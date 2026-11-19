"14 വർഷത്തെ വേട്ടയാടലുകൾക്ക് അറുതി; ഗൂഢാലോചനാ വാദം പൊളിഞ്ഞു"; ഷുക്കൂർ വധക്കേസിൽ പ്രതികരിച്ച് കെകെ ശൈലജ
കേസിലെ ഗൂഢാലോചനാ കുറ്റത്തിൽ നിന്നും ആരോപണവിധേയരായ എല്ലാവരെയും കോടതി വെറുതെ വിട്ട വിധിയെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നതായി കെകെ ശൈലജ.
Published : November 19, 2026 at 6:34 PM IST
പാലക്കാട്: അരിയിൽ ഷുക്കൂർ വധക്കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സിപിഎം നേതാക്കൾക്കെതിരെ ഉന്നയിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന ഗൂഢാലോചനാ വാദം അടിസ്ഥാനരഹിതമാണെന്ന് തെളിഞ്ഞതായി മുൻ ആരോഗ്യമന്ത്രിയും മുതിർന്ന സിപിഎം നേതാവുമായ കെകെ ശൈലജ. കേസിലെ ഗൂഢാലോചനാ കുറ്റത്തിൽ നിന്നും ആരോപണവിധേയരായ എല്ലാവരെയും കോടതി വെറുതെ വിട്ട വിധിയെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നതായും കെകെ ശൈലജ മാധ്യമങ്ങളോട് പ്രതികരിച്ചു.
''വർഷങ്ങളോളം നീണ്ടുനിന്ന നിയമപോരാട്ടത്തിനൊടുവിൽ സത്യം പുറത്തുവന്നിരിക്കുകയാണ്. രാഷ്ട്രീയ പ്രേരിതമായി കെട്ടിച്ചമച്ച കേസിൽ നിരപരാധികളായ നേതാക്കളെയും പ്രവർത്തകരെയും പ്രതിക്കൂട്ടിലാക്കാനാണ് ശ്രമം നടന്നത്. ഏകദേശം 14 വർഷത്തോളം അവർ അനുഭവിച്ച കടുത്ത മാനസിക പ്രയാസങ്ങൾക്കും വേട്ടയാടലുകൾക്കുമാണ് ഈ കോടതി വിധിയിലൂടെ അറുതിയായിരിക്കുന്നത്''
2012 ഫെബ്രുവരി 20-നാണ് എംഎസ്എഫ് പ്രവർത്തകനായിരുന്ന കണ്ണൂർ അരിയിൽ സ്വദേശി അബ്ദുൾ ഷുക്കൂർ കൊല്ലപ്പെട്ടത്. സിപിഎം നേതാക്കളായ പി. ജയരാജൻ, ടിവി രാജേഷ് എന്നിവർ സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന വാഹനത്തിന് നേരെ അരിയിലിൽ വെച്ച് ആക്രമണമുണ്ടായതിന് പിന്നാലെയായിരുന്നു ഷുക്കൂറിൻ്റെ കൊലപാതകം.
തുടർന്ന്, കൊലപാതകത്തിന് പിന്നിൽ പി ജയരാജനും ടിവി രാജേഷും ഉൾപ്പെടെയുള്ള നേതാക്കൾക്ക് പങ്കുണ്ടെന്നും ഇവർ ഗൂഢാലോചന നടത്തിയെന്നും ആരോപിച്ച് കേസെടുക്കുകയായിരുന്നു.
ലോക്കൽ പൊലീസ് അന്വേഷിച്ച കേസ് പിന്നീട് സിബിഐ ഏറ്റെടുക്കുകയും, ഗൂഢാലോചനാ കുറ്റം ചുമത്തി കുറ്റപത്രം സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. ഈ കേസിൽ കുറ്റവിമുക്തരാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് പി ജയരാജനും ടിവി രാജേഷും സമർപ്പിച്ച വിടുതൽ ഹർജിയിലാണ് എറണാകുളം സിബിഐ പ്രത്യേക കോടതി വിധി പ്രസ്താവിച്ചത്. ഗൂഢാലോചനാ കുറ്റം നിലനിൽക്കില്ലെന്ന് നിരീക്ഷിച്ച കോടതി ഇരുവരെയും കേസിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കുകയായിരുന്നു.
