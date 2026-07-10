ETV Bharat / state

ദേവലോകത്തിന് ഇനി സൂര്യശോഭ, ഊർജ്ജ സ്വയംപര്യാപ്തത കൈവരിച്ച് മലങ്കരസഭാ ആസ്ഥാനം

കാതോലിക്കേറ്റ് അരമനയിൽ 100 കിലോ വാട്ട് സോളാർപ്ലാന്റ് പ്രവർത്തനക്ഷമമായി

malankara sabha solar plant energy self suffiency devalokam
മലങ്കരസഭാ ആസ്ഥാനമായ കോട്ടയം ദേവലോകം കാതോലിക്കേറ്റ് അരമനയിൽ സ്ഥാപിച്ച സോളാർ പ്ലാന്റിന്റെ സ്വിച്ച് ഓൺ കർമ്മം പരിശുദ്ധ ബസേലിയോസ് മാർത്തോമ്മാ മാത്യൂസ് തൃതീയൻ കാതോലിക്കാ ബാവാ നിർവഹിക്കുന്നു.ഫാ.യാക്കോബ് റമ്പാൻ,ഫാ.ഡോ.തോമസ് വർ​ഗീസ് അമയിൽ, റോണി വർ​ഗീസ് ഏബ്രഹാം, ടിൻസു മാത്യു എന്നിവർ സമീപം. (devalokam aramana)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 10, 2026 at 6:38 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

കോട്ടയം: മലങ്കരസഭാ ആസ്ഥാനമായ കോട്ടയം ദേവലോകം കാതോലിക്കേറ്റ് അരമനയിൽ 100 കിലോ വാട്ടിന്റെ ഓൺ​ഗ്രിഡ് സൗരോർജപ്ലാന്റ് പ്രവർത്തനക്ഷമമായി. സഭാധ്യക്ഷൻ പരിശുദ്ധ ബസേലിയോസ് മാർത്തോമ്മാ മാത്യൂസ് തൃതീയൻ കാതോലിക്കാ ബാവാ സ്വിച്ച് ഓൺ കർമ്മം നിർവഹിച്ചു.

Also Read: ലോകത്ത് അഞ്ചിലൊരാള്‍ക്ക് കാന്‍സര്‍ സാധ്യത; പുതിയ റിപ്പോര്‍ട്ട് പുറത്തുവിട്ട് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന

ദിവസേന 450 യൂണിറ്റ് വൈദ്യുതി ഉത്പാദിപ്പിച്ച് തുടങ്ങിയതോടെ സഭാ ആസ്ഥാനം ഊർജ്ജസ്വയംപര്യാപ്‌തത കൈവരിച്ചു. കാതോലിക്കേറ്റ് അരമന കോമ്പൗണ്ടിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന സണ്‍ഡേ സ്‌കൂൾ ഓഫീസ് കെട്ടടത്തിന് മുകളിലായാണ് 180 സോളാർ പാനലുകൾ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. പുനരുപയോ​ഗിക്കാവുന്ന ഊർജസ്രോതസുകളുടെ ഉപയോ​ഗം പരിസ്ഥിതിയോടുള്ള പ്രതിബദ്ധതയാണെന്ന് പരിശുദ്ധ കാതോലിക്കാ ബാവാ പറഞ്ഞു.

malankara sabha solar plant energy self suffiency devalokam
മലങ്കരസഭാ ആസ്ഥാനമായ കോട്ടയം ദേവലോകം കാതോലിക്കേറ്റ് അരമനയിൽ പ്രവർത്തനക്ഷമമായ സോളാർ പ്ലാന്റ് (devalokam aramana)

വൈ​ദിക ട്രസ്റ്റി ഫാ.ഡോ.തോമസ് വർ​ഗീസ് അമയിൽ, അൽമായ ട്രസ്റ്റി റോണി വർ​ഗീസ് ഏബ്രഹാം, അരമന മാനേജർ ഫാ.യാക്കോബ് റമ്പാൻ, ഫാ സജി യോഹന്നാൻ, ഡെപ്യൂട്ടി സെക്രട്ടറി പി.യു കുര്യൻ, എൽസോൾ പവർ സെല്യൂഷൻസ് എം.ഡി ടിൻസു മാത്യു തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

TAGGED:

MALANKARA SABHA
SOLAR PLANT
ENERGY SELF SUFFIENCY
DEVALOKAM
SOLAR PLANT IMPLEMENT MGU

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.