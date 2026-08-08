കെഎം ബഷീർ വധക്കേസ്: കോടതി രേഖകളിൽ കൃത്രിമത്വം, ചോദ്യം ചെയ്ത് പ്രതിഭാഗം
അപകടശേഷം ബഷീറിൻ്റെ ദേഹപരിശോധന നടത്തി തയ്യാറാക്കിയ റിപ്പോർട്ടിലാണ് കൃത്രിമത്വം.
Published : August 8, 2026 at 7:57 AM IST
തിരുവനന്തപുരം: മാധ്യമ പ്രവര്ത്തകന് കെഎം ബഷീർ വാഹനാപകടത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട കേസിലെ കോടതി രേഖകളിൽ കൃത്രിമത്വം. അപകടശേഷം ബഷീറിൻ്റെ ദേഹപരിശോധന നടത്തി തയ്യാറാക്കിയ റിപ്പോർട്ടിലാണ് കൃത്രിമത്വം കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത്. സിറാജ് പത്രത്തിലെ ജീവനക്കാരനായ സുൽഫിക്കറിൻ്റെ ഒപ്പാണ് പ്രതിഭാഗം ചോദ്യം ചെയ്തത്.
പ്രതിക്ക് നൽകിയ പകർപ്പിൽ സാക്ഷിയുടെ ഒപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. എന്നാൽ കോടതി രേഖകളിൽ സാക്ഷിയുടെ ഒപ്പ് കാണപ്പെട്ടത് പ്രതിഭാഗം ചോദ്യം ചെയ്യുകയായിരുന്നു. കോടതി രേഖകളിൽ കൃത്രിമത്വം വരുത്തി എന്നാണ് പ്രതിഭാഗം ആരോപിക്കുന്നത്. കോടതി രേഖകളിൽ പൊലീസ് വരുത്തിയ ഈ തിരുത്ത് കേസ് ദുർബ്ബബലമാക്കാൻ ഇടയുണ്ട്. അപകട സമയം വാഹനം ഓടിച്ചിരുന്നത് വാഹന ഉടമയായ വഫ ഫിറോസ് ആണെന്ന് പൊലീസിന് മൊഴി നൽകിയിരുന്ന സാക്ഷി പിന്നീട് താൻ അങ്ങനെ മൊഴി നൽകിയിരുന്നില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് ആദ്യ മൊഴിയിൽ നിന്ന് പിന്മാറി. സിറാജ് പത്രത്തിലെ ജീവനക്കാരനായ ശ്രീജിത്ത് ആണ് മൊഴി മാറ്റിയത്.
അതേസമയം അപകട സമയം വണ്ടി ഓടിച്ചിരുന്നത് ശ്രീറാം വെങ്കിട്ടരാമനാണെന്ന് കാണിച്ച് കഴിഞ്ഞ ദിവസം കോടതിയിൽ സാക്ഷികൾ മൊഴി നൽകിയിരുന്നു. പിഡബ്ല്യുഡി ഓഫിസ് വാച്ച്മാനും കേസിൽ അഞ്ചാം സാക്ഷിയുമായ മിഥുൻ തോമസാണ് മൊഴി നൽകിയത്.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മിഥുൻ പുറമെ നാലാം സാക്ഷിയായ അനിൽകുമാറും നേരത്തെ തന്നെ കോടതിയിൽ മൊഴി നൽകിയിരുന്നു. കാർ ഇടിക്കുന്നത് നേരിട്ട് കണ്ടില്ലെങ്കിലും വാഹനം അപകടത്തിൽപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നതാണ് കണ്ടത്. അപകടം നടന്നയുടൻ സ്ഥലത്തെത്തിയ നാട്ടുകാരും പൊലീസും ചേർന്ന് വാഹനം ഓടിച്ചത് ശ്രീറാം വെങ്കിട്ടരാമനാണെന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടെന്നുമാണ് സാക്ഷികൾ കോടതിയെ അറിയിച്ചത്. അതേ ശ്രീറാം വെങ്കിട്ടരാമൻ തന്നെയാണ് കോടതിയിൽ ഹാജരായതെന്ന് ചൂണ്ടികാണിച്ച് സാക്ഷി പ്രതിയെ തിരിച്ചറിയുകയും ചെയ്തിരുന്നു.
അതേസമയം കേസിൽ ഏറ്റവും നിർണായകമായ മൊഴി നൽകിയ മൂന്നാം സാക്ഷി ഷഫീഖ് സെഷൻസ് കോടതിയിൽ നടന്ന വിചാരണ വേളയിൽ പ്രതിക്ക് അനുകൂലമായി കൂറുമാറിയിരുന്നു. അപകട സമയത്ത് വാഹനം ഓടിച്ചിരുന്നത് താടിവച്ച ശ്രീറാം വെങ്കിട്ടരാമൻ ഐഎഎസ് ആണെന്ന് കൃത്യമായി തിരിച്ചറിഞ്ഞ ഇദ്ദേഹം വിചാരണ ആരംഭിച്ചതോടെ നിലപാട് മാറ്റുകയായിരുന്നു.
നാലാം അഡിഷണൽ സെഷൻസ് കോടതിയാണ് കേസ് പരിഗണിക്കുന്നത്. 2019 ഓഗസ്റ്റ് മൂന്നിന് പുലർച്ചെയാണ് ശ്രീറാം വെങ്കിട്ടരാമനും സുഹൃത്ത് വഫ ഫിറോസും സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന അമിതവേഗതയിലുള്ള കാറിടിച്ച് കെഎം ബഷീർ കൊല്ലപ്പെടുന്നത്. കേസിലെ ഏക പ്രതിയായ ഐഎഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ശ്രീറാം വെങ്കിട്ടരാമനെതിരെ മനഃപൂർവമല്ലാത്ത നരഹത്യ, അപകടകരമായും മദ്യപിച്ചും വാഹനമോടിക്കൽ, തെളിവ് നശിപ്പിക്കൽ തുടങ്ങിയ കുറ്റങ്ങളാണ് ചുമത്തിയിട്ടുള്ളത്.
Also Read: സംസ്ഥാനത്ത് പേമാരി തന്നെ; മഴക്കെടുതി രൂക്ഷം, വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക് അവധി