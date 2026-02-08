ETV Bharat / state

കേരളത്തിന്‍റെ വികസനം തടസപ്പെടുത്താൻ യുഡിഎഫും ബിജെപിയും മത്സരിക്കുന്നു; ജോസ്.കെ. മാണി

കേരള കോൺഗ്രസിന്‍റെ തറവാട് ജോസഫ് ഗ്രൂപ്പ് ആണെന്ന അവകാശവാദം തെറ്റെന്നും ജോസ്.

LDF GOVT GOLD THEFT KERALA CONGRESS UDF
ജോസ് കെ മാണിയുടെ മുഖാമുഖം (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : February 8, 2026 at 1:34 PM IST

|

Updated : February 8, 2026 at 2:29 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

കോട്ടയം: കേരളത്തിന്‍റെ വികസനം തടസപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യത്തിൽ യുഡിഎഫും ബിജെപിയും ഒരേ മനസ്സോടെ മത്സരിക്കുന്നുവെന്ന് കേരള കോൺഗ്രസ് എം ചെയർമാൻ ജോസ് കെ മാണി. കേരളത്തെ സാമ്പത്തികമായി ഞെരുക്കുന്ന കേന്ദ്രസർക്കാർ നടപടികൾക്കെതിരെ ഒരക്ഷരം ഈ രണ്ടു കൂട്ടരും ഉരിയാടുന്നില്ല.

കേരളത്തിന്‍റെ വികസനം തടസപ്പെടുത്താൻ യുഡിഎഫും ബിജെപിയും മത്സരിക്കുന്നു; ജോസ്.കെ. മാണി (ETV Bharat)

ഏതു വികസന പദ്ധതികൾ സംസ്ഥാന സർക്കാർ ആവിഷ്‌ക്കരിച്ചാലും യുഡിഎഫും ബിജെപിയും അതിനെതിരെ പുറംതിരിഞ്ഞു നിൽക്കും. എൽഡിഎഫ് വികസന മുന്നേറ്റ ജാഥയ്ക്ക് കോട്ടയത്ത് നൽകിയ സ്വീകരണത്തിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

Also Read: ന്യൂനപക്ഷ വോട്ടുകള്‍ ഇടതിനൊപ്പം തന്നെ; കണക്കുകള്‍ നിരത്തി ഡോ.ടി എം തോമസ് ഐസക്

അപ്രഖ്യാപിത സാമ്പത്തിക ഉപരോധം കേരളത്തിന്മേൽ അടിച്ചേൽപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് ബിജെപി ഭരിക്കുന്ന കേന്ദ്രസർക്കാർ. കേരളത്തിന് ന്യായമായി ലഭിക്കേണ്ട കേന്ദ്ര സാമ്പത്തിക വിഹിതങ്ങൾ നൽകുന്നുമില്ല. ഈ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധികൾക്കിടയിലും കിഫ്ബി പോലെയുള്ള ബദൽ മാർഗങ്ങളിലൂടെ സംസ്ഥാനത്തിന്‍റെ വികസനം ഉറപ്പാക്കാനും കാര്യക്ഷമമായ ധനവിനിയോഗത്തിലൂടെ ക്ഷേമ പദ്ധതികൾ നടപ്പാക്കാനും എൽഡിഎഫ് സർക്കാരിന് കഴിഞ്ഞു.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക


സംസ്ഥാനത്തിന്‍റെ വികസനത്തെയും പുരോഗതിയിലേക്കുള്ള കുതിപ്പിനെയും അനാവശ്യ വിവാദങ്ങൾ ഉയർത്തി തടയിടുന്നതിനാണ് എപ്പോഴും യുഡിഎഫ് ശ്രമിച്ചത്. എല്ലാ വിഷയങ്ങളും ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട നിയമസഭയിൽ പ്രതിപക്ഷം ചർച്ചകൾക്ക് തയ്യാറാകുന്നില്ല. ചർച്ചകൾ നടത്തിയാൽ നുണകൾ പൊളിയുകയും യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ ജനങ്ങൾ അറിയുകയും ചെയ്യും. യുഡിഎഫ് അതിനെ ഭയപ്പെടുകയാണ്.

എൽഡിഎഫ് സർക്കാരിന്‍റെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് സാക്ഷ്യം വഹിച്ചവരാണ് കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ. സർക്കാർ ഒപ്പമുണ്ട് എന്ന പ്രഖ്യാപനം യാഥാർത്ഥ്യമാണെന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നവരാണവർ. ജനങ്ങളെ കരുതലോടെ സംരക്ഷിച്ച പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് വരുന്ന നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ എൽഡിഎഫ് അഭിമാനത്തോടെ നേരിടുന്നത്. ജനസംഖ്യയുടെ 30% വരുന്നവർക്ക് ക്ഷേമ പെൻഷനുകൾ സംസ്ഥാനസർക്കാർ ലഭ്യമാക്കി. 60 ലക്ഷത്തോളം ആളുകൾക്കാണ് ഇന്ന് ഭവനങ്ങളിൽ നേരിട്ട് സാമൂഹ്യ ക്ഷേമ പെൻഷനുകൾ എത്തിക്കുന്നത്. മൂന്നാം പിണറായി സർക്കാരിന്‍റെ സത്യപ്രതിജ്ഞയ്ക്കുള്ള ശംഖൊലിയാണ് ജനവികാരം ആയി വികസന മുന്നേറ്റ ജാഥയിലുടനീളം കാണാൻ കഴിയുന്നതെന്നും ജോസ് കെ മാണി പറഞ്ഞു.

