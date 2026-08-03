കെ എം ബഷീർ കൊല്ലപ്പെട്ട കേസ്: പ്രതി ശ്രീറാം വെങ്കിട്ടരാമനെ സാക്ഷിയായ ഓട്ടോഡ്രൈവര് തിരിച്ചറിഞ്ഞു
കേസിലെ രണ്ടാം സാക്ഷിയും ഓട്ടോ ഡ്രൈവറുമായ മണികണ്ഠനാണ് കോടതിയിൽ വച്ച് തിരിച്ചറിഞ്ഞത്.
Published : August 3, 2026 at 5:32 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: സിറാജ് ദിനപത്രം തിരുവനന്തപുരം ബ്യൂറോ ചീഫായിരുന്ന കെഎം ബഷീർ വാഹന അപകടത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട കേസിൽ പ്രതി ശ്രീറാം വെങ്കിട്ടരാമനെ സാക്ഷി കോടതിയിൽ തിരിച്ചറിഞ്ഞു. കേസിലെ രണ്ടാം സാക്ഷിയും ഓട്ടോ ഡ്രൈവറുമായ മണികണ്ഠനാണ് തിരുവനന്തപുരം നാലാം അഡീഷണൽ സെഷൻസ് കോടതിയിൽ മൊഴി നൽകിയത്.
അപകടസ്ഥലത്തുണ്ടായിരുന്നത് കൂട്ടിൽ നിൽക്കുന്ന ശ്രീറാം വെങ്കിട്ടരാമൻ തന്നെയാണെന്ന് സാക്ഷി വിചാരണവേളയിൽ സ്ഥിരീകരിച്ചു. താടിവെച്ച ഒരാൾ അമിതവേഗതയിൽ ഓടിച്ച കാറാണ് അപകടമുണ്ടാക്കിയതെന്ന വിവരമറിഞ്ഞാണ് താൻ സ്ഥലത്തെത്തിയത്. അപകടമുണ്ടാക്കിയ കാർ ഓടിച്ചത് ശ്രീറാമാണെന്ന് അപ്പോഴാണ് മനസിലായതെന്നും കൂടെയുണ്ടായിരുന്ന സുഹൃത്ത് പേര് 'വഫ' എന്ന് പൊലീസിനോട് പറയുന്നത് കേട്ടതായും മണികണ്ഠൻ മൊഴി നൽകി.
അതേസമയം, കാർ അമിതവേഗതയിൽ ഓടിച്ചുവരുന്നത് താൻ നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടില്ലെന്നും, പ്രതി മദ്യപിച്ചിരുന്നോ എന്ന് തിട്ടപ്പെടുത്താൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ലെന്നും പ്രതിഭാഗത്തിൻ്റെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മറുപടിയായി സാക്ഷി വ്യക്തമാക്കി. 2019 ഓഗസ്റ്റ് മൂന്നിനാണ് കേസിനാസ്പദമായ സംഭവം. നിലവിൽ സ്കിൽസ് എക്സലൻസി അക്കാദമി മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറായ ശ്രീറാം വെങ്കിട്ടരാമനാണ് കേസിൽ പ്രതി.
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ഭാര്യ ഹൈക്കോടതിയിൽ
മാധ്യമപ്രവർത്തകൻ കെ എം ബഷീറിൻ്റെ മരണത്തിൽ ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ച് ഭാര്യ ജസീല. വിചാരണ കോടതി മാറ്റിയ ഉത്തരവ് റദ്ദാക്കണം എന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടാണ് കോടതിയെ സമീപിച്ചത്. ഓഗസ്റ്റ് ഒന്നിനാണ് സിറാജ് പത്രത്തിൻ്റെ തിരുവനന്തപുരം ബ്യൂറോ ചീഫ് ആയിരുന്ന കെ എം ബഷീർ കാറിടിച്ച് കൊല്ലപ്പെട്ട കേസിൽ വിചാരണ നടപടികൾ ഔദ്യോഗികമായി ആരംഭിച്ചത്. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് ഭാര്യ ജസീല കോടതിയിൽ എത്തുന്നത്. തിരുവനന്തപുരം സെഷന്സ് കോടതിയുടെ ഉത്തരവ് ചോദ്യം ചെയ്താണ് ഹര്ജി.
കോടതി മാറ്റം പ്രതിഭാഗം അഭിഭാഷകൻ്റെ താല്പര്യപ്രകാരമെന്നാണ് ഹര്ജിക്കാരിയുടെ ഭാഗം. അതിനാൽ വിചാരണ നീതിപൂര്വ്വം നടക്കുമോ എന്നതില് ആശങ്കയുണ്ടെന്നും കോടതയിൽ പറഞ്ഞു. നേരത്തെ കേസ് പരിഗണിച്ച സൈഷന്സ് കോടതി ഒന്നിലേക്ക് കേസ് മാറ്റണമെന്നാണ് ആവശ്യം. കൂടാതെ പ്രോസിക്യൂട്ടറെയും മാറ്റണമെന്നും ഹർജിയിൽ ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിലവിലുള്ള പ്രോസിക്യൂട്ടര്ക്ക് പരിചയ സമ്പത്ത് ഇല്ല. സ്പെഷ്യല് പ്രോസിക്യൂട്ടറെ നിയമിക്കാന് നിര്ദ്ദേശം നല്കണമെന്നും ഹർജിയിൽ പറയുന്നു.
പത്രപ്രവർത്തകനും സിറാജ് ദിനപത്രത്തിൻ്റെ തിരുവനന്തപുരം ബ്യൂറോ ചീഫുമായിരുന്ന കെഎംബഷീർ 2019 ഓഗസ്റ്റ് മൂന്നിനാണ് തിരുവനന്തപുരത്ത് നടന്ന കാർ അപകടത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടത്. ശ്രീറാം വെങ്കിട്ടരാമൻ ഐഎഎസ്, വഫ ഫിറോസ് എന്നിവരാണ് കാർ ഓടിച്ചിരുന്നത്. ഏറെ കോലാഹലങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ച ഈ കേസിൽ നീണ്ട നാളത്തെ നിയമനടപടികൾക്ക് ശേഷമാണ് ഇപ്പോൾ വിചാരണ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത്.
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