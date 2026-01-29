സാമൂഹിക വികസനത്തിനും അടിസ്ഥാന സൗകര്യ മേഖലയ്ക്കും ഊന്നൽ നൽകുന്ന ബജറ്റ്: ഫിക്കി
തിരുവനന്തപുരം മുതൽ അങ്കമാലി വരെയുള്ള എം.സി. റോഡ് വികസനത്തിനായി 5217 കോടി രൂപ അനുവദിച്ചത് ദീർഘകാലമായുള്ള ആവശ്യത്തിനുള്ള അംഗീകാരം
Published : January 29, 2026 at 7:05 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: ധനമന്ത്രി കെ.എൻ. ബാലഗോപാൽ നിയമസഭയിൽ അവതരിപ്പിച്ച സംസ്ഥാന ബജറ്റ് സാമൂഹിക വികസനത്തിനും അടിസ്ഥാന സൗകര്യ, വ്യവസായ മേഖലകൾക്കും ഊന്നൽ നൽകുന്നതാണെന്ന് ഫിക്കി കേരള സ്റ്റേറ്റ് കൗൺസിൽ ചെയർമാൻ വി.പി. നന്ദകുമാർ വ്യക്തമാക്കി.
തിരുവനന്തപുരം മുതൽ അങ്കമാലി വരെയുള്ള എം.സി. റോഡ് വികസനത്തിനായി 5217 കോടി രൂപ അനുവദിച്ചത് ദീർഘകാലമായുള്ള ആവശ്യത്തിനുള്ള അംഗീകാരമാണെന്ന് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. തിരുവനന്തപുരം മുതൽ കാസർഗോഡ് വരെയുള്ള റീജിയണൽ റാപ്പിഡ് ട്രാൻസിറ്റ് സിസ്റ്റം (RRTS) നടപ്പാക്കുന്നതോടെ കേരളത്തിന്റെ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയിൽ വിപ്ലവകരമായ മാറ്റങ്ങളുണ്ടാകും. വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖം, ചവറ, കൊച്ചി തുറമുഖം എന്നിവയെ ബന്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള റെയർ എർത്ത് കോറിഡോർ സംസ്ഥാനത്തെ ലോജിസ്റ്റിക്സ് മേഖലയ്ക്ക് വലിയ കരുത്തേകുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
കൂടാതെ, വർക്ക് ഫ്രം ഹോം അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനായി 50 കോടി രൂപ അനുവദിച്ചതും വയോജന കേന്ദ്രങ്ങൾക്കും റിട്ടയർമെന്റ് ഹോമുകൾക്കും പ്രാധാന്യം നൽകിയതും കാലഘട്ടത്തിന്റെ ആവശ്യമാണെന്നും വി.പി. നന്ദകുമാർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
സംസ്ഥാന ബജറ്റ് ജനപ്രിയമെന്ന് സാമ്പത്തിക വിദഗ്ദ്ധനും കൊച്ചിൻ ചേംബർ ഓഫ് കൊമേഴ്സ് ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രി മുൻ പ്രസിഡന്റുമായ പി എം വീരമണി. സംസ്ഥാന ബജറ്റിനെ വിലയിരുത്തി ഇടിവി ഭാരതിനോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.
തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മുന്നിൽ കണ്ടുള്ള നിരവധി പ്രഖ്യാപനങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും, പുതിയ നികുതി നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഇല്ലാത്തതും സമൂഹത്തില് വിവിധ തലങ്ങളിലുള്ളവരിലേക്ക് നേരിട്ട് പണമെത്തിക്കുന്ന പോസിറ്റീവായ നിരവധി നിർദേശങ്ങളും ബജറ്റിലുണ്ടന്ന് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു. നികുതിദായകരെ അഭിനന്ദിക്കുകയും നികുതി ദായകരോടുള്ള സർക്കാരിന്റെ കടപ്പാട് അറിയിക്കുകയും ചെയ്ത ധനമന്ത്രിയുടെ നടപടി സ്വാഗതാർഹമാണ്. നികുതി ദായകർക്ക് സമ്മാനം നൽകുമെന്ന പ്രഖ്യാപനവുമുണ്ട്. നികുതി ദായകരോട് ശത്രുതാ മനോഭാവത്തോടെ പെരുമാറരുതെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് ബജറ്റിലൂടെ നൽകിയ നിർദേശവും ക്രിയാത്മകമാണ്. നികുതി ദായകരെ പരിഗണിക്കേണ്ടത് അനിവര്യമാണ്. തിരുവനന്തപുരം മുതൽ കാസർകോഡ് വരെയുള്ള അതിവേഗ പാതയ്ക്കായി 100 കോടി രൂപയാണ് നീക്കിവച്ചത്. നാല് ഘട്ടങ്ങളിലായാണ് പദ്ധതി വിഭാവനം ചെയ്യുന്നത്. തൂണുകളിലൂടെയുള്ള അതിവേഗ റെയിൽ പാതയാണ് നിർമിക്കുന്നത്. കേന്ദ്ര നഗര വികസന മന്ത്രാലയം അനുമതി നൽകിയ പദ്ധതിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പ്രാഥമിക ബജറ്റ് നിർദേശമാണ് അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടത്.
തിരുവനതപുരം മുതല് അങ്കമാലി വരെയള്ള എം.സി റോഡ് 24 മീറ്റര് വീതിയില് നാലുവരിയായി പുനര്നിർമ്മിക്കുന്ന പദ്ധതി കിഫ്ബിയിലൂറെ ഏറ്റെടുക്കുകയാണ്. പ്രധാന ജംഗ്ഷനുകളിലെ ഗതാഗതക്കുരുക്ക് ലഘൂകരിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ ബൈപ്പാസുകൾ നിർമിക്കുകയും ജംഗ്ഷനുകൾ വികസിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിന് 110.36 കോടി രൂപ വിലയിരുത്തിയതും വികസനോത്മകമായ നിലപാടാണന്നും പി.എം വീരമണി ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു. ചെറുതെങ്കിലും വിവാദ വിഭാഗങ്ങളിലേക്ക് പണമെത്തിക്കുന്നതിനായി പ്രഖ്യാപിച്ച വേതന വർധനവുകൾ, അടിസ്ഥാനപരമായി ജനങ്ങളിലേക്കുള്ള പണമൊഴുക്ക് വർധിപ്പിക്കുന്നു. ഇതും ആളുകളുടെ വാങ്ങൽ ശേഷി വർധിപ്പിക്കുകയും ബിസിനസ് വർധനവിന് കാരണമാവുകയുംചെയ്യുന്നു.
2024 ആംനസ്റ്റി സ്കീമിൽ ഉൾപ്പെട്ട 2017-2018 സാമ്പത്തിക വർഷം വരെയുള്ള നികുതി നിർണ്ണയ ഉത്തരവുകളിൽ, അമ്പതിനായിരം രൂപ വരെ നികുതി തുക ഉള്ള കുടിശ്ശികകളെ അവയുടെ പിഴയും പലിശയും അടക്കം പൂർണ്ണമായും ഒഴിവാക്കാനുള്ള തീരുമനം നിരവധി സാധാരണക്കാർക്കാണ് ഗുണം ചെയ്യുകയെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.