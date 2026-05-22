രാജ്‌മഹല്‍ ചരിത്രത്തിലേക്ക്; തിരശീല വീണത് ഒരു തലമുറയുടെ ചലച്ചിത്ര ഓര്‍മ്മകള്‍ക്ക്

മാറിയ കാലത്ത് പിടിച്ച് നില്‍ക്കാന്‍ കഴിയാതെ വന്നതോടെ ഒരു സിനിമാ തിയേറ്റര്‍ കൂടി ചരിത്രമാകുകയാണ്.

Published : May 22, 2026 at 6:27 PM IST

കോട്ടയം: എംജിആറും ശിവാജി ഗണേശനും അതിനു മുമ്പുള്ള കാലഘട്ടത്തിലെ നടന്‍മാരും നിറഞ്ഞാടിയ വെള്ളിത്തിര ഇനിയില്ല. മാറിയ കാലത്ത് പിടിച്ച് നില്‍ക്കാന്‍ കഴിയാതെ വന്നതോടെ ഒരു സിനിമാ തിയേറ്റര്‍ കൂടി ചരിത്രമാകുകയാണ്.

കോട്ടയത്തെ ഒരു തലമുറയെ ചലച്ചിത്ര മേഖലയിലേക്ക് ചേര്‍ത്ത് നിര്‍ത്തിയ സങ്കേതമാണ് ഇതോടെ ഇല്ലാതാകുന്നത്. 1947ല്‍ തുടങ്ങിയ തിയേറ്റര്‍ നഷ്‌ടത്തിലായതോടെയാണ് അടച്ചു പൂട്ടല്‍ എന്ന കടുത്ത തീരുമാനത്തിലേക്ക് ഉടമകള്‍ എത്തിയത്. തിരുനക്കര തിരുന്ന തെക്കേ നട മേച്ചേരി മഠത്തിലെ മഹാദേവ അയ്യര്‍ ഭാര്യ രാജത്തിന്‍റെ പേരില്‍ പണികഴിപ്പിച്ചതായിരുന്നു ഈ തിയേറ്റര്‍. ഒരു കാലത്ത് തമിഴ്‌ സിനിമകള്‍ മാത്രമാണ് ഇവിടെ പ്രദര്‍ശിപ്പിച്ചിരുന്നത്. ഹിന്ദി ചലച്ചിത്രങ്ങളും ഇവിടെ പ്രദര്‍ശിപ്പിക്കാറുണ്ടായിരുന്നതായി ചലച്ചിത്ര നിരൂപകനും എഴുത്തുകാരനുമായ തേക്കിന്‍കാട് ജോസഫ് ഓര്‍ക്കുന്നു.

കരിങ്കല്ലില്‍ നിര്‍മ്മിച്ച തിയേറ്ററിന്‍റെ പുറം ഭിത്തികള്‍ ഇന്നും അതേ പ്രൗഢിയോടെ നിലനില്‍ക്കുന്നു. മുന്‍വശത്തെ തലക്കെട്ടും ഉണ്ട്. ഒരു കാലത്ത് സിനിമ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഉച്ചഭാഷിണിയിലൂടെ വയ്ക്കുന്ന പാട്ടുകള്‍ കേള്‍ക്കാന്‍ തിയേറ്ററിന് മുന്നില്‍ വന്‍ ജനാവലി തടിച്ച് കൂടിയിരുന്നു.

സിനിമാ പാട്ടുപുസ്‌തകങ്ങള്‍ വില്‍ക്കുന്ന കടയും തിയേറ്ററിനോട് ചേര്‍ന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നു. കരിങ്കല്‍ ഭിത്തിയായതിനാല്‍ മികച്ച ശബ്‌ദ വിന്യാസം ഉള്ള തിയേറ്ററായിരുന്നു ഇത്. വര്‍ഷങ്ങളായി കോട്ടയം ചലച്ചിത്രോത്സവത്തിന്‍റെ വേദി അനശ്വര എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന രാജ് മഹല്‍ തിയേറ്ററായിരുന്നു.

കോട്ടയത്തെ ആശ അനുപമ തിയേറ്ററുകളുടെ ഉടമസ്ഥരായ സെന്‍ട്രല്‍ പിക്‌ചേഴ്‌സ് 83കാലഘട്ടത്തില്‍ തിയേറ്റര്‍ പണിതവരില്‍ നിന്ന് വിലയ്ക്ക് വാങ്ങി അക്കാലത്തെ സാങ്കേതിക സംവിധാനങ്ങള്‍ ഒരുക്കി തിയേറ്റര്‍ നവീകരിച്ച് അനശ്വര എന്ന പേരില്‍ പ്രവര്‍ത്തിച്ച് വരികയായിരുന്നു. ഡിടിഎസ് ശബ്‌ദ സംവിധാനങ്ങളും ഇന്‍റീരീയറുകളും ചെയ്‌ത് തിയേറ്റര്‍ നവീകരിച്ചു. ഇപ്പോള്‍ നിലനില്‍പ്പ് സാധ്യമല്ലാതെ ആയതോടെയാണ് തിയേറ്റര്‍ വിറ്റത്.

സമീപത്തെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രി ഗ്രൂപ്പാണ് ഈ സ്ഥലം വാങ്ങിയത്. തിയേറ്റര്‍ പൊളിച്ച് ആശുപത്രിയുടെ പ്രധാന പ്രവേശന കവാടം ഇത് വഴി ആക്കാനാണ് അവര്‍ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്.

നഗരത്തിലെ തിയേറ്ററുകള്‍ അടച്ച് തുടങ്ങിയപ്പോള്‍ ഉള്‍പ്രദേശങ്ങളില്‍ മള്‍ട്ടിപ്ലക്‌സുകള്‍ ഒരുങ്ങുന്നുണ്ടെന്നതും കോട്ടയത്തെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ്. എങ്കിലും ഒരു സിനിമാ തിയേറ്റര്‍ കൂടി ഇല്ലാതാകുന്നു എന്നത് ഓരോ ചലച്ചിത്ര പ്രേമിയെയും വേദനിപ്പിക്കുന്ന വാര്‍ത്തയാണ്.

