നാട്ടിക പിടിക്കാൻ 'കടലോര തന്ത്രം'; മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്കായി പ്രത്യേക തീരദേശ മാനിഫെസ്‌റ്റോയുമായി സുനിൽ ലാലൂർ

മണ്ഡലത്തിന്‍റെ തീരദേശ പുനരുജ്ജീവനം മുൻനിർത്തിയാണ് യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥി പ്രത്യേക മാനിഫെസ്റ്റോ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്..

Special Manifesto for Fishermen in Nattika (ETV Bharat)
Published : March 28, 2026 at 6:33 PM IST

തിരുവനന്തപുരം: തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണം രണ്ടാംഘട്ടത്തിലേക്ക് കടന്നിട്ടും പ്രധാന മുന്നണികളുടെ പ്രകടനപത്രിക എന്ന് പുറത്തുവരുമെന്ന കാര്യത്തിൽ ഇതുവരെ വ്യക്തതയില്ല. എൽഡിഎഫ്, യുഡിഎഫ്, എൻഡിഎ മുന്നണികളുടെ പ്രകടനപത്രിക തയ്യാറാക്കാനുള്ള സമിതികൾ കരട് കൈമാറിയെന്നാണ് വിവരം.

എന്നിട്ടും ഇവ എന്ന് പുറത്തിറങ്ങുമെന്ന് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. അതേസമയത്താണ് നാട്ടികയിലെ യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥി സുനിൽ ലാലൂർ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്കായി പ്രത്യേക മാനിഫെസ്റ്റോയുമായി കളംനിറയുന്നത്. മണ്ഡലത്തിന്‍റെ തീരദേശ പുനരുജ്ജീവനം മുൻനിർത്തിയാണ് യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥി പ്രത്യേക മാനിഫെസ്റ്റോ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്.

തീരദേശത്തോടുള്ള അവഗണനയെന്ന് ആരോപണം

കഴിഞ്ഞ പത്തുവർഷം കേരളം ഭരിച്ച എൽഡിഎഫ് സർക്കാർ തീരദേശത്തോട് കാണിച്ചത് സമാനതകളില്ലാത്ത അവഗണനയാണെന്ന ആരോപണമാണ് പ്രത്യേക മാനിഫെസ്റ്റോയിൽ ഉന്നയിക്കുന്നത്. കാലാവസ്ഥാ ഭീഷണികൾ നേരിടുന്ന തീരദേശവാസികൾക്കായുള്ള 'പുനർഗേഹം' പദ്ധതി പ്രകാരം സംസ്ഥാനത്താകെ ഇതുവരെ 738 ഫ്ലാറ്റുകളും 2,625 വീടുകളും മാത്രമാണ് നിർമ്മിച്ചുനൽകിയത്. കഴിഞ്ഞ വർഷം 5,895 മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളെ കടലിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തേണ്ടി വന്നിട്ടും, വിഴിഞ്ഞം, വൈപ്പിൻ, ബേപ്പൂർ എന്നിവിടങ്ങളിൽ മാത്രമായി മറൈൻ ആംബുലൻസുകൾ നൽകി.

മത്സ്യത്തൊഴിലാളി കുടുംബങ്ങളിലെ സ്ത്രീകൾക്ക് സാഫ് (SAF - Society for Assistance to Fisherwomen) വഴി സഹായം നൽകിയത് സംസ്ഥാനമൊട്ടാകെ വളരെ കുറച്ചുപേർക്ക് മാത്രമാണ്. തീരദേശത്ത് കുടിവെള്ളക്ഷാമവും മലിനീകരണവും രൂക്ഷമാകുമ്പോഴും അതിന് ശാശ്വത പരിഹാരം കണ്ടെത്തുന്നതിൽ സർക്കാർ പരാജയമാണെന്നും ഇതിനുള്ള പ്രതിവിധികളാണ് മാനിഫെസ്റ്റോയിൽ നിർദ്ദേശിക്കുന്നതെന്നും റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു.

മാനിഫെസ്റ്റോയിൽ 25 വാഗ്ദാനങ്ങൾ

മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്ക് യഥാസമയം കാലാവസ്ഥാ മുന്നറിയിപ്പുകൾ നൽകുന്നതിനായി കെൽട്രോൺ മുഖേന എൽഇഡി ഡിസ്‌പ്ലേ ബോർഡുകൾ നാട്ടികയിലെ എല്ലാ ലാൻഡിംഗ് സെന്‍ററുകളിലും സ്ഥാപിക്കുമെന്നതടക്കം 25 വാഗ്ദാനങ്ങളാണ് മാനിഫെസ്റ്റോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.

മത്സ്യം കേടായിപ്പോകുന്നത് വഴിയുള്ള സാമ്പത്തിക നഷ്ടം ഒഴിവാക്കാൻ നാട്ടികയിലെ പ്രധാന ലാൻഡിംഗ് സെന്‍ററുകളിൽ നബാർഡ് സഹായത്തോടെ കോൾഡ് സ്റ്റോറേജ് സൗകര്യങ്ങൾ, വിദേശ കയറ്റുമതിയുടെ വരുമാനം നാട്ടികയിലെ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് ലഭിക്കുന്നതിനായി പ്രാദേശിക അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രോസസ്സിംഗ് സോൺ, അനുയോജ്യമായ തണ്ണീർത്തടങ്ങളിലും പാടശേഖരങ്ങളിലും 'ഒരു നെല്ലും ഒരു മത്സ്യവും' എന്ന സംയോജിത കൃഷിരീതി, മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ മക്കളുടെ ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസത്തിനായി 'ദത്തെടുക്കൽ' പോലുള്ള സ്കോളർഷിപ്പ് പദ്ധതികൾ എന്നിവയാണ് പ്രധാന വാഗ്ദാനങ്ങൾ. ഷാഫി പറമ്പിൽ എംപിയാണ് പ്രത്യേക മാനിഫെസ്റ്റോ പുറത്തിറക്കിയത്.

അതേസമയം, തൊട്ടടുത്ത ദിവസങ്ങളില്‍ തന്നെ പ്രകടനപത്രിക പുറത്തിറക്കാനുള്ള നീക്കങ്ങളില്‍ സജീവമാണ് മൂന്നു മുന്നണികളും.

