൽ മറുപടി നൽകി മന്ത്രി കെ എം ഷാജി. വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ സർക്കാർ ഓർഡറുകളും ഫ്ലാഗ് കോഡ് നിയമങ്ങളും എടുത്തുയർത്തിക്കാട്ടിയാണ് തനിക്കെതിരായ ആരോപണങ്ങൾ പൂർണമായും വ്യാജമാണെന്ന് ഷാജി സമർഥിച്ചത്. തനിക്കെതിരെ മാധ്യമങ്ങളും എതിരാളികളും നടത്തുന്ന വ്യാജ പ്രചാരണങ്ങൾക്ക് പിന്നിൽ വ്യക്തമായ അജണ്ടയുണ്ടെന്നും ഷാജി ആരോപിച്ചു.

വാഹന വിവാദത്തിലെ നിയമവും യാഥാർഥ്യവും

സർക്കാർ വാഹനങ്ങളുടെ ഉപയോഗത്തെക്കുറിച്ച് കൃത്യമായ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങളും ഓർഡറുകളും നിലവിലുണ്ടെന്ന് ഷാജി വ്യക്തമാക്കി. 2011, 2016, 2021, 2026 വർഷങ്ങളിലെ സർക്കാർ ഉത്തരവുകൾ ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട്, മന്ത്രിമാർക്കോ ജനപ്രതിനിധികൾക്കോ അനുവദിക്കുന്ന നമ്പർ (ഉദാഹരണത്തിന് സ്റ്റേറ്റ് കാർ നമ്പർ 13) പ്രത്യേക രജിസ്ട്രേഷൻ ഉള്ള വാഹനത്തിനല്ല നൽകുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ഫ്ലാഗ് കോഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യ (2002) പ്രകാരം ഔദ്യോഗിക പദവിയിലുള്ളവർ യാത്ര ചെയ്യുന്ന വാഹനത്തിലാണ് പതാക ഉപയോഗിക്കുന്നത്. "മന്ത്രി സഞ്ചരിക്കുന്ന വാഹനമാണ് മന്ത്രിയുടെ വാഹനം" എന്ന് വ്യക്തമാക്കിയ ഷാജി, സർക്കാർ വാഹനങ്ങൾ വ്യക്തിപരമായ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കരുതെന്ന പൊതുബോധം ശരിയാണെന്നും എന്നാൽ വ്യക്തിപരമായ വാഹനങ്ങൾ സർക്കാരിൻ്റെ ആവശ്യത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽ യാതൊരു തെറ്റുമില്ലെന്നും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. വാഹനത്തിന്റെ നമ്പരും ദേശീയ പതാകയുടെ ഉപയോഗവും മാത്രമാണ് ചട്ടങ്ങള്‍ക്ക് വിധേയമായിട്ടുള്ളത്. കാസർകോട്, കണ്ണൂർ ഗസ്റ്റ് ഹൗസുകളിൽ നിന്ന് ഔദ്യോഗിക പ്രോട്ടോക്കോൾ പ്രകാരം ക്രമീകരിച്ച വാഹനങ്ങളാണ് താൻ ഉപയോഗിച്ചതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

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സിപിഎം സൈബർ ലോബിയും എഐ വ്യാജ ഫോട്ടോകളും

വാർത്തകൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിന് മാധ്യമങ്ങളും സൈബർ ഹാൻഡിലുകളും ഉപയോഗിച്ച തൻ്റെ ചിത്രം തികച്ചും വ്യാജവും എഐ സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗിച്ച് നിർമിച്ചതാണെന്നും ഷാജി ആരോപിച്ചു. സാമാന്യ മര്യാദയോ പ്രാഥമികമായ പരിശോധനയോ ഇല്ലാതെയാണ് പല മുഖ്യധാര മാധ്യമങ്ങളും ഈ ചിത്രങ്ങൾ സംപ്രേഷണം ചെയ്‌തത്.

