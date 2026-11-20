കെ.എം. ബഷീര് കാറിടിച്ച് കൊല്ലപ്പെട്ട കേസ്; ശ്രീറാം വെങ്കിട്ടരാമന് നേരിട്ട് ഹാജരാകുന്നതിൽ ഇളവ്
അതേസമയം, കേസിൽ സ്പെഷ്യൽ പ്രോസിക്യൂട്ടറുടെ നിയമനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിൽ തീരുമാനമാകാത്തതിനാൽ വിചാരണ നടപടികൾ നിലവിൽ ഹൈക്കോടതി സ്റ്റേ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്.
Published : November 20, 2026 at 9:04 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: മാധ്യമപ്രവർത്തകൻ കെ.എം. ബഷീർ കാറിടിച്ച് കൊല്ലപ്പെട്ട കേസിൽ പ്രതിയായ ഐ.എ.എസ്. ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ശ്രീറാം വെങ്കിട്ടരാമന് കോടതിയിൽ നേരിട്ട് ഹാജരാകുന്നതിൽ ഇളവ് അനുവദിച്ചു. തിരുവനന്തപുരം ഒന്നാം അഡീഷണൽ സെഷൻസ് കോടതിയുടേതാണ് നിർണായക ഉത്തരവ്. ഇതോടെ കേസ് പരിഗണിക്കുന്ന ഘട്ടങ്ങളിൽ പ്രതിക്ക് കോടതിയിൽ നേരിട്ട് ഹാജരാകേണ്ടതില്ല.കേസ് പരിഗണിക്കുമ്പോൾ നേരിട്ട് ഹാജരാകുന്നതിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കണമെന്നും, ഔദ്യോഗിക ആവശ്യങ്ങൾക്കായി വിദേശയാത്ര നടത്തേണ്ടതിനാൽ പാസ്പോർട്ട് പുതുക്കാൻ അനുമതി നൽകണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടാണ് ശ്രീറാം വെങ്കിട്ടരാമൻ കോടതിയെ സമീപിച്ചത്.
അതേസമയം, കേസിൽ സ്പെഷ്യൽ പ്രോസിക്യൂട്ടറുടെ നിയമനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിൽ തീരുമാനമാകാത്തതിനാൽ വിചാരണ നടപടികൾ നിലവിൽ ഹൈക്കോടതി സ്റ്റേ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. 2019 ഓഗസ്റ്റ് മൂന്നിന് പുലർച്ചെ തിരുവനന്തപുരം മ്യൂസിയം പോലീസ് സ്റ്റേഷന് സമീപത്തുവെച്ചാണ് കേസിനാസ്പദമായ അപകടമുണ്ടായത്.
ശ്രീറാം വെങ്കിട്ടരാമൻ ഓടിച്ചിരുന്ന കാറിടിച്ച് സിറാജ് ദിനപത്രം തിരുവനന്തപുരം ബ്യൂറോ ചീഫായിരുന്ന കെ.എം. ബഷീർ കൊല്ലപ്പെടുകയായിരുന്നു.
2019 ഓഗസ്റ്റ് മൂന്നിന് പുലർച്ചെ തിരുവനന്തപുരം മ്യൂസിയം പോലീസ് സ്റ്റേഷന് സമീപത്തുവെച്ചാണ് കേസിനാസ്പദമായ അപകടമുണ്ടായത്. ശ്രീറാം വെങ്കിട്ടരാമൻ ഓടിച്ചിരുന്ന കാറിടിച്ച് സിറാജ് ദിനപത്രം തിരുവനന്തപുരം ബ്യൂറോ ചീഫായിരുന്ന കെ.എം. ബഷീർ കൊല്ലപ്പെടുകയായിരുന്നു.