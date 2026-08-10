കെ എം ബഷീർ വധക്കേസ്: 'രക്തം പുരണ്ട വസ്ത്രങ്ങൾ ക്വാർട്ടേഴ്സിലേക്ക് മാറ്റി', കോടതിയിൽ നിർണായക മൊഴിയുമായി സാക്ഷികൾ
പത്താം സാക്ഷി സുഹൃത്തും ഡോക്ടറുമായ അനീഷ് രാജും പതിനൊന്നാം സാക്ഷിയായ അമരീന്ദ്ര സിങ്ങുമാണ് കോടതിയിൽ നിർണായക മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തിയത്.
Published : August 10, 2026 at 4:34 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: സിറാജ് ദിനപത്രത്തിൻ്റെ മുൻ തിരുവനന്തപുരം ബ്യൂറോ ചീഫ് കെ എം ബഷീർ കൊല്ലപ്പെട്ട കേസിൽ പ്രതിയായ ഐഎഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ശ്രീറാം വെങ്കിട്ടരാമനെതിരെ വിചാരണക്കോടതിയിൽ നിർണായക മൊഴിയുമായി സാക്ഷികൾ. അപകടസമയത്ത് ശ്രീറാം ധരിച്ചിരുന്ന രക്തം പുരണ്ട വസ്ത്രങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ക്വാർട്ടേഴ്സിലേക്ക് മാറ്റിയതായി സുഹൃത്തും ഡോക്ടറുമായ അനീഷ് രാജ് തിരുവനന്തപുരം നാലാം അഡിഷണൽ സെഷൻസ് കോടതിയിൽ മൊഴി നൽകി.
അപകടത്തിന് ശേഷം ശ്രീറാം ധരിച്ചിരുന്ന രക്തം പുരണ്ട വസ്ത്രങ്ങൾ കവടിയാറിലെ സിവിൽ സർവീസ് ക്വാർട്ടേഴ്സിലാണ് കൊണ്ടുപോയി വച്ചത്. തുടർന്ന് പുതിയ വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിപ്പിച്ച ശേഷമാണ് ശ്രീറാമിനെ കിംസ് ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചതെന്ന് കേസിലെ പത്താം സാക്ഷിയായ ഡോ അനീഷ് രാജ് പറഞ്ഞു.
കവടിയാറിലെ ക്വാർട്ടേഴ്സിൽ വച്ചിരുന്ന രക്തം പുരണ്ട ടി-ഷർട്ടും ജീൻസും പിന്നീട് പൊലീസിന് എടുത്തുനൽകിയത് ശ്രീറാമിൻ്റെ ഐഎഎസ് അക്കാദമിയിലെ സഹപാഠിയായിരുന്ന താനാണെന്ന് പതിനൊന്നാം സാക്ഷിയായ അമരീന്ദ്ര സിങ് കോടതിയിൽ വ്യക്തമാക്കി.
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എന്നാൽ, അന്ന് പൊലീസിന് നൽകിയ അതേ വസ്ത്രങ്ങൾ തന്നെയാണോ ഇപ്പോൾ കോടതിയിൽ കാണിച്ചത് എന്ന പ്രതിഭാഗത്തിൻ്റെ ചോദ്യത്തിന് വ്യക്തമായി ഓർമയില്ല എന്നാണ് ഇരുസാക്ഷികളും മറുപടി നൽകിയത്. കേസിലെ ഏക പ്രതിയായ ശ്രീറാം വെങ്കിട്ടരാമനെതിരെ മനഃപൂർവമല്ലാത്ത നരഹത്യ, അപകടകരമായും മദ്യപിച്ചും വാഹനമോടിക്കൽ തെളിവ് നശിപ്പിക്കൽ എന്നീ ഗുരുതര വകുപ്പുകളാണ് ചുമത്തിയിട്ടുള്ളത്.
നേരത്തെ കേസിലെ കോടതി രേഖകളിൽ കൃത്രിമത്വം കാണിച്ചുവെന്ന് റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപകടശേഷം ബഷീറിൻ്റെ ദേഹപരിശോധന നടത്തി തയ്യാറാക്കിയ റിപ്പോർട്ടിലാണ് കൃത്രിമത്വം കണ്ടെത്തിയത്. സിറാജ് പത്രത്തിലെ ജീവനക്കാരനായ സുൽഫിക്കറിൻ്റെ ഒപ്പാണ് പ്രതിഭാഗം ചോദ്യം ചെയ്തത്. പ്രതിക്ക് നൽകിയ പകർപ്പിൽ സാക്ഷിയുടെ ഒപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.
എന്നാൽ കോടതി രേഖകളിൽ സാക്ഷിയുടെ ഒപ്പ് കാണപ്പെട്ടത് പ്രതിഭാഗം ചോദ്യം ചെയ്യുകയായിരുന്നു. രേഖകളിൽ കൃത്രിമത്വം വരുത്തി എന്നാണ് പ്രതിഭാഗം ആരോപിക്കുന്നത്. കോടതി രേഖകളിൽ പൊലീസ് വരുത്തിയ ഈ തിരുത്ത് കേസ് ദുർബ്ബബലമാക്കാൻ ഇടയുണ്ടെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിരുന്നു.
2019 ഓഗസ്റ്റ് മൂന്നിന് പുലർച്ചെയാണ് ശ്രീറാം വെങ്കിട്ടരാമനും സുഹൃത്ത് വഫ ഫിറോസും സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന അമിതവേഗതയിലുള്ള കാറിടിച്ച് മാധ്യമപ്രവർത്തകനായ കെ. എം. ബഷീർ കൊല്ലപ്പെടുന്നത്. പ്രോസിക്യൂഷന് വേണ്ടി അഡിഷണൽ പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടർ ബി എസ് രാജേഷ് കോടതിയിൽ ഹാജരായി. വിചാരണ നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുകയാണ്.
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