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കെ.എം ബഷീർ കേസ്: വിചാരണ നടപടികൾ സ്റ്റേ ചെയ്ത് ഹൈക്കോടതി

സ്പെഷ്യൽ പ്രോസിക്യൂട്ടറെ നിയമിച്ചുവെന്ന് സർക്കാർ നേരത്തെ അറിയിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ വസ്തുതകൾ പരിശോധിക്കാതെ സർക്കാർ ഏകപക്ഷീയമായ തീരുമാനമെടുത്തുവെന്നാണ് ഹർജിയിലെ പ്രധാന ആരോപണം

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KM Basheer, HC (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 1, 2026 at 12:54 PM IST

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എറണാകുളം: മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ കെ.എം ബഷീറിനെ വാഹനമിടിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിൽ വിചാരണ നടപടികൾ ഹൈക്കോടതി സ്റ്റേ ചെയ്തു. കേസിൽ സ്പെഷ്യൽ പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടറെ നിയമിക്കേണ്ടതില്ലെന്ന സർക്കാർ തീരുമാനത്തിനെതിരെ ബഷീറിൻ്റെ കുടുംബം നൽകിയ ഹർജിയിലാണ് കോടതിയുടെ ഇടപെടൽ. പ്രോസിക്യൂട്ടർ നിയമനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകൾ ഹാജരാക്കാൻ സർക്കാരിന് ഹൈക്കോടതി നിർദേശം നൽകി.

സ്പെഷ്യൽ പ്രോസിക്യൂട്ടറെ നിയമിച്ചുവെന്ന് സർക്കാർ നേരത്തെ അറിയിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ വസ്തുതകൾ പരിശോധിക്കാതെ സർക്കാർ ഏകപക്ഷീയമായ തീരുമാനമെടുത്തുവെന്നാണ് ഹർജിയിലെ പ്രധാന ആരോപണം. കേസിൻ്റെ സങ്കീർണതയോ പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങളോ വിലയിരുത്താതെ വളരെ യാന്ത്രികമായാണ് പ്രത്യേക പ്രോസിക്യൂട്ടറെ നിയമിക്കണമെന്ന ആവശ്യം നിരസിച്ചതെന്നും കുടുംബം ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

പ്രത്യേക പ്രോസിക്യൂട്ടറെ നിയമിക്കാമെന്ന് മുൻപ് ഹൈക്കോടതിയിൽ മുതിർന്ന പ്രോസിക്യൂട്ടർ വഴി സമ്മതിച്ച സർക്കാർ പിന്നീട് അതിൽ നിന്നും പൂർണമായി പിന്മാറുകയായിരുന്നു. കോടതിയെപ്പോലും തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് സർക്കാർ പ്രവർത്തിച്ചതെന്നും ഹർജിയിൽ പറയുന്നു. പ്രതിയായ ഐഎഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ശ്രീറാം വെങ്കിട്ടരാമൻ ഇപ്പോഴും സർവീസിലുള്ള ആളായതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് സർക്കാർ ഈ നിലപാടുമാറ്റം നടത്തിയതെന്നാണ് കുടുംബത്തിൻ്റെ പ്രധാന ആക്ഷേപം.

വിചാരണ നടപടികൾ
ഇതുവരെ നടന്ന വിചാരണയിൽ പ്രോസിക്യൂഷൻ ഭാഗത്തുനിന്നും 12 സാക്ഷികളെ വിസ്തരിക്കുകയും ആറ് രേഖകളും 10 തൊണ്ടിമുതലുകളും കോടതി തെളിവുകളായി സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിനിടെ വിസ്തരിച്ച സാക്ഷികളിൽ ഒരാൾ കോടതിയിൽ കൂറുമാറി. കേസിൻ്റെ വിചാരണ വേഗത്തിൽ പൂർത്തിയാക്കണമെന്ന് നേരത്തെ കോടതി നിർദേശിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും പല കാരണങ്ങളാൽ നടപടികൾ നീണ്ടുപോകുകയാണ്. അപകടം നടന്ന കവടിയാർ മ്യൂസിയം റോഡിലെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങളുടെ പകർപ്പ് ആവശ്യപ്പെട്ട് ഒന്നാം പ്രതിയായ ശ്രീറാം വെങ്കിട്ടരാമൻ കോടതിയെ സമീപിച്ചതിനെ തുടർന്ന് വിചാരണ നടപടികൾ ഒരു വർഷത്തോളം തടസപ്പെട്ടിരുന്നു.

