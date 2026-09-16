കെ.എം ബഷീർ കേസ്: വിചാരണ തീയതി നിശ്ചയിക്കുന്നത് കോടതി മാറ്റിവച്ചു
കേസിൽ പുതിയ സ്പെഷ്യൽ പ്രോസിക്യൂട്ടറെ നിയമിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് കെ.എം ബഷീറിൻ്റെ ഭാര്യ സർക്കാരിനെ സമീപിച്ചിരുന്നു
Published : September 16, 2026 at 12:56 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ കെ.എം ബഷീർ കാറിടിച്ച് കൊല്ലപ്പെട്ട കേസിൽ വിചാരണ പുനരാരംഭിക്കുന്നതിനുള്ള പുതിയ തീയതി നിശ്ചയിക്കുന്നത് കോടതി മാറ്റിവച്ചു. സ്പെഷ്യൽ പ്രോസിക്യൂട്ടറുടെ നിയമനം സംബന്ധിച്ച ഔദ്യോഗിക വിവരങ്ങൾ സർക്കാരിൽ നിന്ന് ലഭ്യമാകാത്തതിനെ തുടർന്നാണ് തിരുവനന്തപുരം ഒന്നാം അഡീഷണൽ സെഷൻസ് കോടതിയുടെ നടപടി.
കേസിൽ പുതിയ സ്പെഷ്യൽ പ്രോസിക്യൂട്ടറെ നിയമിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് കെ.എം ബഷീറിൻ്റെ ഭാര്യ സർക്കാരിനെ സമീപിച്ചിരുന്നു. ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അഡ്വ. സന്തോഷ് കുമാറിനെ സ്പെഷ്യൽ പ്രോസിക്യൂട്ടറായി നിയമിക്കാൻ തീരുമാനമായെങ്കിലും ഇതുസംബന്ധിച്ച ഉത്തരവ് വൈകിയതോടെ വിചാരണ നടപടികൾ താത്കാലികമായി നിർത്തിവയ്ക്കാൻ ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവിടുകയായിരുന്നു. സർക്കാർ ഉത്തരവ് ഔദ്യോഗികമായി ലഭിച്ച ശേഷം മാത്രമേ ഇനി വിചാരണ തീയതി തീരുമാനിക്കുകയുള്ളൂ.
വിചാരണ നടപടികൾ
ഇതുവരെ നടന്ന വിചാരണയിൽ പ്രോസിക്യൂഷൻ ഭാഗത്തുനിന്നും 12 സാക്ഷികളെ വിസ്തരിക്കുകയും ആറ് രേഖകളും 10 തൊണ്ടിമുതലുകളും കോടതി തെളിവുകളായി സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതേസമയം, വിസ്തരിച്ച സാക്ഷികളിൽ ഒരാൾ കോടതിയിൽ കൂറുമാറി. കേസിൻ്റെ വിചാരണ വേഗത്തിൽ പൂർത്തിയാക്കണമെന്ന് നേരത്തെ കോടതി നിർദേശിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും പല കാരണങ്ങളാൽ നടപടികൾ നീണ്ടുപോകുകയാണ്.
നേരത്തെ, അപകടം നടന്ന കവടിയാർ - മ്യൂസിയം റോഡിലെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങളുടെ പകർപ്പ് ആവശ്യപ്പെട്ട് ഒന്നാം പ്രതിയായ ഐഎഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ശ്രീറാം വെങ്കിട്ടരാമൻ കോടതിയെ സമീപിച്ചതിനെ തുടർന്ന് വിചാരണ നടപടികൾ ഒരു വർഷത്തോളം തടസ്സപ്പെട്ടിരുന്നു. കേസിലെ രണ്ടാം പ്രതിയായ വഫ ഫിറോസിൻ്റെ പേരിലുള്ള കാറാണ് അപകടമുണ്ടാക്കിയത്. ശ്രീറാം വെങ്കിട്ടരാമനെതിരെ നരഹത്യ കുറ്റം നിലനിൽക്കുമെന്ന് സുപ്രീം കോടതി ഉൾപ്പെടെ വ്യക്തമാക്കിയ സാഹചര്യത്തിലാണ് വിചാരണ പുരോഗമിക്കുന്നത്. കേസിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ശ്രീറാം വെങ്കിട്ടരാമൻ നൽകിയ വിടുതൽ ഹർജി നേരത്തെ കോടതി തള്ളിയിരുന്നു.
അപകടം നടന്നത് 2019ൽ
2019 ഓഗസ്റ്റ് മൂന്നിന് പുലർച്ചെയാണ് മ്യൂസിയത്തിന് സമീപത്തുവച്ച് അതിവേഗത്തിലെത്തിയ കാറിടിച്ച് സിറാജ് ദിനപത്രത്തിൻ്റെ തിരുവനന്തപുരം ബ്യൂറോ ചീഫായിരുന്ന കെ.എം ബഷീർ കൊല്ലപ്പെടുന്നത്. മദ്യലഹരിയിലായിരുന്ന ശ്രീറാം വെങ്കിട്ടരാമനാണ് വാഹനം ഓടിച്ചിരുന്നതെന്ന് ദൃക്സാക്ഷി മൊഴികളുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ, അപകടം നടന്ന് മണിക്കൂറുകൾക്ക് ശേഷം മാത്രം രക്തസാംപിൾ പരിശോധിച്ച പൊലീസ് നടപടി വലിയ വിവാദങ്ങൾക്ക് വഴിവച്ചു. തെളിവ് നശിപ്പിക്കാൻ ബോധപൂർവമായ ശ്രമം നടന്നുവെന്ന ആരോപണവും ശക്തമായിരുന്നു.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മാധ്യമ പ്രവർത്തകരുടെ വലിയ പ്രതിഷേധങ്ങൾക്കൊടുവിലാണ് കേസിൽ ശക്തമായ വകുപ്പുകൾ ചുമത്താൻ അന്വേഷണ സംഘം തയാറായത്. സാധാരണ വാഹനാപകട കേസാക്കി മാറ്റി പ്രതികളെ രക്ഷിക്കാൻ തുടക്കം മുതൽ ഉന്നതതലത്തിൽ ശ്രമങ്ങൾ നടന്നിരുന്നതായി ആരോപണമുയർന്നിരുന്നു. എന്നാൽ, മാധ്യമ പ്രവർത്തകരുടെ കൂട്ടായ്മയും ബഷീറിൻ്റെ കുടുംബവും നടത്തിയ നിയമപോരാട്ടമാണ് കേസിൽ നിർണായകമായത്. പുതിയ സ്പെഷ്യൽ പ്രോസിക്യൂട്ടർ ചുമതലയേൽക്കുന്നതോടെ വിചാരണ നടപടികൾ വേഗത്തിലാകുമെന്നാണ് നിയമവൃത്തങ്ങൾ നൽകുന്ന സൂചന.
Also Read:- 'ഇടതുപക്ഷം ദുർബലപ്പെട്ടാൽ കേരളം ഇങ്ങനെ നിലനിൽക്കില്ല'; പാർട്ടിയെ ശക്തിപ്പെടുത്തുമെന്ന് ഇ പി ജയരാജൻ