താൻ വർഷങ്ങളായി അറിയുന്ന സൗദി അറേബ്യയിലെ വ്യവസായിയായ സുഹൃത്തിൻ്റെ വാഹനമാണ് ഇതെന്നും മുൻപും താൻ ഈ വാഹനം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ആരുടെയെങ്കിലും വാഹനം ഉപയോഗിച്ചാൽ തിരിച്ച് അവർക്ക് വഴിവിട്ട സഹായങ്ങൾ ചെയ്യുമെന്നത് ചിലരുടെ സങ്കുചിത ചിന്ത മാത്രമാണെന്നും മന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

തൻ്റെ ഭാര്യയെയും വിദേശത്ത് പഠിക്കുന്ന മക്കളെയും വരെ ഇതിലേക്ക് വലിച്ചിഴച്ച് സിപിഎം സൈബർ ലോബികൾ ദിവസങ്ങളോളം അധിക്ഷേപ പ്രചാരണം നടത്തിയെന്ന് ഷാജി കുറ്റപ്പെടുത്തി. വിദേശത്തുനിന്നുള്ള ഫോട്ടോകളിൽ ദുരൂഹതയാരോപിച്ചവർക്ക്, അതേ വ്യക്തികൾ തന്നെ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനും മുൻ സ്‌പീക്കർമാരായ ശ്രീരാമകൃഷ്‌ണനും എ എൻ ഷംസീറിനുമൊപ്പം നിൽക്കുന്ന ചിത്രങ്ങൾ കാണിച്ച് അദ്ദേഹം തിരിച്ചടി നൽകി.

തന്നെ വ്യക്തിപരമായി ആക്രമിക്കുന്നവർ കഴിഞ്ഞ എൽഡിഎഫ് സർക്കാരിൻ്റെ കാലത്തെ അഴിമതികളും നിയമനങ്ങളുമാണ് പരിശോധിക്കേണ്ടതെന്ന് ഷാജി തുറന്നടിച്ചു. തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പിലെ അയ്യായിരത്തോളം നിയമനങ്ങൾ, ബഡ്സ് സ്കൂളുകളിലെ തെറാപ്പിസ്റ്റുകളുടെ കുറവ്, കുടംബശ്രീ ഫണ്ട് ക്രമക്കേടുകൾ, എറണാകുളത്തെ ഭവന സമുച്ചയ അഴിമതി തുടങ്ങിയ വിവിധ വിഷയങ്ങളിൽ വിജിലൻസ് അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെടുകയും ശക്തമായ ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുകയും ചെയ്തു.

താൻ നല്ല രീതിയിൽ വസ്ത്രം ധരിക്കുന്നയാളും ആഡംബര കാറുകളിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നയാളുമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചിലർക്ക് അത് ചോദ്യം ചെയ്യാൻ തോന്നും. എന്നാൽ മന്ത്രിയാകുന്നതിന് മുൻപും തനിക്ക് സ്വന്തം വ്യക്തിത്വവും ജീവിതവുമുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം ഓർമിപ്പിച്ചു.

മാധ്യമ വിചാരണക്കെതിരെ പ്രതിഷേധം

തങ്ങളെയും കുടുംബങ്ങളെയും മാധ്യമ വിചാരണയ്ക്ക് ഇരയാക്കുമ്പോൾ രാഷ്ട്രീയം നോക്കി ഇരട്ടത്താപ്പ് കാണിക്കരുതെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. മറ്റു രാഷ്ട്രീയക്കാർക്കും കുടുംബവും വ്യക്തിത്വവും ഉണ്ടെന്ന ബോധം മാധ്യമങ്ങൾക്കുണ്ടാകണം. മണിക്കൂറുകൾ മാത്രം ആയുസ്സുള്ള മാധ്യമ ബ്രേക്കിംഗുകൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു വ്യക്തിയെയും കുടുംബത്തെയും അപമാനിക്കുന്ന രീതി അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നും, വസ്‌തുതാവിരുദ്ധമായ വാർത്തകൾക്കെതിരെ നിയമപരമായ നിലപാടുകളുമായി മുന്നോട്ടുപോകുമെന്നും കെ എം ഷാജി വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ വ്യക്തമാക്കി. ​താൻ ചെയ്തതിൽ എന്തെങ്കിലും നിയമവിരുദ്ധതയുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ മാധ്യമങ്ങളെയും രാഷ്ട്രീയ എതിരാളികളെയും മന്ത്രി വെല്ലുവിളിക്കുകയും ചെയ്തു.

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TAGGED:

KM SHAJI VEHICLE CONTROVERSY
KM SHAJI MEDIA COUNTERATTACK
FLAG CODE OF VEHICLE RULES
KM SHAJI FAKE AI PHOTO
KM SHAJI PRESS CONFERENCE

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