ആ'ശങ്ക'ക്ക് പരിഹാരം; വൃത്തിയുള്ള ശുചിമുറി കണ്ടെത്താൻ 'ക്ലൂ' ആപ്പ് വരുന്നു

യാത്രക്കാർക്ക് ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ തൊട്ടടുത്തുള്ള വൃത്തിയുള്ള ശുചിമുറി കണ്ടെത്താൻ സഹായിക്കുന്ന ആപ്പാണ് ക്ലൂ.

MOBILE APP KLOO KLOO FOR PUBLIC TOILET SWACHHTA MISSION kloo For using clean public toilets
kloo app (Minister M B Rajesh facebook post)
October 27, 2025

യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ഏറെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ശുചിമുറി ഉപയോഗം. പ്രത്യേകിച്ച് സ്‌ത്രീകൾക്കും മുതിർന്നവര്‍ക്കും. വൃത്തിയുള്ള ശുചിമുറി കണ്ടെത്തുക എന്നത് വളരെ പ്രയാസമേറിയ ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ്. എന്നാൽ ഇതിന് ഒരു പരിഹാരവുമായി എത്തിയിരിക്കുകയാണ് കേരള സർക്കാർ.

കേരളത്തിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നവർക്കും പൊതുജനങ്ങൾക്കും വേണ്ടി വൃത്തിയുള്ള ശുചിമുറി കണ്ടെത്താൻ 'ക്ലൂ' ആപ്പ് വരുന്നു. പദ്ധതിയെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരം മന്ത്രി എംബി രാജേഷ് ഫേസ്‌ബുക്ക് വഴിയാണ് അറിയിച്ചത്. തദ്ദേശസ്വയം ഭരണ വകുപ്പിൻ്റെയും ശുചിത്വമിഷൻ്റെയും നേതൃത്വത്തിലാണ് ക്ലൂ രൂപകൽപ്പന ചെയ്‌തിരിക്കുന്നത്. കേരള ലൂ എന്ന ചുരുക്ക പേരാണ് ക്ലൂ എന്നത്കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്.

എന്താണ് ക്ലൂ: യാത്രക്കാർക്ക് ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ തൊട്ടടുത്തുള്ള വൃത്തിയുള്ള ശുചിമുറി കണ്ടെത്താൻ സഹായിക്കുന്ന ആപ്പാണ് ക്ലൂ. സ്വകാര്യമേഖലയില്‍ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഹോട്ടലുകൾ, റസ്‌റ്റോറൻ്റുകൾ തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ മികച്ച ശുചിമുറികൾ ആപ്പുമായി ബന്ധിപ്പിക്കും. യാത്രക്കാർക്കും പൊതുജനങ്ങൾക്കും ആപ്പിൽ ലഭ്യമായ ശുചിമുറികളുടെ സേവനം ഉപയോഗപ്പെടുത്താം.

മന്ത്രിയുടെ ഫേസ്‌ബുക്ക് പോസ്റ്റിന്‍റെ പൂര്‍ണരൂപം:

യാത്ര ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഏറെ സഹായമാവുന്ന ഒരു വാർത്ത അറിയിക്കട്ടെ. നിങ്ങൾക്ക് ആശ്വാസമേകാൻ ക്ലൂ വരുന്നു.

ഒന്ന് മൂത്രമൊഴിക്കാൻ മുട്ടിയാൽ വൃത്തിയുള്ള ഒരിടം കണ്ടെത്താൻ ഇനി ബുദ്ധിമുട്ടേണ്ട. യാത്രക്കാർക്കും പൊതുജനങ്ങൾക്കും കേരളത്തിൽ എവിടെയും തൊട്ടടുത്തുള്ള വൃത്തിയുള്ള ശുചിമുറി കണ്ടെത്താൻ ഒരു മാർഗം വരുന്നു.

തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ടേക്ക് എ ബ്രേക്കും പൊതുശുചിമുറികളും മാത്രം ഈ ആവശ്യത്തിന് പര്യാപ്‌തമാകില്ല. അതിനാൽ സ്വകാര്യമേഖലയിൽ ഉൾപ്പെടെ നിലവിൽ പ്രവർത്തിച്ച് കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഹോട്ടലുകൾ, റസ്‌റ്റോറൻ്റുകൾ തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ മികച്ച രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ശുചിമുറികളെക്കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നത്.

ഇതിനെയെല്ലാം ബന്ധിപ്പിച്ച് ഏതൊരാൾക്കും കേരളത്തിൽ എവിടെയും തൊട്ടടുത്ത് വൃത്തിയുള്ള ഒരു ശുചിമുറി കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടിയാണ് ക്ലൂ ആപ്പ് രൂപകൽപ്പന ചെയ്‌തിരിക്കുന്നത്. കേരള ലൂ ( Kerala Loo) എന്നതിൻ്റെ ചുരുക്കെഴുത്തായാണ് ആപ്പിന് ക്ലൂ എന്ന പേര് നൽകിയിരിക്കുന്നത്.

റിയൽ ടൈം അപ്ഡേറ്റുകൾ, മാപ്പിൽ ലഭ്യമാക്കുന്ന കൃത്യതയാർന്ന സ്ഥലവിവരങ്ങൾ, ശുചിമുറികൾ ലഭ്യമായ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പ്രവർത്തന സമയം എന്നിവ കൂടാതെ ശുചിമുറിയുടെ റേറ്റിങ് ഉപയോക്താക്കൾക്ക് രേഖപ്പെടുത്താനുള്ള സംവിധാനവും ഇതിലുണ്ട്.

തദ്ദേശസ്വയംഭരണ വകുപ്പിൻ്റെ ‘മാലിന്യമുക്തം നവകേരളം’ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായുള്ള ഈ പദ്ധതി കേരള ഹോട്ടൽ & റസ്‌റ്റോറൻ്റ് അസോസിയേഷനൊപ്പം ചേർന്ന് ശുചിത്വമിഷനാണ് ആവിഷ്‌കരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇത്തരത്തിൽ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമാവുന്ന സ്വകാര്യസ്ഥാപനം നൽകുന്ന സേവനങ്ങൾ റസ്‌റ്റോറൻ്റുകളിലെ സിഗ്നേച്ചർ ഡിഷ്, മറ്റ് ഭക്ഷണവിഭവങ്ങൾ, സൗകര്യങ്ങൾ എന്നിവയും ആപ്പിൽ നൽകും. ഇത് അതാത് സ്ഥാപനത്തിനും സഹായകരമാവും. ഫ്രൂഗൽ സൈൻ്റിഫിക്ക് എന്ന സ്‌റ്റാർട്ടപ്പ് കമ്പനിയാണ് ആപ്പ് രൂപകൽപ്പന ചെയ്‌തിരിക്കുന്നത്.

വൈകാതെ ആൻഡ്രോയ്‌ഡ്, ഐഒഎസ് പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളിൽ ആപ്പ് ലഭ്യമാവും ആപ്പിലേക്ക് ഹോട്ടലുകൾ, റസ്‌റ്റോറൻ്റുകൾ, ശുചിമുറികൾ ലഭ്യമായ മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവയുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ നാളെ ഒക്‌ടോബർ 28 മുതൽ ആരംഭിക്കും.

