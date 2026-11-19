'ഞങ്ങൾക്ക് രാജാവും പ്രജകളുമില്ല, തർക്കം സ്വാഭാവികം'; മന്ത്രിസഭായോഗത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങളിൽ കെ എം ഷാജി
"കാര്യങ്ങൾ തർക്കിക്കാൻ ശേഷിയുള്ളവരാണ് നിയമസഭയിലേക്ക് പോയിരിക്കുന്നത്. ആരെങ്കിലും ഒരാൾ പറയുന്നത് അതുപോലെ മൂളിക്കേൾക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല തങ്ങൾ അവിടെ പോകുന്നത്"- കെ എം ഷാജി
Published : November 19, 2026 at 9:58 AM IST
കോഴിക്കോട്: ഇന്നലെ ചേർന്ന മന്ത്രിസഭായോഗത്തിൽ തർക്കങ്ങളുണ്ടായെന്ന വിവരം ശരിവച്ച് തദ്ദേശസ്വയംഭരണ വകുപ്പ് മന്ത്രി കെ എം ഷാജി. മന്ത്രിസഭയാകുമ്പോൾ തർക്കങ്ങളുണ്ടാകുന്നത് സ്വാഭാവികമാണെന്നും കഴിഞ്ഞ 10 വർഷം കേരളം കണ്ട രാഷ്ട്രീയമല്ല ഇപ്പോഴുള്ളതെന്നും കോഴിക്കോട്ട് മാധ്യമങ്ങളോട് പ്രതികരിക്കവേ അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
മന്ത്രിസഭായോഗത്തിൽ നടന്ന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പരാമർശത്തിനും കെ എം ഷാജി മറുപടി നൽകി. മാധ്യമപ്രവർത്തകർ മന്ത്രിസഭായോഗത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന വിവരം താൻ അറിഞ്ഞില്ലെന്നായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രി നേരത്തെ പ്രതികരിച്ചത്. എന്നാൽ താൻ ആ യോഗത്തിനകത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നും മാധ്യമങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതുപോലെയുള്ള വലിയ വഴക്കോ ബഹളമോ അവിടെ കേട്ടില്ലെന്നും കെ എം ഷാജി പറഞ്ഞു.
അതേസമയം യോഗത്തിൽ തർക്കങ്ങളുണ്ടാകുന്നതിൽ തങ്ങൾക്ക് യാതൊരു പ്രയാസവുമില്ല. കാര്യങ്ങൾ തർക്കിക്കാൻ ശേഷിയുള്ളവരാണ് നിയമസഭയിലേക്ക് പോയിരിക്കുന്നത്. ആരെങ്കിലും ഒരാൾ പറയുന്നത് അതുപോലെ മൂളിക്കേൾക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല തങ്ങൾ അവിടെ പോകുന്നത്.
തങ്ങളുടെ മുൻപിലിരിക്കുന്നത് രാജാവും തങ്ങൾ കുറച്ച് പ്രജകളുമല്ല. തനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ സംഘടനയ്ക്കകത്തും പുറത്തും ചോദിച്ച് ശീലമുള്ളയാളാണ് താനെന്നും അത് മന്ത്രിസഭയ്ക്കകത്താണെങ്കിലും ചോദിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ഇത്തരത്തിൽ ചോദ്യങ്ങൾ ഉന്നയിക്കാൻ പ്രാപ്തിയുള്ളവരെയാണ് മന്ത്രിമാരായി തെരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത്. അല്ലാതെ ഏറാമൂളികളായി ഇരിക്കാനല്ലെന്നും കഴിഞ്ഞ 10 കൊല്ലം കേരളം കണ്ട രാഷ്ട്രീയമല്ല ഇനിയുള്ളതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ഷുക്കൂർ വധക്കേസ് വിധിയിൽ പ്രതീക്ഷ
അരിയിൽ ഷുക്കൂർ വധക്കേസിലെ കോടതി വിധിയെ വലിയ പ്രതീക്ഷയോടെയാണ് കാത്തിരിക്കുന്നതെന്ന് മന്ത്രി കെ എം ഷാജി പറഞ്ഞു. വിചാരണവേളയിൽ സാക്ഷി പറയുന്ന ഘട്ടമെത്തുമ്പോൾ ആളുകൾ പിന്മാറുകയോ കാണാതാവുകയോ ചെയ്യുന്നത് കണ്ണൂരിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന പ്രശ്നമാണ്. ഈ കേസിലും സമാനമായ പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. സാക്ഷികൾക്കുനേരെ വലിയ ഭീഷണികൾ ഉയരുകയും അവരുടെ വീടുകളിൽ ചെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്ത സംഭവങ്ങളുണ്ടായി.
അതേസമയം പ്രതികളുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ ആത്മഹത്യകൾ നടക്കുകയും കേസിലെ ഒരു പ്രതി തന്നെ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുകയുമുണ്ടായി. കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങൾക്കിടയിൽ ഇത്തരത്തിൽ നിരവധി സംഭവവികാസങ്ങളാണ് ഈ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉണ്ടായത്. എങ്കിലും കേസ് സിബിഐയുടെ മുൻപിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിൽ ഷുക്കൂറിൻ്റെ ഉമ്മ ആത്തിക്കുമ്മയുടെ അതിതീവ്രമായ പരിശ്രമം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്നും വലിയ പ്രതീക്ഷയോടെയാണ് വിധിയെ നോക്കിക്കാണുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
അട്ടപ്പാടിയിലെ ശിശുമരണങ്ങളിൽ ഇടപെടൽ വേണം
അട്ടപ്പാടിയിൽ വർധിച്ചുവരുന്ന ശിശുമരണങ്ങളിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെയും സർക്കാരിൻ്റെയും അടിയന്തര ഇടപെടലുകൾ ഉണ്ടാകണമെന്ന് കെ എം ഷാജി ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഇക്കാര്യത്തിൽ എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവ തിരുത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ സർക്കാർ മുന്നോട്ടുപോകും. ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ ഏത് സർക്കാരിൻ്റെ കാലത്തുണ്ടായി എന്നതല്ല പ്രധാനം. അട്ടപ്പാടിയിൽ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് സന്ദർശനം നടത്തിയത് നല്ലൊരു കാര്യം തന്നെയാണ്.
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മുഖ്യമന്ത്രി ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരുടെ ശക്തമായ ഇടപെടൽ ഈ വിഷയത്തിൽ ഉണ്ടാകണം. സർക്കാർ ഈ വിഷയം ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ലെന്ന് താൻ പറയില്ല. എന്നാൽ എവിടെയെങ്കിലും ശ്രദ്ധ കുറച്ച് വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഗൗരവമായി ശ്രദ്ധിക്കാൻ തന്നെയാണ് തീരുമാനം. ഇത്തരം വീഴ്ചകൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാനാണ് രാജ്യത്ത് മാധ്യമങ്ങളും രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും പ്രതിപക്ഷവുമെല്ലാം പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അതിനാൽ ഈ വിഷയത്തിൽ എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകൾ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് കൃത്യമായി തിരുത്തണമെന്നും തദ്ദേശസ്വയംഭരണ വകുപ്പ് മന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
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