മറുവശത്ത്, വിചാരണക്കോടതിയുടെ ഈ വിധിക്കെതിരെ അപ്പീൽ നൽകുമെന്നും നിയമപോരാട്ടം തുടരുമെന്നും ഷുക്കൂറിൻ്റെ കുടുംബവും കോൺഗ്രസ്, മുസ്ലീം ലീഗ് നേതൃത്വങ്ങളും വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. സിബിഐ അന്വേഷണത്തിലെ വീഴ്ചകളും പ്രോസിക്യൂഷൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടായ പോരായ്മകളുമാണ് പ്രതികൾക്ക് അനുകൂലമായ സാഹചര്യം ഒരുക്കിയതെന്നാണ് പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ ആരോപിക്കുന്നത്.
പ്രതികരണവുമായി തിരുവഞ്ചൂരും പിഎംഎ സലാമും
കേരളത്തിൽ ഏറെ കോളിളക്കം സൃഷ്ടിച്ച അരിയിൽ ഷുക്കൂർ വധക്കേസിലെ കോടതി വിധിയിൽ പ്രതികരണവുമായി സ്പീക്കർ തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണനും മുസ്ലിം ലീഗ് സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി പിഎംഎ സലാമും രംഗത്തെത്തി. കോടതിയുടെ നിഗമനത്തിൽ വ്യത്യസ്ത അഭിപ്രായമുണ്ടെങ്കിൽ ഗവൺമെൻ്റ് അപ്പീലിന് പോകുമെന്നും ഇക്കാര്യം പ്രോസിക്യൂഷനാണ് തീരുമാനിക്കേണ്ടതെന്നും തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണൻ വ്യക്തമാക്കി.
വിഷയത്തിൽ ഗവൺമെൻ്റിൻ്റെ തീരുമാനം വരുന്നതുവരെ കാത്തിരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. കേസിൽ 13 പേർ കുറ്റക്കാരാണെന്ന് സിബിഐ കോടതി കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. നിയമത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുകയും അതേസമയം കോടതി വിധിക്കെതിരെ നീങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നത് ശരിയായ രീതിയല്ല. കോടതിയുടെ കണ്ടെത്തലിൽ അഭിപ്രായവ്യത്യാസമുള്ളവർക്ക് നിയമപരമായി തന്നെ മുന്നോട്ടുപോകാൻ അവസരമുണ്ട്. വിധിപ്പകർപ്പ് ലഭിച്ചാൽ മാത്രമേ അന്വേഷണത്തിൽ എന്തെങ്കിലും പോരായ്മകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കൂ. കേസിലെ ഗൂഢാലോചന പൂർണമായി തെളിയിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെന്നത് മാത്രമാണ് നിലവിലെ വിഷയമെന്നും സ്പീക്കർ പറഞ്ഞു.
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വിധിയിൽ അപ്പീൽ പോകേണ്ടിവരുമെന്നാണ് മുസ്ലിം ലീഗ് സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി പിഎംഎ സലാമിൻ്റെ പ്രതികരണം. സിപിഎം നേതാക്കൾ കുറ്റക്കാരല്ലെന്ന് കോടതി പറഞ്ഞിട്ടില്ലെന്നും അവർക്കെതിരായ തെളിവുകൾ ഹാജരാക്കുന്നതിൽ പ്രോസിക്യൂഷൻ പരാജയപ്പെടുകയാണ് ചെയ്തതെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. നേതാക്കൾ കുറ്റക്കാരല്ലാത്തതുകൊണ്ടല്ല, മറിച്ച് കൃത്യമായ തെളിവുകൾ ഹാജരാക്കാൻ കഴിയാത്തതാണ് ഇവർ രക്ഷപ്പെടാൻ കാരണമായത്. കേസിലെ സാക്ഷികൾക്ക് നേരെ ഭീഷണിയുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഇനിയൊരിക്കലും ഇത്തരം രാഷ്ട്രീയ കൊലപാതകങ്ങൾ ആവർത്തിക്കരുത്. ഡിവൈഎഫ്ഐ നേതാക്കളും സിപിഎം നേതാക്കളുടെ മക്കളുമാണ് കേസിലെ പ്രതികളെന്നും ഈ കോടതി വിധിയിലൂടെ കൊലപാതകത്തിലെ സിപിഎം ബന്ധം വ്യക്തമായെന്നും പിഎംഎ സലാം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
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