കേരളത്തിന്‍റെ വികസനം തടസപ്പെടുത്താൻ യുഡിഎഫും ബിജെപിയും മത്സരിക്കുന്നു; ജോസ്.കെ. മാണി (ETV Bharat)

സന്തോഷ് കേശവനാഥിന്‍റെ അധ്യക്ഷതയിൽ മന്ത്രിമാരായ വി എൻ വാസവൻ,റോഷി അഗസ്റ്റിൻ, മധ്യ മേഖല ജാഥാംഗങ്ങളായ അംഗങ്ങളായ കെ കെ ശൈലജ ടീച്ചര്‍, പി കെ ബിജു, ⁠പി പി സുനീര്‍ എംപി, ⁠സാബു ജോര്‍ജ്‌ സുഭാഷ്‌ പുഞ്ചക്കോട്ടിൽ, ഡോ. വര്‍ഗീസ്‌ ജോര്‍ജ്‌, മാത്യൂസ്‌ കോലഞ്ചേരി, കെ ജി പ്രേംജിത്ത്‌ , ഫ്രാന്‍സിസ്‌ തോമസ്‌, എം എ ലത്തീഫ്‌ , ബിനോയ്‌ ജോസഫ്‌ ,കെ ആർ രഘുനാഥ്,അഡ്വ കെ അനിൽകുമാർ, പ്രൊഫ.ലോപ്പസ് മാത്യു,കെ എം സന്തോഷ് കുമാർ എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു.

ജോസഫ് ഗ്രൂപ്പ്‌ പി ജെ ജോസഫിന്‍റേത് അല്ലെന്ന് ജോസ് കെ മാണി

കേരള കോൺഗ്രസിന്‍റെ തറവാട് ജോസഫ് ഗ്രൂപ്പ് ആണെന്ന അവകാശവാദം തെറ്റാണെന്ന് നേരത്തെ ജോസ് കെ മാണി നയിക്കുന്ന വികസന മുന്നേറ്റ യാത്രയ്ക്ക് മുന്നോടിയായി കോട്ടയം പ്രസ്‌ക്ലബ്ബില്‍ നടന്ന മുഖാമുഖത്തില്‍ അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നു. എറണാകുളത്ത് കുമാരനാശാൻ നഗറിലുള്ള ഒരാളുടെ പേരിലാണ് പാർട്ടി. കൂടുതൽ സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നാളെ പറയാമെന്നും ജോസഫ് ഗ്രൂപ്പ് വരുന്നില്ലെങ്കിൽ ക്ഷണം പിൻവലിക്കുന്നുവെന്നും ജോസ് കെ മാണി പറഞ്ഞു.

LDF GOVT GOLD THEFT KERALA CONGRESS UDF
വികസന മുന്നേറ്റ യാത്രയ്ക്ക് സ്വീകരണം നല്‍കാന്‍ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന വേദി (ETV Bharat)

ശബരിമല സ്വർണ്ണകൊള്ളയിൽ ചിത്രത്തിൽ കണ്ടവർ എല്ലാം കുറ്റക്കാർ ആണെന്നും അവരെ എല്ലാം പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കണം എന്നും പറയുന്നില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ സോണിയ ഗാന്ധിയെ ആദ്യം പുറത്താക്കേണ്ടി വരും. ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കേസ് അന്വേഷണം എവിടേക്കാണ് പോകുന്നത് എന്ന് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടല്ലോ. ഇടതുമുന്നണിയിൽ ഉള്ളവർ കുറ്റക്കാർ ആണെന്ന് കണ്ടാൽ എല്ലാവരേം പുറത്താക്കും. അന്വേഷണം നടക്കട്ടെ, കോടതിയിൽ ഇരിക്കുന്ന വിഷയത്തിൽ കൂടുതൽ പറയുന്നില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

യുഡിഫ് അധികാരത്തിൽ വന്നാൽ ശബരിമല കേസ് അട്ടിമറിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. ആന്‍റോ ആന്‍റണിക്ക് എതിരായ ആരോപണവും പരിശോധിക്കട്ടെയെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ജാഥയുടെ ഭാഗമായി കോട്ടയത്തെ പൗര പ്രമുഖരുമായി കോട്ടയം ബസേലിയോസ് കോളേജിൽ ജോസ് കെ മാണി സംവാദം നടത്തി. വരുന്ന അഞ്ചുവർഷത്തേക്ക് നടത്തേണ്ട വികസനം എന്തായിരിക്കണമെന്ന കാര്യത്തില്‍ അവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ ആരാഞ്ഞു. മന്ത്രി വി എൻ വാസവൻ, കെ കെ ശൈലജ തുടങ്ങിയവരും കേരള കോൺഗ്രസ് എം ഭാരവാഹികളും പങ്കെടുത്തു.

Last Updated : February 8, 2026 at 2:29 PM IST

TAGGED:

LDF GOVT
GOLD THEFT
KERALA CONGRESS
UDF
JOS K MANI MEET THE PRESS

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.