കെ എം ബഷീർ കൊല്ലപ്പെട്ട കേസ്: വിചാരണക്കോടതി മാറ്റിയ ഉത്തരവ് റദ്ദാക്കണം, ആവശ്യവുമായി ഭാര്യ ഹൈക്കോടതിയിൽ
ഓഗസ്റ്റ് ഒന്നിനാണ് സിറാജ് പത്രത്തിൻ്റെ തിരുവനന്തപുരം ബ്യൂറോ ചീഫ് ആയിരുന്ന കെഎം ബഷീർ കാറിടിച്ച് കൊല്ലപ്പെട്ട കേസിൽ വിചാരണ നടപടികൾ ഔദ്യോഗികമായി ആരംഭിച്ചത്.
Published : August 3, 2026 at 3:43 PM IST
എറണാകുളം: മാധ്യമപ്രവർത്തകൻ കെ എം ബഷീറിൻ്റെ മരണത്തിൽ ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ച് ഭാര്യ ജസീല. വിചാരണ കോടതി മാറ്റിയ ഉത്തരവ് റദ്ദാക്കണം എന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടാണ് കോടതിയെ സമീപിച്ചത്. ഓഗസ്റ്റ് ഒന്നിനാണ് സിറാജ് പത്രത്തിൻ്റെ തിരുവനന്തപുരം ബ്യൂറോ ചീഫ് ആയിരുന്ന കെ എം ബഷീർ കാറിടിച്ച് കൊല്ലപ്പെട്ട കേസിൽ വിചാരണ നടപടികൾ ഔദ്യോഗികമായി ആരംഭിച്ചത്. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് ഭാര്യ ജസീല കോടതിയിൽ എത്തുന്നത്. തിരുവനന്തപുരം സെഷന്സ് കോടതിയുടെ ഉത്തരവ് ചോദ്യം ചെയ്താണ് ഹര്ജി.
കോടതി മാറ്റം പ്രതിഭാഗം അഭിഭാഷകൻ്റെ താല്പര്യപ്രകാരമെന്നാണ് ഹര്ജിക്കാരിയുടെ ഭാഗം. അതിനാൽ വിചാരണ നീതിപൂര്വ്വം നടക്കുമോ എന്നതില് ആശങ്കയുണ്ടെന്നും കോടതയിൽ പറഞ്ഞു. നേരത്തെ കേസ് പരിഗണിച്ച സൈഷന്സ് കോടതി ഒന്നിലേക്ക് കേസ് മാറ്റണമെന്നാണ് ആവശ്യം. കൂടാതെ പ്രോസിക്യൂട്ടറെയും മാറ്റണമെന്നും ഹർജിയിൽ ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിലവിലുള്ള പ്രോസിക്യൂട്ടര്ക്ക് പരിചയ സമ്പത്ത് ഇല്ല. സ്പെഷ്യല് പ്രോസിക്യൂട്ടറെ നിയമിക്കാന് നിര്ദ്ദേശം നല്കണമെന്നും ഹർജിയിൽ പറയുന്നു.
പത്രപ്രവർത്തകനും സിറാജ് ദിനപത്രത്തിൻ്റെ തിരുവനന്തപുരം ബ്യൂറോ ചീഫുമായിരുന്ന കെഎംബഷീർ 2019 ഓഗസ്റ്റ് മൂന്നിനാണ് തിരുവനന്തപുരത്ത് നടന്ന കാർ അപകടത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടത്. ശ്രീറാം വെങ്കിട്ടരാമൻ ഐഎഎസ്, വഫ ഫിറോസ് എന്നിവരാണ് കാർ ഓടിച്ചിരുന്നത്. ഏറെ കോലാഹലങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ച ഈ കേസിൽ നീണ്ട നാളത്തെ നിയമനടപടികൾക്ക് ശേഷമാണ് ഇപ്പോൾ വിചാരണ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത്.
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37 ദിവസം നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന വിസ്താരത്തിൽ പ്രോസിക്യൂഷൻ നൂറ് സാക്ഷികളുടെ പട്ടികയാണ് കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. പ്രതിയായ ശ്രീറാം വെങ്കിട്ടരാമനെതിരെ മനഃപൂർവമല്ലാത്ത നരഹത്യ, അലക്ഷ്യമായും അശ്രദ്ധമായും വാഹനം ഓടിക്കൽ, തെളിവ് നശിപ്പിക്കൽ, മദ്യപിച്ച് വാഹനം ഓടിക്കൽ എന്നീ കുറ്റങ്ങളാണ് പ്രോസിക്യൂഷൻ ചുമത്തിയിരിക്കുന്നത്.
അതേസമയം കേസില് ശ്രീറാം വെങ്കിട്ട രാമനെതിരെ ചുമത്തപ്പെട്ട കൊലക്കുറ്റം തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ സെഷന്സ് കോടതി ഒഴിവാക്കിയത് ഹൈക്കോടതി റദ്ദാക്കിയിരുന്നു. നരഹത്യാക്കുറ്റം ഒഴിവാക്കിയ സെഷൻസ് കോടതി ഉത്തരവിനെതിരെ സര്ക്കാര് സമര്പ്പിച്ച റിവിഷൻ ഹർജിയിലായിരുന്നു ജസ്റ്റിസ് ബെച്ചു കുര്യൻ തോമസിന്റെ ഉത്തരവ്. അപകടസമയത്ത് ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്ന ശ്രീറാമിന്റെ സുഹൃത്ത് വഫ ഫിറോസിനെതിരായ, മദ്യപിച്ച് വാഹനം ഓടിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചു എന്ന കുറ്റം നിലനിൽക്കില്ലെന്നും ഹൈക്കോടതി വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.
നരഹത്യാക്കുറ്റം ചുമത്താൻ പര്യാപ്തമായ വസ്തുതകൾ കേസിലുണ്ടെന്ന് കോടതി വിലയിരുത്തി. വാഹനം അമിത വേഗതയിലായിരുന്നു. കേസിൽ തെളിവ് നശിപ്പിക്കാന് ശ്രമിച്ചെന്നും കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. മദ്യത്തിന്റെ അംശമില്ലെന്ന മെഡിക്കൽ റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ടെന്ന കാരണത്താൽ നരഹത്യാക്കുറ്റം ഒഴിവാക്കാനാകില്ലെന്ന് വിലയിരുത്തിയ കോടതി, പ്രാഥമികമായ മറ്റ് തെളിവുകള് പരിഗണിക്കുമ്പോള് പ്രതി മദ്യപിച്ചുകൊണ്ടാണ് വാഹനമോടിച്ചതെന്ന് വ്യക്തമാണെന്നും നിരീക്ഷിച്ചിരുന്നു.
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