കേസിലെ രണ്ടാം പ്രതിയായ വഫ ഫിറോസിൻ്റെ പേരിലുള്ള കാറാണ് അപകടമുണ്ടാക്കിയത്. ശ്രീറാം വെങ്കിട്ടരാമനെതിരെ നരഹത്യ കുറ്റം നിലനിൽക്കുമെന്ന് സുപ്രീം കോടതി ഉൾപ്പെടെ വ്യക്തമാക്കിയ സാഹചര്യത്തിലാണ് വിചാരണ പുരോഗമിക്കുന്നത്. കേസിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ശ്രീറാം വെങ്കിട്ടരാമൻ നൽകിയ വിടുതൽ ഹർജി നേരത്തെ കോടതി തള്ളിയിരുന്നു.

അപകടം നടന്നത് 2019ൽ
2019 ഓഗസ്റ്റ് മൂന്നിന് പുലർച്ചെയാണ് തിരുവനന്തപുരം മ്യൂസിയത്തിന് സമീപത്തുവച്ച് അതിവേഗത്തിലെത്തിയ കാറിടിച്ച് സിറാജ് ദിനപത്രത്തിൻ്റെ തിരുവനന്തപുരം ബ്യൂറോ ചീഫായിരുന്ന കെ.എം ബഷീർ കൊല്ലപ്പെടുന്നത്. മദ്യലഹരിയിലായിരുന്ന ശ്രീറാം വെങ്കിട്ടരാമനാണ് വാഹനം ഓടിച്ചിരുന്നതെന്ന് ദൃക്‌സാക്ഷി മൊഴികളുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ അപകടം നടന്ന് മണിക്കൂറുകൾക്ക് ശേഷം മാത്രം രക്തസാംപിൾ പരിശോധിച്ച പൊലീസ് നടപടി വലിയ വിവാദങ്ങൾക്ക് വഴിവച്ചു. തെളിവ് നശിപ്പിക്കാൻ ബോധപൂർവമായ ശ്രമം നടന്നുവെന്ന ആരോപണവും ശക്തമായിരുന്നു.

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മാധ്യമ പ്രവർത്തകരുടെ വലിയ പ്രതിഷേധങ്ങൾക്കൊടുവിലാണ് കേസിൽ ശക്തമായ വകുപ്പുകൾ ചുമത്താൻ അന്വേഷണ സംഘം തയാറായത്. സാധാരണ വാഹനാപകട കേസാക്കി മാറ്റി പ്രതികളെ രക്ഷിക്കാൻ തുടക്കം മുതൽ ഉന്നതതലത്തിൽ ശ്രമങ്ങൾ നടന്നിരുന്നതായി ആരോപണമുയർന്നിരുന്നു. എന്നാൽ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരുടെ കൂട്ടായ്മയും ബഷീറിൻ്റെ കുടുംബവും നടത്തിയ നിയമപോരാട്ടമാണ് കേസിൽ നിർണായകമായത്. പുതിയ സ്പെഷ്യൽ പ്രോസിക്യൂട്ടർ ചുമതലയേൽക്കുന്നതോടെ വിചാരണ നടപടികൾ വേഗത്തിലാകുമെന്നാണ് നിയമവൃത്തങ്ങൾ നൽകുന്ന സൂചന.

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KM BASHEER ACCIDENT CASE
HIGH COURT NEWS
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