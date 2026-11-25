ഷാഫി പറമ്പിലിന് പരസ്യ പിന്തുണയുമായി കെ എം അഭിജിത്ത്; പൊതുജനത്തെ വെറുപ്പിക്കരുതെന്ന് ഫേസ്ബുക്ക് കുറിപ്പ്
ഷാഫി പറമ്പിലിനെതിരെ രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ ഉന്നയിച്ച വിമർശനങ്ങൾക്കും ഉമ്മൻ ചാണ്ടിയുടെ കുടുംബം തള്ളിപ്പറഞ്ഞതിനും പിന്നാലെയാണ് യുവനേതാക്കൾ പ്രതിരോധവുമായി രംഗത്തെത്തുന്നത് (KM Abhijith Shafi Parambil Support)
Published : November 25, 2026 at 11:35 AM IST
കോഴിക്കോട്: കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിക്കുള്ളിലെ ആഭ്യന്തര വിവാദങ്ങൾക്കും വിമർശനങ്ങൾക്കും ഇടയിൽ വടകര എംപി ഷാഫി പറമ്പിലിന് പരസ്യ പിന്തുണയുമായി നാദാപുരം എംഎൽഎ കെ എം അഭിജിത്ത് രംഗത്തെത്തി. ഉമ്മൻ ചാണ്ടിക്കൊപ്പമുള്ള ഷാഫി പറമ്പിലിൻ്റെ ചിത്രം പങ്കുവച്ച ഫേസ്ബുക്ക് കുറിപ്പിലൂടെയാണ് അഭിജിത്ത് നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയത്. വ്യക്തിതാത്പര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പാർട്ടിയെ വിശ്വസിച്ച് അധികാരത്തിലേറ്റിയ പൊതുജനത്തെ വെറുപ്പിക്കരുതെന്ന് അദ്ദേഹം കുറിപ്പിൽ അഭ്യർഥിച്ചു.
ഷാഫി പറമ്പിലിനെതിരെ രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ ഉന്നയിച്ച വിമർശനങ്ങൾക്കും ഉമ്മൻ ചാണ്ടിയുടെ കുടുംബം തള്ളിപ്പറഞ്ഞതിനും പിന്നാലെയാണ് യുവനേതാക്കൾ പ്രതിരോധവുമായി രംഗത്തെത്തുന്നത്. പൊതുവെ വിവാദങ്ങളിൽ നിന്ന് അകന്നുനിൽക്കുന്നയാളും യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷ പദവിയിലേക്ക് പരിഗണിക്കപ്പെട്ടിട്ടും തഴയപ്പെട്ട ഘട്ടങ്ങളിൽ പോലും പരസ്യ പ്രതികരണത്തിന് മുതിരാത്തയാളുമായ കെ എം അഭിജിത്തിൻ്റെ പിന്തുണ രാഷ്ട്രീയമായി ഏറെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുകയാണ്. ഷാഫി പറമ്പിലിൻ്റെ ലോക്സഭ മണ്ഡലമായ വടകരയുടെ ഭാഗമായ നാദാപുരത്ത് നിന്നുള്ള എംഎൽഎ കൂടിയായ അഭിജിത്ത്, ഈ പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിൽ പരസ്യ പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന ആദ്യ കോൺഗ്രസ് എംഎൽഎയാണ്.
പോരാട്ടവീര്യത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ വളർച്ച
ഉമ്മൻ ചാണ്ടിയുടെ തണലിലാണ് വളർന്നതെന്നും പാർട്ടിക്കുവേണ്ടി പോരാടിയത് ഈ കുടക്കീഴിൽ ഒന്നിച്ചായിരുന്നുവെന്നും അഭിജിത്ത് ഫേസ്ബുക്ക് കുറിപ്പിൽ ഓർമിപ്പിച്ചു. വിദ്യാർഥി കാലം മുതലേ പാർട്ടിക്കുവേണ്ടി വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാതെ പോരാടിയ ഷാഫി പറമ്പിലിന് ആത്മാർഥതയും സേവന സന്നദ്ധതയും സംഘാടന മികവും ഒത്തുചേർന്നപ്പോഴാണ് യൂണിറ്റ്, മണ്ഡലം, ജില്ല, സംസ്ഥാന, ദേശീയ പദവികൾ ഒന്നൊന്നായി വന്നുചേർന്നത്. സ്ഥാനമാനങ്ങൾക്കായി ഒന്നും ചോദിച്ചു വാങ്ങാതെ പ്രവർത്തകരും നേതാക്കളും ആവേശത്തോടെ ഏൽപ്പിച്ച ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ചങ്കുറപ്പോടെ ഏറ്റെടുത്ത് പ്രവർത്തിച്ച നേതാവാണ് ഷാഫിയെന്ന് അഭിജിത്ത് കുറിച്ചു. കേരളത്തിലെ യുവജനത ആ ശബ്ദത്തിന് കാതോർത്തുവെന്നും 2011ൽ പാലക്കാട് നിയോജകമണ്ഡലം തിരിച്ചുപിടിക്കാൻ ഷാഫി പറമ്പിലെന്ന ഉത്തരം മാത്രമാണുണ്ടായിരുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ജാതിക്കും മതത്തിനുമപ്പുറം ആബാലവൃദ്ധം ജനങ്ങളും ഷാഫിക്ക് പിന്നിൽ അണിനിരന്നതോടെ പല പ്രമുഖരും പലകുറി തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ ആ പോരാട്ടവീര്യത്തിന് മുന്നിൽ ഇടറിവീണുവെന്ന് കുറിപ്പിൽ പറയുന്നു.
തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിജയങ്ങളിലെ നിർണായക പങ്ക്
പാർട്ടി പ്രതിസന്ധിയിലായ കാലത്തെല്ലാം കേരളത്തിലുടനീളം ഓടിനടന്ന് ഇന്ത്യൻ യൂത്ത് കോൺഗ്രസിനെ ശക്തിപ്പെടുത്തി കരുത്തുറ്റ പ്രസ്ഥാനമാക്കി മാറ്റിയത് ഷാഫി പറമ്പിലാണെന്ന് അഭിജിത്ത് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച യുവജന നേതാവായി യുവജനങ്ങൾക്കിടയിൽ സ്വീകാര്യത നേടിയ ഷാഫി, സ്വന്തം ഇഷ്ടങ്ങൾക്കും താത്പര്യങ്ങൾക്കും അപ്പുറം പാർട്ടി ഏൽപ്പിച്ച പുതിയ ഉത്തരവാദിത്തം മനസ്സാ അംഗീകരിച്ചാണ് വടകരയിൽ മത്സരിച്ചത്. റെക്കോഡ് ഭൂരിപക്ഷത്തോടെ വടകരയിൽ നിന്ന് ഡൽഹിയിലേക്ക് ജനം അദ്ദേഹത്തെ ചേർത്തുപിടിച്ചു.
കഴിഞ്ഞ നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ പ്രചാരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ചുക്കാൻ പിടിച്ചത് ഷാഫിയാണെന്നും ഓടിയെത്താത്ത മണ്ഡലങ്ങളും പ്രസംഗിക്കാത്ത വേദികളും കയറിയിറങ്ങാത്ത വീടുകളും കുറവാണെന്നും അഭിജിത്ത് എടുത്തുപറഞ്ഞു. 10 വർഷക്കാലത്തെ ഭരണത്തിൻ്റെ പോരായ്മകൾ ജനങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ ഷാഫിയുടെ വാക്കുകൾക്ക് സാധിച്ചുവെന്നും ഇതിൻ്റെ ഫലമായാണ് 102 സീറ്റുകൾ നൽകി മലയാളികൾ യുഡിഎഫിനെ അധികാരത്തിലേറ്റിയതെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. നാദാപുരം മണ്ഡലം ഉൾപ്പെടെ ആ 102 സീറ്റുകളോട് ചേർന്നുനിൽക്കുമ്പോൾ അതിൽ ഷാഫി പറമ്പിലിൻ്റെ പങ്ക് ചെറുതായിരുന്നില്ല.
പൊതുജനത്തെ വെറുപ്പിക്കരുതെന്ന് അഭ്യർഥന
മത്സരിച്ച പൊതുതെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലെല്ലാം മിന്നുന്ന ജയം നേടിയ ഷാഫി പറമ്പിൽ, താൻ വിജയിച്ച സീറ്റ് പിന്നീട് പാർട്ടിക്ക് എന്നും ജയിക്കാവുന്ന സീറ്റാക്കി മാറ്റാൻ കഴിയുന്ന യുവനേതാവാണെന്ന് അഭിജിത്ത് പ്രശംസിച്ചു. ഏതൊരു പ്രവർത്തകനും ആരുടെ മുന്നിലും നെഞ്ചുയർത്തിപ്പിടിച്ച് അഭിമാനത്തോടെ പറയാൻ കഴിയുന്ന നേതാവാണ് ഷാഫിയെന്നും, വ്യക്തിതാത്പര്യങ്ങൾക്കപ്പുറം പാർട്ടിക്കും നാടിനും സമൂഹത്തിനും വേണ്ടി ജീവിതം സമർപ്പിച്ച അദ്ദേഹത്തെ ഓരോ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകനും ചേർത്തുപിടിക്കണമെന്നും കുറിപ്പിൽ ആവശ്യപ്പെടുന്നു.
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ഈ നാട് പ്രതീക്ഷയോടെ ഏൽപ്പിച്ച 102 എന്ന സംഖ്യ മറന്നുപോകരുതെന്നും 10 വർഷത്തെ ദുരിതകാലത്തിനപ്പുറം മുന്നേറ്റത്തിൻ്റെ പാതയിലുള്ള കേരളത്തിലെ പൊതുജനത്തെ വ്യക്തിതാത്പര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വെറുപ്പിക്കരുതെന്നും അഭിജിത്ത് ഓർമിപ്പിച്ചു. ഇത് ഓരോ സാധാരണ പ്രവർത്തകൻ്റെയും മനസ്സിലുള്ള അപേക്ഷയാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. അഭിജിത്തിൻ്റെ കുറിപ്പ് പുറത്തുവന്നതിന് പിന്നാലെ നിരവധി കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരും അനുഭാവികളും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നിലപാടിനെ പിന്തുണച്ച് രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്.
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